ΝΔ: Εσωκομματική “μουρμούρα” σε τρία μέτωπα

Οι χειρισμοί της κυβέρνησης και ειδικά του Γεωργιάδη για Ρούτσι συναντούν όλο και περισσότερες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, όπου επικρατεί επίσης μούδιασμα για Μυλωνάκη- ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεχίζεται η κριτική για τα ελληνοτουρκικά

Σε κλίμα δυσθυμίας στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκινά σήμερα και επίσημα τις εργασίες της η νέα σύνοδος της Βουλής, με τον αγιασμό που θα τελεστεί στις 11 το πρωί και στον οποίο θα παραστεί φυσικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι γαλάζιοι βουλευτές φαίνονται να μην έχουν πειστεί από τη παρότρυνση του πρωθυπουργού το βράδυ της Παρασκευής στην ομιλία του στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: “Να μην μας παρασύρουν οι μίζερες εντυπώσεις της στιγμής”.

Ούτε η δήλωση Μητσοτάκη για το “νέο κίνδυνο λαϊκισμού” για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξωτερική πολιτική καθησυχάζει τους βουλευτές της ΝΔ, που μουρμουρίζουν για τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε ακριβώς αυτά τα τρία θέματα.

Διότι όσο βλέπουν τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις να παραμένουν πολύ κάτω από τον πήχη της αυτοδυναμίας, κάτω ακόμη και από το ψυχολογικό όριο του 30%, ανησυχούν για την επανεκλογή τους. Και η δημοσκοπική φτώχεια, συνεχίζει να φέρνει γκρίνια. Οι βουλευτές δε συμμερίζονται την αισιοδοξία του Μαξίμου πως όταν τα μέτρα της ΔΕΘ αρχίσουν από το νέο έτος να φαίνονται στην τσέπη των πολιτών το κλίμα θα αλλάξει. Ενώ φοβούνται και ένα απρόβλεπτο γεγονός που θα φέρει την κυβέρνηση “στη γωνία”.

Ο κίνδυνος αρνητικών εξελίξεων με την υγεία του Πάνου Ρούτσι τρομάζει ειδικότερα πολλούς βουλευτές της ΝΔ. Διότι όπως επισημαίνουν στις κατ’ ίδιαν συζητήσεις τους, ακόμη και εάν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρος του απεργού πείνας τον καθοδηγεί με γνώμονα το μικροκομματικό τους συμφέρον, ακόμη και εάν η εκτελεστική εξουσία όντως δεν επιτρέπεται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, σε ένα απευκταίο σενάριο η κυβέρνηση θα θεωρηθεί καλώς ή κακώς από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης συνυπεύθυνη και εκείνη είναι που θα κληθεί να διαχειριστεί μία ενδεχόμενη κοινωνική έκρηξη.

Μετά το Δένδια πάνε κι άλλοι, αλλά ο Γεωργιάδης επιμένει

Η παρέμβαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη, προκάλεσε αίσθηση στη ΝΔ και αμηχανία στη γαλάζια ηγεσία.

Υπήρξε μάλιστα επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον κ.Δένδια για το θέμα, η οποία όμως σύμφωνα με συνεργάτες του υπουργού Άμυνας πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεννόησης. Οι ίδιες πηγές σημείωναν με νόημα ότι ο κ. Δένδιας δεν προέβη εν συνεχεία σε διορθωτική δήλωση, όπως ερμηνεύθηκε από συναδέλφους του η απάντηση του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φαμελλο, πως τα μέλη της κυβέρνησης δεν φέρουν ευθύνη για τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ο κ.Δένδιας άλλωστε επί της ουσίας στράφηκε κυρίως κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έχει τραβήξει στα άκρα την κυβερνητική γραμμή για την απεργία πείνας Ρούτσι με σκληρή ρητορική.

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε πάντως με επιθέσεις κατά των ιατρών του απεργού πείνας: Την Παρασκευή διέψευσε το ανακοινωθέν των ιατρών του κ.Ρούτσι υποστηρίζοντας ότι ο απεργός πείνας είναι καλά στην υγεία του. Ενώ το Σάββατο επιτέθηκε εκ νέου προσωπικά στην παθολόγο- λοιμωξιολόγο, Όλγα Κοσμοπούλου, την οποία κατηγόρησε πως για πολιτικούς λόγους θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του κ.Ρούτσι, παρότι όπως αναφέρθηκε ο ίδιος την προηγούμενη ημέρα ισχυρίστηκε πως ο απεργός πείνας είναι καλά στην υγεία του.

Μετά πάντως την παρέμβαση Δένδια και τη δήλωση του βουλευτή Β Πειραιά της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου, υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι, και ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ηλείας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, υπερασπίστηκε “το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια”. Ο κ. Αβραμόπουλος μάλιστα σημείωσε ότι το θέμα δεν είναι νομικό ή πολιτικό, αλλά “βαθιά ανθρώπινο και ηθικό”, κινούμενος σε εντελώς διαφορετική λογική από την κεντρική κυβερνητική γραμμή, η οποία εστιάζει στο ότι η απόφαση είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Μούδιασμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Μυλωνάκη

Σε αμηχανία έχουν φέρει όμως τους βουλευτές της ΝΔ και οι χειρισμοί του Μαξίμου στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα με την περίπτωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Διότι ενώ αρχικά η κυβερνητική πλειοψηφία είχε απορρίψει την κλήση του κ.Μυλωνάκη ως μάρτυρα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος με επιστολή του δήλωσε στη διάθεση της επιτροπής, αλλά το Μαξίμου ξεκαθάρισε ότι θα κληθεί… κάποια στιγμή στο αόριστο μέλλον και η ΝΔ αρνήθηκε να ζητήσει το ενημερωτικό σημείωμα που ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει παραδεχθεί ότι έλαβε.

Η ΝΔ επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση το Σάββατο, καλώντας το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Μπουνάκη, να δώσει εξηγήσεις για δηλώσεις δημόσιων εκτάσεων στη λίμνη Κάρλα μέσω του ΚΥΔ του. Για φθηνούς αντιπερισπασμούς και λάσπη έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, ζητώντας με τη σειρά της να κληθεί στην εξεταστική ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είχε καταγγείλει με επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ότι ακόμη και σήμερα επιτήδειοι δηλώνουν για επιδοτήσεις εκτάσεις του δημοσίου στη λίμνη Κάρλα.

Εν τω μεταξύ ο κ.Μαρκόπουλος ζήτησε να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι ονομαζόμενο «Φραπές» και «Χασάπης», όπως και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. “Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά δεν έχει πει κάτι αντίθετο η πλειοψηφία”, δήλωσε ειδικότερα ο βουλευτής Β Πειραιά στο Open.

Διαχρονική γκρίνια για την εξωτερική πολιτική

Ταυτόχρονα, στο γαλάζιο στρατόπεδο εξακολουθεί να επικρατεί δυσαρέσκεια για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο οποίος βρίσκεται βέβαια σε limbo μετά την ακύρωση του ραντεβού του κ.Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Στο στόχαστρο βρίσκεται διαχρονικά ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον οποίο πολλοί χρεώνουν καταρχήν μία εμμονή στο διάλογο “πάση θυσία” και κατά δεύτερον κακή προετοιμασία του ραντεβού, το οποίο αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, που μετά κάρφωσε και από πάνω με διαρροές την Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι κακώς είχε ανακοινωθεί η συνάντηση από την ελληνική πλευρά.

Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, στην Εφ.Συν, πως ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρέπει να συνεχιστεί “διαχωρίζοντας όμως με σαφήνεια και αυστηρότητα τις διεθνείς σχέσεις της χώρας από τις δημόσιες σχέσεις των υπουργών”.

Το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανεβάζει εν τω μεταξύ ξανά η Άγκυρα βγάζοντας όντως αυτή τη φορά το Πίρι Ρέις στο Αιγαίο για έρευνες μεταξύ Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων. Το ερευνητικό σκάφος απέπλευσε χθες το βράδυ από το λιμάνι της Σμύρνης και παρότι όπως τονίζουν από την Αθήνα δεν έχει ουσιαστικές ερευνητικές δυνατότητες, είναι σαφές ότι η Τουρκία θέλει να στείλει ένα μήνυμα που δεν συνάδει με ειλικρινή διάλογο.