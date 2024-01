Βασίλισσα Ελισάβετ: Άφησε δυο σφραγισμένες επιστολές – Οι παραλήπτες και το μυστηριώδες περιεχόμενο

Μέσα στο φημισμένο κόκκινο κουτί της βασίλισσας Ελισάβετ, βρέθηκαν μετά το θάνατο της δυο στραγισμένες επιστολές. Η μια ήταν για τον γιο της, βασιλιά Κάρολο και η άλλη για τον προσωπικό της γραμματέα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα που εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο η βασίλισσα Ελισάβετ, ενεργοποιήθηκε το Operation London Bridge.

Ήταν το κωδικό όνομα για όσα θα συνέβαιναν μετά το θάνατο της, βάσει πρωτοκόλλου που είχε δομηθεί πάνω στις επιθυμίες της μονάρχη που πρόλαβε περισσότερους από 12 διαφορετικούς προέδρους των ΗΠΑ.

Ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν, ο οποίος έγραψε βιβλίο με τίτλο The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy που θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου, αποκαλύπτει πως η Ελισάβετ άφησε δυο επιστολές: μια για τον γιο της, νυν βασιλιά Κάρολο και μια για τον προσωπικό της γραμματέα, Σερ Έντουαρντ Γιανγκ.

Τις είχε βάλει στο περίφημο κόκκινο κουτί που ανακάλυψε το προσωπικό του Κάστρου Μπάλμοραλ, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η μακροβιότερη μονάρχης της ιστορίας.

Όπως είπε ο Χάρντμαν στην Daily Mail, στο συγκεκριμένο κουτί η Ελισάβετ τοποθετούσε τα έγγραφα που λάμβανε από υπουργούς σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία και αλληλογραφία με εκπροσώπους της Κοινοπολιτείας και άλλων χωρών.

«Είχε δυο κλειδιά: το ένα το είχε η μονάρχης και το άλλο ο προσωπικός της γραμματέας» δήλωσε ο Χάρντμαν. Μέσα στο κουτί, ο Σερ Έντουαρντ Γιανγκ ανακάλυψε και δυο σφραγισμένες επιστολές.

Η μια απευθυνόταν στον -τότε- πρίγκιπα Κάρολο και η άλλη στον ίδιο.

Πέθανε ήσυχα, στον ύπνο της

Μεταξύ άλλων, σε αυτές τις επιστολές είχε γράψει τη λίστα των υποψηφίων για να ενταχθούν στο τάγμα της Αξίας (Order of Merit). Η απόδοση της ύψιστης τιμής της βρετανικής μοναρχίας ήταν το τελευταίο της βασιλικό καθήκον.

«Ακόμα και δυο ημέρες πριν το θάνατο της, της είχαν πάει όλες τις πληροφορίες ώστε να σημειώσει τις επιλογές της. Καλούσε τον Σερ Γιανγκ να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ήταν το τελευταίο έγγραφο που χειρίστηκε. Ακόμα και στο κρεβάτι του θανάτου της, έκανε δουλειές που ήταν σε εκκρεμότητα».

Ο Χάρντμαν αποκάλυψε και ότι η Ελισάβετ πέθανε πολύ ήρεμα, στον ύπνο της. «Χωρίς πόνo, χωρίς να καταλάβει κάτι».

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα Καμίλα πέρασαν μια ώρα μαζί της ιδιωτικά πριν το θάνατο της, ενώ η πριγκίπισσα Άννα, ένας λειτουργός από κοντινή εκκλησία και η ανώτερη ενδυματολόγος της αείμνηστης εναλλάσσονταν, τις τελευταίες ώρες.

Όσο για το περιεχόμενο των δυο επιστολών, σημείωσε πως μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. «Είναι ωστόσο, ξεκάθαρο πως ήξερε ότι πλησιάζει το τέλος και οργανώθηκε ανάλογα».

Σήμερα το κόκκινο κουτί βρίσκεται στα Βασιλικά Αρχεία, στο Στρογγυλό Πύργο του κάστρου του Ουίνσδορ. Εκεί βρίσκεται η μοναδική συλλογή εγγράφων που σχετίζονται με την ιστορία της Βρετανικής Μοναρχίας τα τελευταία 250 χρόνια.

Από ημερολόγια και προσωπικές επιστολές μέχρι λογιστικά βιβλία και ομιλίες, οι συλλογές που διατηρούνται από τα Βασιλικά Αρχεία καταγράφουν και αντικατοπτρίζουν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της βρετανικής ιστορίας και παρέχουν μια συναρπαστική εικόνα για τη ζωή και το έργο των περασμένων μοναρχών, των οικογενειών, των νοικοκυριών και των κατοικιών τους