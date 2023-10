Μάθιου Πέρι: Η τελευταία ατάκα των “Friends” ανήκε στον Τσάντλερ και όχι τυχαία

Το story πίσω από την ατάκα του “Τσάντλερ Μπινγκ” που έριξε τίτλους τέλους σε μία από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές όλων των εποχών.

O Μάθιου Πέρι ενσάρκωσε -ίσως- τον πιο αστείο χαρακτήρα μίας εκ των πιο επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών όλων των εποχών. O Τσάντλερ Μπινγκ, για πολλούς η “ψυχή των Friends”, ήταν ο ρόλος που χάρισε τις περισσότερες στιγμές γέλιου στους 10 κύκλους της σειράς, χάρη στην “εμμονή” του να σαρκάζει και να αυτοσαρκάζεται, ως μία μορφή άμυνας σε άβολες -για τον ίδιο ή και για όλους- στιγμές. Ατάκες όπως “I use humor as a defense mechanism” ή “Hi, I’m Chandler. I make jokes when I’m uncomfortable” το επιβεβαιώνουν.

Στο Reunion του 2021, το ειδικό επεισόδιο που έφερε για τελευταία φορά τους έξι ηθοποιούς και χαρακτήρες συγκεντρωμένους στον ίδιο καναπέ, η συνδημιουργός της σειράς (μαζί με τον Ντέιβιντ Κρέιν) Μάρτα Κάουφμαν εξηγούσε γιατί η audition για τον Τσάντλερ Μπινγκ ήταν πραγματικά δύσκολη, αφού, όπως είχε παραδεχτεί ο “εκλεκτός” έπρεπε να υποδυθεί έναν ρόλο που είχε “πραγματικές ατάκες”.

Τον κέρδισε ο Μάθιου Πέρι και, κόντρα στους δικούς του δαίμονες, κατάφερε να τον εκτελέσει άριστα μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, μέχρι την τελευταία σκηνή, μέχρι την τελευταία ατάκα.

Ο ηθοποιός είχε τον τελευταίο “λόγο” πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της σειράς και οι έξι φίλοι πιούν έναν τελευταίο καφέ στο “Central Perk”, εκεί δηλαδή όπου εκτυλίσσονταν τα περισσότερα επεισόδια. Με το γνωστό δεικτικό του ταπεραμέντο, έγραψε το ιδανικό φινάλε με μία μόνο λέξη.

Στο άδειο διαμέρισμα, οι έξι φίλοι άφησαν τα κλειδιά τους πάνω στον πάγκο. Στη συνέχεια, η Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον) ρώτησε τη Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ) και τον Τσάντλερ αν έπρεπε να πάνε αμέσως στο νέο τους σπίτι. Όταν η Μόνικα είπε ότι είχαν λίγο χρόνο, η Ρέιτσελ ρώτησε αν μπορούσαν να πιούν έναν τελευταίο καφέ. “Σίγουρα”, αποκρίθηκε ο Τσάντλερ πριν κάνει ένα τελευταίο σαρκαστικό σχόλιο. “Πού;”…

Ήταν η πιο δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή, όχι μόνο για τους τηλεθεατές, αλλά και για τους ίδιους του συντελεστές, όπως έχουν παραδεχτεί σε πολλές συνεντεύξεις τους.

Το παρακάτω βίντεο το αποδεικνύει:

Δεν είχε τυχαία την τελευταία ατάκα

Αυτό το “where” πάντως, που έγραψε και τον επίλογο της σειράς, δεν ανήκε τυχαία στον Μάθιου Πέρι και τον Τσάντλερ Μπινγκ. Στα απομνημονεύματά του, που κυκλοφόρησαν πέρυσι τέτοιο καιρό, με τίτλο ” Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, ο Μάθιου Πέρι αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να έχει εκείνος την τελευταία ατάκα.

“Πριν από εκείνο το τελευταίο επεισόδιο, είχα ζητήσει από τη Μάρτα να έχω την τελευταία ατάκα. Γι’ αυτό, καθώς όλοι βγαίνουμε από το διαμέρισμα, και η Ρέιτσελ προτείνει έναν τελευταίο καφέ, είμαι εκείνος που ρίχνει την αυλαία”, εξομολογείται και προσθέτει:

“Λατρεύω το βλέμμα στο πρόσωπο του Schwimmer καθώς λέω αυτή την ατάκα. Είναι το τέλειο μείγμα στοργής και διασκέδασης, αυτό ακριβώς που έδινε πάντα στον κόσμο η σειρά”.