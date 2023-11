Πόλεμος στη ΝΔ για τα ομόφυλα ζευγάρια – “Ελάτε στα σπίτια μας” απαντούν ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς σε Σαμαρά και Βορίδη

Αναβρασμός στη Νέα Δημοκρατία για τον πολιτικό γάμο και την τεκνοθεσία για όλους. Επιστολή μελών ομόφυλων οικογενειών σε Σαμαρά-Βορίδη για τις απόψεις τους.

Σε “καυτό” ζήτημα αναδεικνύεται τις τελευταίες ημέρες το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από την κυβέρνηση, σχετικά με το δικαίωμα στην τέλεση πολιτικού γάμου από ζευγάρια, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, με τη συντηρητική “πτέρυγα” της ΝΔ να ετοιμάζεται να το καταψηφίσει με όποιες συνέπειες…

Το μεγαλύτερο “αγκάθι” για την κυβέρνηση είναι η πιθανότητα να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο το δικαίωμα στην τεκνοθεσία, γεγονός που είναι δεδομένο ότι θα φέρει μεγάλη αναταραχή στην ενότητα του κόμματος.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει γνωστό τον περασμένο Ιούλιο ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να νομιμοποιήσει τον γάμο για όλους τους πολίτες. Ωστόσο, αυτό που πέρασε στα ψιλά είναι ότι η πρόθεση αυτή είχε καταγραφεί εδώ και καιρό, στο πόρισμα της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, η οποία συστήθηκε το 2021.

Ο πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι θα “προχωρήσει” το σχετικό νομοσχέδιο, -διόλου τυχαία- χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει νόμος ο γάμος για όλους, ενώ απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σχετικά με το δικαίωμα τεκνοθεσίας.

Άλλωστε, μόλις έναν χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2022, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για την ισότητα στον γάμο και το δικαίωμα τεκνοθεσίας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τέτοιες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία…

Ο πρωθυπουργός -κρίνοντας κοινωνιολογικά-, τόνισε ότι οι Έλληνες είναι τώρα πολύ πιο έτοιμοι και ώριμοι για μια τέτοια νομοθέτηση, παρόλο που τα μέλη της συντηρητικής “πτέρυγας” της παράταξης δεν μοιάζουν καθόλου έτοιμα, δηλώνοντας με περηφάνεια υπέρμαχοι της “παραδοσιακής οικογένειας”.

Επιστολή μελών ομόφυλων οικογενειών σε Σαμαρά-Βορίδη: “Στιγματίζετε τα πιο ευάλωτα παιδιά”

Επιστολή προς τον Αντώνη Σαμαρά και τον Μάκη Βορίδη απέστειλαν εκπρόσωποι ομόφυλων οικογενειών, με αφορμή πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού και του νυν υπουργού Επικρατείας για το ζήτημα του γάμου και της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών.

Συγκεκριμένα, μέλη ομόφυλων οικογενειών που ανήκουν στην NELFA, στο ευρωπαϊκό σωματείο για την ισότητα των δικαιωμάτων των παιδιών των ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγαριών έστειλαν επιστολή προς τον Αντώνη Σαμαρά και τον Μάκη Βορίδη, αναφέροντας ότι «οι ομόφυλες οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα υπάρχουν εδώ και χρόνια και αυξάνονται με ταχύ ρυθμό».

Στην επιστολή τονίζουν ότι η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει όλα τα μέλη της, ενώ απευθυνόμενοι στους δύο βουλευτές της ΝΔ, υπογραμμίζουν πως με τις δηλώσεις τους στιγματίζουν τα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ+ γονιών: «Έχετε επιλέξει να στιγματίζετε τα πιο ευάλωτα από αυτά, τα παιδιά μας, τιμωρώντας τα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους».

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Αξιότιμε Πρόεδρε και πρώην Πρωθυπουργέ κ. Α. Σαμαρά, Αξιότιμε Υπουργέ Επικρατείας κ. Μ. Βορίδη,

Με μεγάλη θλίψη διαβάσαμε στον ημερήσιο τύπο δηλώσεις σας, με τις οποίες τοποθετείστε εναντίον της ισότητας στον γάμο και την υιοθεσία. Σε αντίθεση με όσα παρουσιάζετε, οι ομόφυλες οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα δεν θα εμφανιστούν ξαφνικά όταν νομοθετηθεί η ισότητα στον γάμο και την υιοθεσία, αλλά υπάρχουν εδώ και χρόνια και αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

Η βασική διαφοροποίηση των οικογενειών αυτών είναι ότι η Ελληνική Πολιτεία, αγνοώντας την ύπαρξη του δεύτερου γονέα, στερεί από τα παιδιά αυτών των οικογενειών βασικά δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μας στερούνται την ιατροφαρμακευτική κάλυψη που κανονικά θα δικαιούνταν από τον αόρατο (για την πολιτεία) γονέα, ενώ σε περίπτωση ιατρικής ανάγκης ο αόρατος γονέας δεν μπορεί να δώσει την συγκατάθεση του για να παρέμβει ο γιατρός.

Επίσης, τα παιδιά δεν καλύπτονται στα θέματα κληρονομιάς, δεν δικαιούνται διατροφή σε περίπτωση διαζυγίου ενώ σε περίπτωση θανάτου του επίσημα αναγνωρισμένου γονέα, κινδυνεύουν να καταλήξουν σε ιδρύματα ή σε μακρινούς συγγενείς. Στην περίπτωση, μάλιστα, που τα παιδιά αυτά έχουν γεννηθεί και διαμένουν στο εξωτερικό, στερούνται την Ελληνική ιθαγένεια, παρά το γεγονός ότι είναι τέκνα Ελλήνων πολιτών.

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν με πολλή αγάπη και φροντίδα από γονείς που τυχαίνει να είναι του ίδιου φύλου. Μέριμνα μας είναι όταν μεγαλώσουν να γίνουν καλοί πολίτες, να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν στην πατρίδα τους και την κοινωνία. Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά να μην κάνουν διακρίσεις, να αγωνίζονται για ίσα δικαιώματα και να είναι περήφανα. Δεν νομίζετε ότι αξίζουν τα ίδια δικαιώματα με όλα τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα;

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει όλα τα μέλη της, εσείς όμως έχετε επιλέξει να στιγματίζετε τα πιο ευάλωτα από αυτά, τα παιδιά μας, τιμωρώντας τα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονέων τους. Προσδοκούμε σε ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο που θα αναγνωρίσει επιτέλους στα παιδιά μας το δικαίωμα να έχουν και τους δυο γονείς τους ισότιμα στο πλευρό τους. Ψηφίζοντας υπέρ των παιδιών μας δεν στερείτε τίποτα από τα υπόλοιπα παιδιά. Απεναντίας, ευθυγραμμιζοντας το νομικό μας πλαίσιο με όσα ισχύουν σε 35 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων σχεδόν όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αρκετές της Ανατολικής (Κροατία, Σλοβενία, Εσθονία) και πολλές της Αμερικής (Βόρειας και Νότιας), τοποθετείτε την Ελλάδα ανάμεσα στα κράτη που μεταχειρίζονται όλους τους πολίτες τους με ισονομία, και τηv διαχωρίζετε από την Ουγγαρία, την Τουρκία, και τα κράτη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Σας προσκαλούμε στα σπίτια μας, να έρθετε να μας γνωρίσετε, να συζητήσετε με τα παιδιά μας και με εμάς για να δείτε και μόνοι σας οτι οι οικογένειες μας δεν διαφέρουν από τις υπόλοιπες, η αγάπη είναι η ίδια, και είναι αληθινή και δυνατή.

Με εκτίμηση, Ελένη Μαραβέλια, Σταμάτιος Άνθης,

εκ μέρους της τετραμελούς της οικογένειας, εκ μέρους της τετραμελούς του οικογένειας.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου NELFA – Network of European LGBTIQ* ÉGALITÉ – The LGBTI+ staff association Families Associations of the European Institutions.

Ο Βορίδης θα παραιτηθεί, αν κληθεί να ψηφίσει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Ο Μάκης Βορίδης επανέλαβε πριν από λίγες ημέρες τη θέση του κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών, δηλώνοντας πως θα παραιτηθεί αν τεθεί ζήτημα «πειθαρχίας» για τους υπουργούς στην ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, όταν πάει στη Βουλή.

“Δεν έχω αλλάξει άποψη”, δήλωσε ο Μάκης Βορίδης, όταν ρωτήθηκε σχετικά, σε εκπομπή του Open. Ο υπουργός Επικρατείας ρωτήθηκε αν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θα κατατεθεί τον Δεκέμβριο. “Αυτό είναι στην κρίση του πρωθυπουργού”, απάντησε.

“Η επιλογή που θα κάνει ο πρωθυπουργός είναι ότι θα επιτρέψει στους βουλευτές της ΝΔ να εκφραστούν κατά συνείδηση και δεν θα τεθούν ζητήματα πειθαρχίας”, δήλωσε ο υπουργός.

Ερωτηθείς αν αυτό ισχύει και για τους υπουργούς, απάντησε: «Δεν το ξέρω, νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω (ισχύει) και στους υπουργούς». Σε ερώτηση αν θα παραιτηθεί σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, είπε: “Στα ζητήματα της συνειδήσεως εννοείται ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω. Επομένως, αν κάποιος μου πει “πρέπει να κάνεις υποχρεωτικά αυτό”, δεν μπορώ να το κάνω αυτό”.

“Ισχύουν οι θέσεις μου”, συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι αυτή η συζήτηση θα ανοίξει όποτε το αποφασίσει ο πρωθυπουργός. Ερωτηθείς εάν το “βασικό πρόβλημα” για εκείνον είναι η τεκνοθεσία ή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ο Μάκης Βορίδης απάντησε: “Είναι θέματα και τα δύο, εγώ είμαι αντίθετος και στα δύο. Όταν είσαι αντίθετος στον γάμο, κατά μείζονα λόγο είσαι αντίθετος στην τεκνοθεσία”.

Σε ερώτηση για το ποια θα είναι η στάση του αν το νομοσχέδιο προβλέπει μόνο τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και όχι την τεκνοθεσία, απάντησε: “Αυτή τη στιγμή για τη ρύθμιση των νομικών σχέσεων μεταξύ των συμβιούντων συντρόφων, συζύγων, οτιδήποτε, υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο εξομοιώνει πλήρως τη νομική σχέση με τις νομικές συνέπειες του γάμου”.

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε σε απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. “Έκρινε το ζήτημα της ισότητας και της παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περίπτωση που υπάρχει κράτος που δεν έχει αναγνωρίσει τον γάμο (ομόφυλων ζευγαριών) και είπε ότι ο γάμος είναι θεσμός που κυρίως αφορά τα ζητήματα της οικογένειας και επομένως σε περίπτωση μη νομοθετήσεως, μη θεσπίσεώς του, δεν υπάρχει παραβίαση της αρχής της ισότητας. Εναπόκειται στο κράτος και στην εσωτερική τάξη να αποφασίσει ό,τι θέλει”, ανέφερε σχετικά ο υπουργός.

Σαμαράς: “Δεν θα ψηφίσω τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών”

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του στην “Καθημερινή” δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, αποδοκιμάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς εάν θα ψηφίσει τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Σαμαράς απάντησε: “Όχι! Πιστεύω ότι οφείλουμε να στηρίξουμε την “πυρηνική” οικογένεια, όπου υπάρχουν γονεϊκά πρότυπα και των δύο φύλων. Δηλαδή υπάρχει μάνα και πατέρας.”

Υποστήριξε μάλιστα ότι: “Το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια έλυσε κάθε πρόβλημα “δικαιωμάτων”. Από κει και ύστερα, αν τους αναγνωρίσουμε “γάμο”, θα αναγκαστούμε αργότερα – για λόγους “εξίσωσης” ανόμοιων πραγμάτων – να αναγνωρίσουμε και την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Όμως τα παιδιά έχουν ανάγκη από γονεϊκά πρότυπα και των δύο φύλων. Έχουν ανάγκη – και δικαίωμα – να έχουν μάνα και πατέρα. Όχι “γονέα ένα” και “γονέα δύο”…”

“Το τι κάνει καθένας στην προσωπική του ζωή είναι απολύτως σεβαστό. Απολύτως! Μη μπερδεύουμε, όμως, τις “σεξουαλικές προτιμήσεις” – που μπορεί να είναι πολλαπλές – με τα φύλα που είναι δύο. Και μη μπερδεύουμε το σύμφωνο συμβίωσης με το θεσμό της οικογένειας που μεγαλώνει παιδιά, τα οποία χρειάζονται και τα δύο φύλα. Οι γυναίκες δεν είναι “τεκνοποιητικές μηχανές” που θα «βοηθούν» τα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά κι ύστερα… θα εξαφανίζονται! Αυτό υποτιμά τη γυναίκα και τραυματίζει τα παιδιά”, ανέφερε μεταξύ των μπερδεμένων και αναχρονιστικών δηλώσεών του.

Το Μαξίμου αφήνει ασχολίαστες τις δηλώσεις Σαμαρά

“Ο Αντώνης Σαμαράς, έχει τις πάγιες θέσεις του. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα της”, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ απέφυγε να απαντήσει εάν θα τεθεί κομματική πειθαρχία στους βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ.

Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι η σχετική ρύθμιση θα έρθει, παραπέμποντας στην απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκης στην ερώτηση του NEWS 24/7 στη ΔΕΘ. Αλλά δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα και έδειξε πως το θέμα παραπέμπεται αορίστως για αργότερα.

“Ο πρωθυπουργός έχει απαντήσει με σαφήνεια στη ΔΕΘ για το θέμα της ισότητας στο γάμο και ότι είπε θα γίνει πράξη μέσα στη δεύτερη τετραετία. Το πότε και το πως θα έρθει θα ανακοινωθεί”, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ενώ πρόσθεσε με νόημα: “Υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα για το σύνολο των πολιτών τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση καθημερινά. Είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε την πολιτική της σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε όλα στην ώρα τους”.

Στην υπόμνηση ότι και ο υπουργός Επικράτειας Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει πως δεν θα ψηφίσει το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε:

“Επειδή στην επικαιρότητα είναι τα εσωκομματικά – ευτυχώς για μας όχι της ΝΔ – προκύπτει ότι η ΝΔ είναι πιο συμπαγής από ποτέ. Η μόνη μεγάλη παράταξη σχεδόν 50 χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση. Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι ένας χώρος, ένα κόμμα, στο οποίο ακούγονται όλες οι απόψεις και κυρίως ακούγεται η άποψη της κοινωνίας”.

Κακλαμάνης: “Όποιος υπουργός δεν ψηφίζει νομοσχέδιο, παραιτείται”

Ο Νικήτας Κακλαμάνης από την πλευρά του υποστηρίζει ότι όποιος υπουργός δεν στηρίξει τον νόμο, θα θα πρέπει να παραιτηθεί.

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά στο Αttica TV: “Από τη στιγμή που ένα νομοσχέδιο περνάει από το υπουργικό συμβούλιο και το οποίο στηρίζει ο πρωθυπουργός που διορίζει τους υπουργούς, δεν μπορούν να μην το ψηφίσουν. Όποιος υπουργός δεν θέλει να το ψηφίσει, γιατί θα είναι ελεύθερη η ψήφος, παραιτείται».