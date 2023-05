Με θατσερικά διλήμματα ο Μητσοτάκης στις εκλογές 

Διλημματικό χαρακτήρα… θατσερικού τύπου επιχειρεί να προσδώσει στις εκλογές της 21ης Μαϊου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με το σύνθημα “Νέα Δημοκρατία ή χάος”, ο πρωθυπουργός προσπαθεί ειδικότερα να πείσει ιδίως τους κεντρώους και πασοκογενείς ψηφοφόρους ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Σύνθημα που παραπέμπει στο σλόγκαν ΤΙΝΑ, δηλαδή There Is No Alternative (δεν υπάρχει εναλλακτική), το οποίο έχει ταυτιστεί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία με τη Μάργκαρετ Θάτσερ.

Από το debate ιδίως και μετά, ο κ. Μητσοτάκης θέτει όλο και πιο εμφατικά αυτό το δίλημμα, κάνοντας μάλιστα λόγο για “επικίνδυνη βαβέλ” στην αριστερά- κεντροαριστερά και υποστηρίζοντας ότι απέναντι στη ΝΔ υπάρχει ένας “αχταρμάς”.

Εναλλακτική δεν υπάρχει βέβαια πρωτίστως για τον ίδιο τον πρόεδρο της ΝΔ, ο οποίος τα έχει ποντάρει όλα στην αυτοδυναμία, δεδομένου ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκαθαρίσει πως δεν μπορεί να συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ.Μητσοτάκη, λόγω των υποκλοπών.

Το σενάριο δε να σχηματιστεί μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως του ΜεΡΑ25, η οποία θα οδηγήσει σε προανακριτική και άρα ενδεχομένως σε ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές, δεν αρέσει καθόλου στο Μαξίμου για ευνόητους λόγους.

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, καθοριστική είναι η στάση που θα κρατήσουν οι πασοκογενείς ψηφοφόροι, οι οποίοι το 2019 σε ένα ποσοστό είχαν ψηφίσει ΝΔ στο πλαίσιο αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Στο Μαξίμου θεωρούν ότι αυτό το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο δεν έχει σβήσει και προσπαθούν εδώ και καιρό να το αναζωπυρώσουν, με την απειλή επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην πρωθυπουργία και δη με υπουργό το Γιάνη Βαρουφάκη.

Και αυτό διότι θεωρούν ότι εάν μία κρίσιμη μάζα κεντρώων ψηφοφόρων φοβηθεί πως μπορεί να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσει και πάλι ΝΔ. Υπό αυτή την έννοια βέβαια η παράσταση νίκης για την οποία πανηγυρίζουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, δε βοηθά καθόλου τη ΝΔ, καθώς εντείνει την αίσθηση χαλαρότητας που δημιουργούν ούτως οι άλλως οι διπλές κάλπες.

Το ίδιο δίλημμα θεωρούν στο Μαξίμου ότι “πιάνει” και στο δεξιό κοινό. Σε αυτές τις εκλογές βέβαια η ΝΔ κινδυνεύει πρωτίστως με διαρροές προς τα δεξιά της. Αλλά στο κυβερνητικό επιτελείο έχουν διαπιστώσει πως όσοι έχουν ήδη φύγει προς Κυριάκο Βελόπουλο ή και δεξιότερα για λόγους όπως η ακρίβεια και το αντιεμβολιαστικό κίνημα ή τοπικά θέματα όπως ο λιγνίτης, δύσκολα θα επιστρέψουν.

Η στρατηγική Μητσοτάκη επικεντρώνει όμως στο να κρατήσει όσους περισσότερους από τους υπόλοιπους παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους μπορεί, με το χαρτί των ελληνοτουρκικών. Για αυτό για παράδειγμα από την Καστοριά κάλεσε όσους "αλληθωρίζουν προς κόμματα και κομματίδια στα δεξιά της ΝΔ να σκεφτούν ποιοι είναι οι πατριώτες με έργα και ποιοι οι πατριώτες του γλυκού νερού".

