Μήπως τα social media μας "σπρώχνουν" στην αγκαλιά των ναζί;

Σοκαριστικά στοιχεία γύρω από την επάνοδο του αντισημιτισμού μέσω των social media έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέσα από έρευνα που βάζει στο κάδρο της πλατφόρμες με πιο μικρής ηλικίας χρήστες, όπως αυτές του Instagram και του Tik Tok.

Η νέα γενιά χρηστών των πιο "καινούργιων" κοινωνικών δικτύων, όπως για παράδειγμα του TikTok, προσυλητίζονται σε αντισημιτικές ιδέες, ιδέες που είναι απίθανο να συναντήσουν αλλού, σύμφωνα με την έρευνα.

Παράλληλα, η έρευνα έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων ότι όσοι παρασύρονται από θεωρίες συνωμοσίας που σχετίζονται με τον κορονοϊό βρίσκονται σε κίνδυνο να υιοθετήσουν αντισημιτικές απόψεις.

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, η αναζήτηση στη Google στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη "Νέα Τάξη Πραγμάτων", μια θεωρία συνωμοσίας που κινείται σε ξεκάθαρα αντισημιτικά μονοπάτια, σύμφωνα με την οποία μια "μυστική" παγκόσμια ελίτ ελέγχει τα παγκόσμια γεγονότα, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 15 χρόνια τον Μάρτιο του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ομάδας Hope Not Hate και άλλων οργανώσεων αποκάλυψε επίσης την επικράτηση αντισημιτικών μηνυμάτων memes στο Instagram, όπου σχεδόν το 70% των παγκόσμιων χρηστών είναι ηλικίας μεταξύ 13 και 34 ετών, και το TikTok, όπου το 69% των χρηστών είναι μεταξύ 16 και 24 χρονών.

Στα παραπάνω socila media καταγράφονται εκατομμύρια αποτελέσματα στο Instagram για hashtag που σχετίζονται με τη "Νέα Τάξη Πραγμάτων" και τους Illuminati, τα περισσότερα εκ των οποίων προωθούν παράλληλα θεωρίες συνωμοσίας, ενώ υπάρχουν ακόμα και hashtag που οδηγούν πιο άμεσα σε αντισημιτικό περιεχόμενο, όπως το #JewWorldOrder, και συνεχίζουν να είναι ενεργά.

Όπως δηλώνει ο Joe Mulhall, επικεφαλής της έρευνας στο Hope Not Hate, στον Guardian "η πραγματικότητα είναι ότι η έλλειψη δράσης από τις πλατφόρμες αυτές όχι μόνο έχει εισαγάγει τους ανθρώπους στη ρητορική μίσους, αλλά έχει δημιουργήσει τώρα διαδικτυακούς χώρους όπου ο αντισημιτισμός αφήνεται να ανθίσει με τραγικό και μακροχρόνιο μόνιμες επιπτώσεις, αφήνοντας τις εβραϊκές κοινότητες εκτεθειμένες σε κίνδυνο".

Η έρευνα, με τίτλο Antisemitism in the Digital Age: Online Antisemitic Hate, Holocaust Denial, Conspiracy Ideologies and Terrorism in Europe, συνέταξε η Hope Not Hate μαζί με δύο άλλες ομάδες κατά του ρατσισμού, το ίδρυμα Expo και το ίδρυμα Amadeu Antonio.

Η έρευνα προειδοποιεί ότι πολλές αντισημιτικές αφηγήσεις, hashtags, memes, βίντεο και ομάδες που "εκκολάφτηκαν" κατά τη διάρκεια της πανδημίας παραμένουν σε ορισμένες πλατφόρμες και συχνά ενισχύονται από τον αλγόριθμο.

"Συνεπώς, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν αναλάβει τη λειτουργία της μετάδοσης αντισημιτικών στερεοτύπων σε νεότερες ομάδες χρηστών", πρόσθεσε.

Ο Daniel Poohl, διευθύνων σύμβουλος του Expo Foundation, είπε ότι υπάρχουν ακόμα βασικά πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν οι περισσότερες πλατφόρμες, όπως η απαγόρευση της ρητορικής του αντισημιτισμού στις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητάς τους και η εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου της σελίδας.

Σε άλλα ευρήματα, φόρουμ του Reddit αφιερωμένο στις θεωρίες συνωμοσίας με αντισημιτικές θεωρίες όπως αυτές που παρουσιάζουν τους Εβραίους ως δολοφόνους παιδιών, φάνηκε ότι αυξήθηκε κατά 500.000 χρήστες μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2020.

Στο Telegram, ένα κανάλι που προωθεί τη θεωρία συνωμοσίας της Νέας Τάξης Πραγμάτων, καθώς και την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τη λευκή εθνικιστική προπαγάνδα αυξήθηκε κατά 90.000 followers από την έναρξή του τον Φεβρουάριο του 2021.

Τα ευρήματα σχετικά με τον διαδικτυακό αντισημιτισμό έρχονται με φόντο τη συνεχιζόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπό του στο δρόμο, σε μια περίοδο όπου ακροδεξιές ομάδες αντιμετωπίζουν διώξεις για εγκληματικές ενέργειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το βρετανικό Community Security Trust, το οποίο βοηθά στην ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε καταγράψει 1.308 περιστατικά μίσους κατά Εβραίων σε εθνικό επίπεδο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αριθμό ρεκόρ

"Καθημερινά έρχονται σε επαφή Εβραίοι που μας λένε ότι γίνονται λεκτική κακοποίηση στους δρόμους, κάποιος προσπάθησε να τους χτυπήσει ή να αναφέρει περιστατικά όπως αντισημιτικά γκράφιτι», πρόσθεσε ο Dave Rich, ο οποίος έδωσε στον Guardian λεπτομέρειες για ορισμένα τα περιστατικά που αναφέρθηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Εκπρόσωπος του Facebook, που έχει στην ιδιοκτησία του το Instagram, είπε ότι ο αντισημιτισμός είναι εντελώς απαράδεκτος και δεν τον επιτρέπει πουθενά στο Instagram.

Στην ίδια "γραμμή" άρνησης της πραγματικότητας κινήθηκε και εκπρόσωπος του TikTok, ο οποίος είπε ότι η εταιρεία καταδίκασε τον αντισημιτισμό και εργάστηκε επιθετικά για την καταπολέμηση του μίσους αφαιρώντας προληπτικά λογαριασμούς και περιεχόμενο που παραβιάζουν την πολιτική του.

