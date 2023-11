Βασιλιάς Κάρολος: Οι δύο λέξεις του για τον Χάρι, όταν έμαθε για το deal με το Νetflix

Τι αποκαλύπτει το τελευταίο βιβλίο που αφορά τη μοναρχία της Μεγάλης Βρετανίας για τη σχέση του Καρόλου με τον Χάρι και τη Μέγκαν.

Την Τρίτη 28/11 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το τελευταίο της σειράς των βιβλίων που έχουν γραφτεί για τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.

Το Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival το υπογράφει ο δημοσιογράφος Όμιντ Σκόμπι.

Είναι γνωστός ρεπόρτερ του Παλατιού και ειδικεύτηκε στα του δούκα και της δούκισσας του Σάσσεξ.

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα συζητήσεων και συνεντεύξεων που έκανε την τελευταία δεκαετία με νυν και πρώην υπαλλήλους του Μπάκιγχαμ, έμπιστους φίλους της βασιλικής οικογένειας και μέλη αυτής.

Έχει διευκρινίσει ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είχαν την παραμικρή σχέση με τη δουλειά του, στην οποία αποκαλύπτει ανέκδοτες ιστορίες για όλη την άλλη οικογένεια.

Για παράδειγμα, γράφει πως ο άνθρωπος που επηρέασε την αποβολή των Χάρι και Μέγκαν από το Frogmore Cottage -μετά το Megxit– ήταν η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου.

Επισημαίνει και ότι ο Χάρι επιχείρησε να συναντηθεί με τον πατέρα του, μετά το ρήγμα στη σχέση τους. Ο βασιλιάς όμως, ήταν πολύ προσεκτικός με τις επαφές που είχε με τον γιο του και αγνόησε το αίτημα, λέγοντας πως είναι απασχολημένος.

«Ήθελε να περιορίσει τη συζήτησή τους σε μια αβλαβή συνδιαλλαγή. Όσον αφορά τον Χάρι, το μήνυμα που κυκλοφόρησε στην οικογένεια ήταν να μην τον εμπιστεύεται κανείς. Και όλοι το πήραν σοβαρά».

Ο λόγος της έλλειψης εμπιστοσύνης ήταν φυσικά, τα όσα είχαν να πουν ο Χάρι και η Μέγκαν για το Παλάτι, μετά την έξοδο τους.

Έπειτα ήλθε και η παραγωγή στο Netflix.

«Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι κάτοικοι του Σάσεξ αποφάσισαν να παρεκκλίνουν από την στρατηγική του «ποτέ μην εξηγείς, ποτέ μην παραπονιέσαι», που είναι βαθιά ενσταλλαγμένη στη βασιλική οικογένεια για πολλές γενιές.

Υπογραμμίζει τη σημασία μιας συνεπούς, αξιοπρεπούς και επαγγελματικής δημόσιας εικόνας».

Τι είχε να πει όμως, ο Κάρολος όταν έμαθε πως ο γιος του έχει εξασφαλίσει συμφωνία με το Netflix -για 100.000.000 δολάρια-, ώστε να αποκαλύψει πράγματα για το Παλάτι;

«Τhat fool».

Δηλαδή, «τον ανόητο». Έκτοτε περιόρισε στο έπακρο τις επαφές μαζί του, έχοντας αποφασίσει πως δεν θα τα ξαναβρούν ποτέ.