Αλέκα Παπαρήγα: Νοσηλεύτηκε στο “Αγία Όλγα” – Το μήνυμα μετά το εξιτήριο

Η πρώην γενική γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό μετά την νοσηλεία της στο “Αγία Όλγα”.

Στο νοσοκομείο “Αγία Όλγα” νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες η Αλέκα Παπαρήγα.

Η πρώην γενική γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ έλαβε εξιτήριο και θέλησε να ευχαριστήσει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου για την φροντίδα που έλαβε.

Αναλυτικά, στη δήλωσή της αναφέρει:

«Ευχαριστώ θερμά το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της καρδιολογικής κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου “Αγία Όλγα”, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν, εκτιμώντας ιδιαίτερα το έργο που επιτελούν μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες ελλείψεων και προβλημάτων που αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία».