Βραζιλία: Ένοχος ο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, κρίθηκε ένοχος για την απόπειρα πραξικοπήματος. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το BBC, τρεις από τους πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν τον 70χρονο πρώην πρόεδρο ένοχο για ηγεσία συνωμοσίας που είχε στόχο να τον κρατήσει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη στήριξη αρκετών στρατιωτικών για να προχωρήσει, κατέληξε στην κατάληψη κυβερνητικών κτιρίων από τους υποστηρικτές του Μπολσονάρου στις 8 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τους δικαστές.

Ένας δικαστής αθώωσε τον Μπολσονάρου και ένας ακόμη δεν έχει ακόμη ψηφίσει, αλλά η απλή πλειοψηφία αρκεί για να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης δεκαετιών. Η καταδίκη του θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Η τύχη του πρώην προέδρου κρίθηκε οριστικά την Πέμπτη, όταν η δικαστής Κάρμεν Λούσια έδωσε την ψήφο της. Κήρυξε τον Μπολσονάρου ένοχο για όλες τις κατηγορίες: απόπειρα πραξικοπήματος, ηγεσία ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού καθεστώτος και δύο ακόμη κατηγορίες σχετικές με τη ζημιά σε περιουσίες κατά την κατάληψη των κτιρίων στη Μπραζίλια στις 8 Ιανουαρίου 2023.