Λαβίνια Σταθάκη: Πέθανε η γνωστή fashion blogger – Ήταν μητέρα τριών παιδιών

Έφυγε από τη ζωή η αγαπητή fashion και beauty blogger, Λαβίνια Σταθάκη, όπως έγινε γνωστό μέσω του λογαριασμού της στο Instagram. Ποια ήταν.

Έφυγε από τη ζωή χθες, Τετάρτη (03/04), η δημοφιλής fashion και beauty blogger, Λαβίνια Σταθάκη, ύστερα από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Πέμπτη (04/04) μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

«Η πολυαγαπημένη μας Λαβίνια έφυγε χτες από κοντά μας για την γειτονιά των αγγέλων μετά από γενναία μάχη. Την αποχαιρετούμε αύριο Παρασκευή 5/4 και ώρα 11:00πμ στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία της Αγίας Παρασκευής», έγραψαν σε ανάρτηση στο προφίλ της οι οικείοι της.

Η αγαπητή influencer, που ήταν δημιουργός του blog Drums of Fashion και νικήτρια του Style Influencer Award του Marie Claire, αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και τρία ανήλικα παιδιά.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η οποία είχε γίνει στις αρχές του 2024, η Λαβίνια Σταθάκη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο και είχε γράψει:

“My wish: 2024 to be better than 2023 (Η ευχή μου: το 2024 να είναι καλύτερο από το 2023)”.

Η Λαβίνια Σταθάκη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Ladylike το 2019, είχε πει για τη δουλειά της: “Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησα σχετικά νωρίς και έχω ζήσει αρκετά πράγματα που δεν φανταζόμουν ποτέ πως θα καταφέρω. Ξέρεις, το να ξεκινάς από το μηδέν σε ένα χώρο πολύ κλειστό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει είναι πως η καλλιέργεια και το πάθος του κάθε ανθρώπου είναι αυτό που θα τον κάνουν να πετύχει. Χωρίς προσωπική αισθητική δεν γίνεται τίποτα”.

“Είμαι ιδιαίτερα συναισθηματική και τελειομανής. Πάντα έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δημοσιεύω ένα πολύ μικρό ποσοστό του υλικού που βγάζω. Δε θέλω να κουράζω το κοινό μου ούτε απλά να ανεβάσω κάτι για να το ανεβάσω” είχε προσθέσει.

Ενώ για τις συναισθηματικές εικόνες της στο Instagram, είχε πει: “Το να είσαι influencer είναι εξαιρετικά δύσκολο, απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο. Το συναίσθημα είναι κάτι που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίζεις. Πολλές κοπέλες βλέπουν να πηγαίνω στην εβδομάδα μόδας και σκέφτονται πόσο όμορφο είναι. Όμως πίσω από αυτό κρύβονται αντίξοες συνθήκες, όπως πχ. έχω γδυθεί στο Λούβρο για φωτογράφιση, ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς, με μια πετσέτα για παραβάν και κόσμο να περνάει δίπλα μου”.