Μητσοτάκης με ΤΙΝΑ στις εκλογές της 21ης Μαΐου 

Το σλόγκαν ΤΙΝΑ, δηλαδή There Is No Alternative (δεν υπάρχει εναλλακτική), που έχει ταυτιστεί στην πρόσφατη πολιτική ιστορία με τη Μάργκαρετ Θάτσερ, φαίνεται να υιοθετεί επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές της 21ης Μαϊου.

Το Μαξίμου χτίζει ειδικότερα εδώ και καιρό το αφήγημα πως δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλη εναλλακτική διακυβέρνησης από αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Και ο πρωθυπουργός, παρότι κατά τη διάρκεια του debate απέφυγε να σχολιάσει τα λεγόμενα των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, από χθες έσπευσε να υποστηρίζει ότι κατά την τηλεμαχία επιβεβαιώθηκε αυτό το αφήγημα.

Ο κ. Μητσοτάκης από το Βόλο υποστήριξε ειδικότερα ότι στο debate φάνηκε πως “μόνο η ΝΔ έχει μία συγκροτημένη πρόταση”. Έκανε μάλιστα λόγο για “επικίνδυνη Βαβέλ της αντιπολίτευσης”.

Ουκ ολίγες φορές άλλωστε ο πρωθυπουργός έχει υποστηρίξει πως από τη μία μεριά είναι η ΝΔ και από την άλλη το… χάος. Η αγωνία του κ. Μητσοτάκη να αποδομήσει το σενάριο “προοδευτικής κυβέρνησης” είναι εμφανής, ενώ ταυτόχρονα το χρησιμοποιεί και ως φόβητρο τόσο απέναντι στους δεξιούς όσο και απέναντι στους πασοκογενείς ψηφοφόρους.

Προηγουμένως, στο πλαίσιο του briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος, είχε υποστηρίξει ότι στο debate το αφήγημα της κυβέρνησης αριστεράς- κεντροαριστεράς “κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα”. Και είχε επικαλεστεί μάλιστα και την ατάκα του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα προς τον Αλέξη Τσίπρα, για “προοδευτική κυβέρνηση- μούφα”.

Η αλα Μητσοτάκη ΤΙΝΑ στοχεύει όπως αναφέρθηκε και στη συσπείρωση της δεξιάς βάσης, αλλά κυρίως στους πασοκογενείς ψηφοφόρους που το 2019 είχαν στηρίξει Μητσοτάκη στο πλαίσιο του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου.

Προφανώς δεν έχει διαφύγει της προσοχής του Μαξίμου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αναδείξει από το debate το θέμα των υποκλοπών. Και δεδομένου ότι οι υποκλοπές δεν ήταν ένα ζήτημα που έπληξε την κυβέρνηση στο δικό της κοινό, ούτε συσπείρωσε τόσο πολύ την αξιωματική αντιπολίτευση, γίνεται εμφανές ότι ο στόχος της Κουμουνδούρου είναι άλλος: Επαναφέροντας τη σχετική συζήτηση στο “παρά πέντε” των εκλογών, να πιέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη – εφόσον βέβαια “βγαίνουν τα κουκιά” – να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες κάλπες.

Υπό μία έννοια ο κ.Μητσοτάκης ζει την προσωπική του ΤΙΝΑ: Ο πρωθυπουργός “τα έχει ποντάρει όλα” στην αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες, βλέποντας ότι ο ίδιος δεν έχει εναλλακτική συγκυβέρνησης, καθώς ο κ.Ανδρουλάκης προφανώς δεν μπορεί εύκολα να βάλει στην άκρη τις υποκλοπές.

Σημειωτέον δε ότι ο κ.Μητσοτάκης χθες αποκάλυψε εμμέσως την κρυφή ελπίδα του πως εφόσον η ΝΔ είναι πρώτη στις εκλογές της 21ης Μαϊου και ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος, θα τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στην αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας “Κερδίζεις, μένεις. Χάνεις, φεύγεις”.

