Kίνημα Αλλαγής: "Προτεραιότητα η προστασία των υγειονομικών και η ιχνηλάτηση του ιού"

Το Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει πως "η προστασία των υγειονομικών και η ιχνηλάτηση του ιού αποτελούν προτεραιότητες για τον περιορισμό της εξάπλωσης και την αντιμετώπιση της νόσου", δεδομένου ότι "έλλειψη μέτρων προστασίας και τα αρχικά λάθη έφεραν τον ιό εντός των νοσοκομείων".

Προσθέτει ότι εγκαίρως με συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις και της προέδρου, Φώφης Γεννηματά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, προσπαθεί να συμβάλει ουσιαστικά.

"Ζητάμε από την πρώτη στιγμή αποφασιστικά μέτρα. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αυτό που μετράει είναι η πιστή εφαρμογή τους. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν τους ελέγχους", αναφέρει το ΚΙΝΑΛ.

"Το τίμημα είναι βαρύ. Ένας εργαζόμενος σε νοσοκομείο έχασε τη ζωή του και 35 υγειονομικοί είναι ήδη ανάμεσα στα 387 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ 300 έχουν μπει σε απομόνωση", προσθέτει, ενώ τονίζει πως "η διακοπή των ελέγχων και στο υγειονομικό προσωπικό, σε αντίθεση με τις οδηγίες του ΠΟΥ είναι ολέθριο λάθος. Τα στελέχη του ΕΣΥ, με συμπτώματα πρέπει να κάνουν τεστ αμέσως ανεξάρτητα από την καραντίνα".

Το ΚΙΝΑΛ καλεί τη κυβέρνηση να εξασφαλίσει την άμεση τροφοδοσία με αντιδραστήρια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλασματικής εικόνας που οδηγεί σε εφησυχασμό. Παραθέτει μάλιστα τη δήλωση του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στις 16 Μαρτίου: "You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, test, test".