I’m a Celebrity: Ούρλιαζε σε κουτί με ποντίκια και φίδια ο Τρύφωνας Σαμαράς

Στιγμές τρόμου για τον γνωστό hairstylist που ακούστηκε μέχρι την Ελλάδα όταν τον έβαλαν σε ένα κουτί και του πέταξαν φίδια και ποντίκια. “Βγάλτε με τώρα”.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την είσοδό του στο “I’m a Celebrity… Get me out of here!”, ο Τρύφωνας Σαμαράς ήρθε αντιμέτωπος με την πρώτη του δοκιμασία, η οποία, ομολογουμένως ήταν απαιτητική.

Ο γνωστός hairstylist μπήκε μαζί με τη Στέλλα Γεωργιάδου στο κουτί, όπου έπρεπε να εντοπίσουν τον τζόκερ από μία τράπουλα την ώρα που η παραγωγή τους πετούσε ποντίκια και φίδια τα οποία κυκλοφορούσαν ανάμεσά τους.

Στην όψη των ποντικιών, ο Τρύφωνας Σαμαράς άρχισε να ουρλιάζει, ενώ… λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έγινε ο πρώτος παίκτης που εγκατέλειψε, αφήνοντας μόνη της τη συμπαίκτριά του.

Αργότερα μίλησε για την φρικτή εμπειρία που είχε, την οποία μπορείτε να δείτε (με δική σας ευθύνη!) στο ακόλουθο βίντεο: