Αριστουργήματα τέχνης: Βιβλία, ταινίες, τραγούδια που πλέον είναι ελεύθερα για δημόσια χρήση

Κάθε χρόνο, έργα τα οποία προστατεύονται από τον νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, "απελευθερώνονται", ακολουθώντας συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις. Όταν "απελευθερώνεται" ένα έργο σημαίνει ότι κανένας δεν δεσμεύει τα πνευματικά του δικαιώματα και άρα ο καθένας μπορεί να το αναπαράξει χωρίς να πληρώσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο.

Φέτος, από τα πλέον διάσημα έργα που περνούν σε δημόσια χρήση είναι μεταξύ άλλων, το "The Case-Book of Sherlock Holmes" με τις τελευταίες ιστορίες του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και το "The Lighthouse" της Βιρτζίνια Γουλφ.

Μουσικές συνθέσεις (η μουσική και οι στίχοι, όχι οι ηχογραφήσεις) που απελευθερώνονται από τα πνευματικά τους δικαιώματα είναι το "Puttin' on the Ritz" του Ίρβινγκ Μπέρλιν, το "Black and Tan Fantasy" και το "East St. Louis Toodle-O" των Ντιουκ Έλινγκτον και Bub Miley και του Λούις Άρμστρονγκ τα "Potato Head Blues" και "Gully Low Blues".

Χέμινγουεϊ, Προυστ και Κάφκα στη λίστα των βιβλίων

Πορτρέτο του Χέμινγουεϊ. AP PHOTO

Στη λίστα των βιβλίων που απελευθερώθηκαν τα πνευματικά τους δικαιώματα είναι το "The Gangs of New York" του Χέρμπερτ Άσμπερι, το "The Big Four" της Αγκάθα Κρίστι, το "Mosquitoes" του Γουίλιαμ Φόκνερ και το "Men Without Women" του Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Περιλαμβάνονται και τα "Amerika" του Κάφκα και "Le Temps retrouvé" του Προυστ.

Οι ταινίες που γίνονται δημόσιο κτήμα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία "The Jazz Singer" (το πρώτο φιλμ με συγχρονισμένο ηχογραφημένο διάλογο), η βωβή ταινία "Wings" γνωστή με τον τίτλο "Τα φτερά της δόξας", η οποία κέρδισε Όσκαρ καλύτερης ταινίας, καθώς και η ταινία "7th Heaven".

αφίσα της ταινίας "Wings" PARAMOUNT PICTURES

Δημόσιο κτήμα έγινε και η γερμανική δραματική, επική ταινία επιστημονικής φαντασίας, του 1927, "Μετρόπολις" σε σκηνοθεσία Φριτς Λανγκ και σενάριο της Τέα φον Χάρμπου.

Μερικά από τα έργα που έγιναν δημόσιο κτήμα το 2023

Ταινίες

"Metropolis" Fritz Lang

"The Jazz Singer" Alan Crosland

"Wings" William A. Wellman

"The Lodger: A Story of the London Fog" Alfred Hitchcock

"The King of Kings" Cecil B. Demille

"Upstream" John Ford

Βιβλία

"To the Lighthouse" Virginia Woolf

"Men Without Women" Ernest Hemingway

"The Case-Book of Sherlock Holmes" Arthur Conan Doyle

"The Big Four" Agatha Christie

"Now We Are Six" A.A. Milne

"Amerika" Franz Kafka

"Le Temps retrouvé" Marcel Proust

"The Bridge of San Luis Rey" Thornton Wilder

Μουσική

"The Best Things in Life Are Free," George Gard De Sylva, Lew Brown, Ray Henderson, από το μιούζικαλ "Good News"

"Puttin' on the Ritz," Irving Berlin

"(I Scream You Scream, We All Scream for) Ice Cream," Howard Johnson, Billy Moll, Robert A. King

"Can't Help Lovin' Dat Man"; "Ol' Man River," Oscar Hammerstein II, Jerome Kern, από το μιούζικαλ "Show Boat"

"Potato Head Blues, Gully Low Blues," Louis Armstrong

"S' Wonderful," George και Ira Gershwin, από το μιούζικαλ "Funny Face"

