Dragons' Den: Πρεμιέρα για το show επιχειρηματικότητας - Γνωρίστε τους 5 Έλληνες επενδυτές

Το «DRAGONS’ DEN», το πιο επιτυχημένο τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και κάθε Πέμπτη στις 22:00.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ADVERTISING

Με 5 κορυφαίους και καταξιωμένους Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των Dragons, το «DRAGONS’ DEN GREECE» στηρίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές. Όλοι τους έχουν κατακτήσει την κορυφή και γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και καταξίωση, ο καθένας στον τομέα του.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

Γνωρίστε τους 5 Έλληνες επενδυτές

ΧΑΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΣ – ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

KOSMAS KOUMIANOS





"Για μένα, το μυστικό της επιτυχίας είναι να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις τη σω-στή στιγμή"

Αν και μόλις 43 ετών ο Χάρης Βαφειάς μετράει ήδη πάνω από 20 χρόνια στη ναυτιλία. Πλοιοκτήτης 2ης γενιάς με καταγωγή από τη Χίο, έχει πλέον αποδείξει έμπρακτα ότι το επιχειρηματικό δαιμόνιο και η δίψα για «κολύμπι» στα άγρια νερά των παγκόσμιων θαλασσών, κυλάει στο αίμα του.

Όταν έγινε 17 ετών, ο πατέρας του τον έστειλε σε μπάρκο με ένα από τα πλοία τους. Ο ίδιος, λέει χαρακτηριστικά :"Τώρα πια, προφανώς, θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική ιδέα, όμως εκείνη την εποχή πίστευα ότι ήταν χάλια, έκλαιγα κάθε μέρα..."

Σπούδασε Management στο City University του Λονδίνου και στη συνέχεια έκανε MA στο Ναυτιλιακό Εμπόριο και Nαυτιλιακά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Metropolitan της βρετανικής πρωτεύουσας.

Εργάστηκε σε γραφεία ναυτιλιακών μεσιτών για να αποκτήσει εμπειρία και σύντομα τόλμησε να ιδρύσει τη δική του εταιρεία. Έκτοτε η πορεία που ακολούθησε ήταν εντυπωσιακή.

Σε ηλικία 26 ετών, και παρά τον σκληρό πόλεμο που δέχθηκε από τους ανταγωνιστές του για την απόφαση να δημιουργήσει δική του εταιρεία, οδήγησε τη StealthGas στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Έγινε έτσι ο νεότερος, όλων των εποχών, διευθύνων σύμβουλος σε εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο.

Γι’ αυτό και οι Αμερικανοί τον αποκαλούσαν αστειευόμενοι "Χάρι Πότερ" της ναυτιλίας.

Το 2010 εξελέγη αντιπρόεδρος της Intertanko και την ίδια χρονιά βραβεύτηκε από το περιοδικό Seatrade ως Νέος Επιχειρηματίας της Θάλασσας για το 2010. Και οι βραβεύσεις σε διεθνές επίπεδο συνεχίστηκαν.

Ταυτόχρονα, από το 2008 ελέγχει ολόκληρο τον ναυτιλιακό όμιλο της οικογένειας, που αποτελείται από τέσσερις ναυτιλιακές εταιρίες (δύο ιδιωτικές και δύο εισηγμένες στο Αμερικανικό χρηματιστήριο) και έναν στόλο 91 πλοίων διαφόρων τύπων, συνολικής αξίας 2.2 δις. δολαρίων.

Η δεύτερη σε μέγεθος επενδυτική επιχειρηματικότητα της οικογένειάς του είναι το Real Estate. Το 2005 ο Χάρης Βαφειάς ίδρυσε την εταιρεία ακινήτων Estates Corporation Inc. επενδύοντας σε Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Η.Π.Α. και Ελβετία.

Ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα, δεν επαναπαύεται ποτέ ακολουθώντας πάντα τις προκλήσεις της εποχής. Δουλεύει πολύ, ταξιδεύει συχνά, δεν πίνει και δεν καπνίζει. Έχει ως πρότυπο τον συνονόματο παππού του, ο οποίος ξενιτεύτηκε στην Αργεντινή κι ασχολήθηκε με το εμπόριο κρέατος για να αναστήσει τη φτωχή και πολύτεκνη οικογένειά του.

Είναι παντρεμένος κι έχει δύο παιδιά.

ΠΟΛ ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ - ΙΔΡΥΤΗΣ COCO-MAT

KOSMAS KOUMIANOS





"Ποτέ δεν έχω αισθανθεί επιτυχημένος με τη στατική έννοια που κάνει κάποιον να επαναπαύεται. Νιώθω λες και τώρα αρχίζουν όλα, συνεπώς πρέπει να είμαι φρέσκος και ετοιμοπόλεμος."

Ο ποντιακής καταγωγής Πολ Ευμορφίδης, γεννήθηκε σ΄ ένα μικρό χωριό τής Λακωνίας. Ανήσυχος, αεικίνητος και ατίθασος από τα μικράτα του, ως μαθητής γυμνασίου επιδόθηκε σε αταξίες, που τού κόστισαν μέχρι και την αποβολή του απ’ όλα τα σχολεία τής Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία και στην Ανωτάτη Εμπορική και με υποτροφία στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας.

Πιο κοντά στην καρδιά του, όμως, ένιωσε τα χρόνια που περιπλανήθηκε στους δρόμους τής Ευρώπης, σπουδάζοντας τη γόνιμη αλητεία και μαθαίνοντας 5 γλώσσες.

Το 1989 επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με την Ολλανδέζα σύντροφό του.

Εργάστηκε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη Σιβιτανίδειο Σχολή και παράλληλα ως πωλητής σε κατάστημα κοσμημάτων στο Μοναστηράκι.

Εκεί, μετά από ένα τυχαίο περιστατικό, του γεννήθηκε η ιδέα τής COCO-MAT, η οποία το 1996 βραβεύτηκε ως η πρώτη στρωματοποιία στην Ευρώπη με πιστοποίηση ISO. Ακολούθησαν πολλαπλές βραβεύσεις από διάφορους, εγχώριους και διεθνείς, οργανισμούς.

Σήμερα η COCO-MAT είναι ένα από τα πιο πετυχημένα ελληνικά brands, με παγκόσμια δραστηριότητα στον χώρο των οικολογικών συστημάτων ύπνου, λευκών ειδών κι επίπλων για οικιακή και ξενοδοχειακή χρήση και διαθέτει 124 σημεία πώλησης σε όλη την υφήλιο.

Πριν από μερικά χρόνια ο Πολ, μαζί με τον αδερφό του, ξεκίνησαν το νέο project των COCO-MAT Hotels & Resorts Worldwide, ένα διεθνές affiliation brand που περιλαμβάνει όχι μόνο ξενοδοχεία με οικολογικό προσανατολισμό αλλά και franchise και ιδιόκτητα καταλύματα σε όλον τον κόσμο. Το 2014 ίδρυσαν και την εταιρεία real estate ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ.

Aυτοχαρακτηρίζεται ως "μη μεταλλαγμένος Έλληνας επιχειρηματίας" και σε όλη του την πορεία διαφημίζει στο εξωτερικό το ελληνικό ευ ζην. Έχει τέσσερα παιδιά, δεν έχει κινητό, ούτε αυτοκίνητο, δεν φοράει κοστούμι, δεν πίνει αλκοόλ, δεν καπνίζει, δεν τρώει κρέας.

Τελευταίο, αλλά μόνο χρονικά, πείσμα που έβαλε ο Πολ ήταν να φτιάξει το καλύτερο ποδήλατο στον κόσμο, με ελληνικό design και ελληνικές πρώτες ύλες. Το ξύλινο ποδήλατο που προέκυψε είναι και το κύριο μέσο μετακίνησης που χρησιμοποιεί. Μ’ ένα τέτοιο ταξίδεψε το 2020 από την Αθήνα μέχρι το Νεπάλ και από εκεί στο Έβερεστ, συνδέοντας το ασίγαστο πάθος του για περιπέτεια με την υποχρέωση να κεντρίσει το ενδιαφέρον μας για την κλιματική κρίση.

«Σημασία έχει το πάθος! O πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι αυτός που κάνει ό,τι γουστάρει, είναι αυτός που γουστάρει ό,τι κάνει»

ΛΙΛΗ ΠΕΡΓΑΝΤΑ – ΙΔΡΥΤΡΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ POWER HEALTH

KOSMAS KOUMIANOS





«Σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν μας χαρίζεται αν δεν το διεκδικήσουμε. Δουλεύω σκληρά, αγαπάω και παθιάζομαι με ό,τι κάνω και δεν αποκλίνω από το όραμά μου»

Η Λιλή Περγαντά κατάγεται από τον Άγιο Γεώργιο Λιβαδειάς.

Σπούδασε στο Χημικό Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Queen Elizabeth College London University, με εξειδίκευση στο Τμήμα Χημείας Τροφίμων και στο Management.

Στην Αγγλία ήρθε αντιμέτωπη με τον νέο τρόπο ζωής εκείνης της εποχής: τις βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα έβαλε υποθήκη το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που είχε στο όνομά της, ένα κτήμα στην Κωπαΐδα, και εισήγαγε από την Αγγλία τα πρώτα της προϊόντα.

Σε ηλικία 27 ετών, έκανε την αγάπη της για τα βότανα και το ευ ζην επιχειρηματικό όραμα και το μότο «από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς» πράξη, με τη ίδρυση της Power Health το 1984. Συνοδοιπόρος της σε αυτό το ταξίδι από την αρχή μέχρι και τώρα παραμένει ο σύζυγός της κ.Κωνσταντίνος Παντελίδης, Αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Η ακλόνητη πίστη της στις ευεργετικές ιδιότητες της φύσης και η προσπάθεια όλων των ανθρώπων της εταιρείας να προσφέρουν ποιοτικές, ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις μέσα από εναλλακτικά προϊόντα υγείας, τόνωσης και ομορφιάς κέρδισαν απόλυτα την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Σήμερα, 38 χρόνια μετά, η Power Health εξάγει σε 23 χώρες με το ποσοστό των εξαγωγών της να ανέρχεται κοντά στο 13%. Οι διακρίσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό είναι αξιοσημείωτα πολλές και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της επιχείρησης, η οποία είναι γνωστή για την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων της.

Η κ.Περγαντά στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και πιστεύει πως η επιτυχία δεν έχει να κάνει με το φύλο, αλλά με τη δύναμη της προσωπικότητας, τη δουλειά και την προσήλωση στον στόχο.

Μέσα από την Power Health έχει επίσης έντονη φιλανθρωπική και κοινωνική δράση. Προωθεί πάντα σημαντικές κοινωνικές αξίες και στηρίζει έμπρακτα και αδιάλειπτα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δράσεις φορέων.

Από τον γάμο της έχει αποκτήσει δύο γιους.

"Η δύναμη ενός μυαλού δεν καθορίζεται από το φύλο. Οι γυναίκες έχουν αποδείξει πλέον ότι είναι σε θέση να ηγηθούν σε ανώτατες επαγγελματικές θέσεις και να κατακτήσουν τον κόσμο της επιχειρηματικότητας"

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗ – ΙΔΡΥΤΡΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ THE RODIAL GROUP

KOSMAS KOUMIANOS





«Στην επαγγελματική μου πορεία έχω ακούσει περισσότερα "όχι" από "ναι". Αυτό δε σταμάτησε, όμως, την προσπάθεια μου να κατακτώ τους στόχους μου. Πάντα βρισκόμουν σε εγρήγορση ώστε να βρω τρόπο το "όχι" να γίνει "ναι”"».

Η Μαρία Χατζηστεφανή γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως beauty editor σε ένα ελληνικό περιοδικό μόδας. Απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σε τράπεζα επενδύσεων.

Το 1999 αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της ιδρύοντας της εταιρεία καλλυντικών «Rodial», έχοντας ως έμπνευση τη χειροποίητη κρέμα από χυμό ροδιού που χρησιμοποιούσε η γιαγιά της και ως κίνητρο το κενό που εντόπισε στην αγορά στοχευμένων καλλυντικών προϊόντων.

“Ξεκίνησα την επιχείρηση από ένα μικρό δωμάτιο στο σπίτι, κυριολεκτικά από το τίποτα. Δεν είχα επένδυση για να μπορώ να έχω ένα γραφείο ή μια ομάδα στην αρχή, Τα έκανα όλα μόνη μου.”

H εταιρεία της μέσα σε 10 χρόνια σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και τα προϊόντα της είναι πλέον διαθέσιμα παγκοσμίως σε 35 χώρες και σε πάνω από 2.000 αναγνωρισμένα πολυτελή πολυκαταστήματα, όπως τα Selfridges, Harrods, Space NK, Neiman Marcus, Blue Mercury με ορκισμένες οπαδούς διάσημες σταρ όπως οι Cameron Diaz, Beyoncé, Elle MacPherson, Victoria Beckham, Κylie Jenner, η Sienna Miller, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Kirsten Dunst, Jessica Alba, Megan Fox, Kim Kardashian.

Σήμερα, η Μαρία συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται με την ίδια λαχτάρα. Ταξιδεύει πολύ για να εμπνέεται, δεν εφησυχάζει ποτέ και είναι υπέρμαχος των νέων επιχειρηματιών.

Η Μαρία έκανε το ντεμπούτο της και ως συγγραφέας το 2017 με το best seller βιβλίο της, “How To Be An Overnight Success” και συνέχισε με 2 ακόμα τίτλους το “How To Make It Happen” και “How To Live Your Best Life”.

Το 2018, ήταν στην κριτική επιτροπή του British Fashion Council / Vogue Fashion Fund ενώ εμφανίστηκε και στην επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή Project Runway ως guest μέντορας.

Με followers που αγγιζουν το 1 εκατομμύριο στους δύο λογαριασμούς της στο Instagram, η Μαρία Χατζηστεφανή είναι κάτι παραπάνω από μία διεθνώς επιτυχημένη επιχειρηματίας, και συγγραφέας. Είναι το απόλυτο success story της ψηφιακής εποχής.

Αναζητά πάντα την ισορροπία της στην οικογενειακή της ζωή αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στον σύζυγο και τους 2 γιους τους.

ΛΕΩΝ ΓΙΟΧΑΗ - TECH ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

KOSMAS KOUMIANOS





"Το επάγγελμα που ξεκίνησες δεν καθορίζει το επάγγελμα στο οποίο θα γνωρίσεις επιτυχία. Να σκέφτεσαι συνεχώς το επόμενό σου βήμα, να ακολουθείς το ένστικτό σου και να δουλεύεις γι’ αυτό που αγαπάς".

Ο Λέων Γιοχάη γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Σπούδασε οπτομετρία στην Ιταλία για να εργαστεί στο κατάστημα οπτικών της οικογένειάς του αν και στην πραγματικότητα δούλευε από το υπόγειο του καταστήματος τη δημιουργία ιστοσελίδων!

Η ενασχόληση με την κατασκευή ιστοσελίδων ξεκίνησε από το 1999 όταν ίδρυσε το fleamarket.gr, την πρώτη και μεγαλύτερη ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δημοπρασιών στη Ελλάδα, την οποία όμως πούλησε πολύ γρήγορα. Η επόμενη επιχειρηματική του προσπάθεια έγινε το 2001 όταν ίδρυσε, μαζί με τον Πάνο Δημητρόπουλο, την InternetQ SA, την εταιρεία που μεταξύ άλλων κατασκεύαζε ιστοσελίδες χρηματιστηριακών και που εισήγαγε την πριμοδοτούμενη χρέωση γραπτών μηνυμάτων στην Ελλάδα, αποκτώντας πάνω από 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές και το 40% της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Το 2005 αποχώρησε και άνοιξε τα φτερά του για την Αμερική. Εκεί ίδρυσε την εταιρεία Qmobile εισάγοντας στην αμερικανική αγορά τα πρώτα ringtones καταφέρνοντας να πείσει την ιστορική τηλεπικοινωνιακή ένωση των πρώτων μεγάλων παρόχων ((AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon) να δημιουργήσει ένα σύντομο κωδικό για download premium περιεχομένου.

3 χρόνια μετά, στα 32 του, ο Λέων πουλάει την εταιρεία και επιστρέφει στην Ελλάδα όπου ξεκινάει την πιο επιτυχημένη ιδέα του το www.zulutrade.com, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα συναλλαγών που από την ίδρυσή της αναπτύσσεται και προσελκύει επενδυτές συναλλάγματος από όλο τον κόσμο. Δέκα χρόνια αργότερα, με όγκο συναλλαγών περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Λέων πούλησε το www.zulutrade.com στον κινεζικό όμιλο Fintech. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το Βitcoin και αποφάσισε να εγκαταστήσει φάρμα φιλοξενίας μηχανών εξόρυξης Βitcoin στο Καζακστάν. Στόχος είναι να ανακαλύψουν τα τελευταία 3.200.000 Bitcoin που απομένουν κρυμμένα με πάνω από 11,500 μηχανήματα εξόρυξης και 20ΜW ηλεκτρικής χωρητικότητας ανά ώρα.

Η πορεία του από το 2017 έως σήμερα είναι άκρως επιτυχημένη και σε αυτόν τον τομέα δράσης ενώ βρετανικά επιχειρηματικά έντυπα κύρους, κατατάσσουν τον Λέων Γιοχάη, μέσα στους 100 πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του διαδικτύου.

Η δομή του "DRAGONS’ DEN"

Το Dragons’ Den – γνωστό και ως Shark Tank – είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό project στην τηλεόραση παγκοσμίως και προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα $600.000.000!

Οι Έλληνες DRAGONS θα επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο project. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.

Οι επιχειρηματίες που θα συναντήσουν τους Dragons καλούνται να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και εντέλει να τους πείσουν να επενδύσουν σε αυτούς!

Πόσα χρήματα μπορούν να επενδύσουν οι Dragons; Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες ζητούν ένα συγκεκριμένο ποσό και προσφέρουν έναντι αυτού ένα ποσοστό της επιχείρησής τους. Οι Dragons με την εμπειρία τους θα κρίνουν εάν η πρόταση τους ενδιαφέρει και εάν θα προχωρήσουν σε επένδυση.

Στο DRAGONS’ DEN δεν υπάρχει τελικός νικητής. Νικητές είναι όλοι όσοι θα καταφέρουν να κάνουν την ιδέα και το όνειρό τους πραγματικότητα!

Δείτε το trailer:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις