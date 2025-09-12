Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απειλεί τα “κέρδη” της ΔΕΘ

Πρεμιέρα τη Δευτέρα για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη ΝΔ να επιμένει στα περί διαχρονικών και διακομματικών ευθυνών και την αντιπολίτευση να καταγγέλει “γαλάζιο” σκάνδαλο.

Μετά τις “καλές ειδήσεις” της ΔΕΘ, στην πολιτική επικαιρότητα επιστρέφει η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό καθώς τη Δευτέρα αρχίζει τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε κατόπιν πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 μέχρι σήμερα.

Η εξεταστική επιτροπή αρχίζει ειδικότερα τις εργασίες της με την εκλογή προεδρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόεδρος αναμένεται να εκλεγεί από τα γαλάζια μέλη της εξεταστικής ο βουλευτής Ηλείας και δικηγόρος, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Εισηγητής της ΝΔ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να οριστεί ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θα αναλάβει και τη γαλάζια “αντεπίθεση” για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από τη στιγμή που είχε φτάσει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, η ΝΔ είχε αμυνθεί πολιτικά κάνοντας λόγο για διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες. Αλλά και με τις παραιτήσεις του Μάκη Βορίδη από το αξίωμα του υπουργού Μετανάστευσης και των Τάσου Χατζηβασιλείου, Χρήστου Μπουκώρου και Διονύση Σταμενίτη από θέσεις υφυπουργών. Οι τρεις τελευταίοι επειδή αναφερόταν στη δικογραφία να έχουν συνομιλίες με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίες θεωρήθηκαν πως είχαν “άρωμα ρουσφετιού”.

Η κυβέρνηση κάλυψε πάντως τον κ.Βορίδη, αλλά και τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη, απορρίπτοντας τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για προανακριτική, αλλά με μεθοδεύσεις στην ψηφοφορία για το φόβο και γαλάζιων διαρροών.

Φταίνε όλοι… οι άλλοι

Ενώ με τη δική της πρόταση για εξεταστική, αλλά από το 1998, η ΝΔ βάζει στο στόχαστρο κυρίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ. “Το να μιλά το ΠΑΣΟΚ για αγροτικές επιδοτήσεις είναι το λιγότερο υποκριτικό” είχε δηλώσει πολλάκις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ενώ η κυβέρνηση τόνιζε σε κάθε ευκαιρία ότι η περίφημη τεχνική λύση, που είχε πέσει πρώτη φορά στο τραπέζι το 2014 επί κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου “διαστρεβλώθηκε” με υπουργική απόφαση επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία επέτρεπε χρηματοδότηση σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

Εντύπωση είχε προκαλέσει πάντως το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος στις 29 Ιουλίου στη Βουλή την πρόταση της ΝΔ για εξεταστική από το 1998, είχε επικαλεστεί ότι στη χώρα είχαν επιβληθεί και στο παρελθόν πρόστιμα για παρατυπίες στις αγροτικές επιδοτήσεις, ξεκινώντας από την περίοδο 2004-2009 (δηλαδή τις κυβερνήσεις Καραμανλή) και περιλαμβάνοντας και την περίοδο 2011- 2014 (δηλαδή και την κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου).

Αναφορά η οποία είχε εκληφθεί ως απειλητικό μήνυμα προς την πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών, στους οποίους πάντως ο κ. Μητσοτάκης έκανε εν τω μεταξύ ένα άγαρμπο άνοιγμα από τη ΔΕΘ.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι για τη ΝΔ

Σε κάθε περίπτωση, όσο και εάν η ΝΔ επιχειρήσει να στρέψει τη συζήτηση στις ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων, το γεγονός και μόνο ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενέχει τον κίνδυνο να εξανεμιστούν τα όποια “κέρδη” της ΔΕΘ.

Και στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ άλλωστε ο πρωθυπουργός είχε δεχθεί ερωτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε κληθεί να σχολιάσει την εντύπωση που επικρατεί στην κοινή γνώμη για κυβερνητική εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς.

“Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό” είχε υποστηρίξει εκ νέου ο κ.Μητσοτάκης. Δήλωσε επίσης ότι “αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο βαθμό τον οποίον θα θέλαμε”. Ενώ επικαλέστηκε ότι “θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, ήδη πήραμε 20 εκ ευρώ”.

Διότι εν τω μεταξύ στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, είχε ανακοινώσει ότι εντοπίστηκαν 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομα 22,6 εκ ευρώ καθώς και ότι θα δεσμευτούν οι περιουσίες των προσώπων αυτών. Γεγονός που η ΝΔ θα επικαλείται βέβαια και κατά τη νέα αντιπαράθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική.