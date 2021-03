Έρευνα: Πόσο συμβάλλουν οι διαδηλώσεις στην εξάπλωση του κορονοϊού;

Οι πορείες ενάντια στην αστυνομική βία που έγιναν πρόσφατα στη Νέα Σμύρνη, στη Νίκαια και άλλες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, μπήκαν στο στόχαστρο κυβερνητικών αξιωματούχων και όχι μόνο, ως επικίνδυνες για τη διάδοση του κορονοϊού. Από την άλλη, οι εικόνες των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας γίνονται viral στα social media και προκαλούν τον θαυμασμό celebrities και απλών ανθρώπων. Που βρίσκεται η αλήθεια; Πόσο επικίνδυνες είναι οι πορείες για τη διάδοση του κορονοϊού; Σχετικές έρευνες από τις πορείες για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ όπως καταγράφηκαν σε δημοσίευμα του Harvard Medical School, παρέχουν χρήσιμα δεδομένα.

ADVERTISING

Σε κείμενο με τίτλο "Protesting In The Time Of Covid-19" (Διαδηλώνοντας την εποχή της Covid-19), η καθηγήτρια ιατρικής/χειρούργος του νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, Μονίκ Τελό, κατ' αρχήν υπογραμμίζει πως στην περιοχή που ζει και εργάζεται, το ποσοστό της μετάδοσης του ιού ανάμεσα σε διαδηλωτές είναι εντυπωσιακά μικρό: μόλις 2,5%. Αντίστοιχη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Forbes, κατέγραψε το ίδιο ποσοστό σε αρκετές πόλεις των ΉΠΑ όπου έγιναν διαδηλώσεις, κάτω από το 1,5%.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η γιατρός τονίζει τις κοινωνικές/φυλετικές αδικίες που έχουν φέρει άτομα λατινοαμερικάνικης καταγωγής, Αφροαμερικάνους και άλλες μειονότητες να είναι αρκετά πιο ευάλωτα στον κορονοϊό, λόγω της μειωμένης δυνατότητας πρόσβασης τους σε πλήρη ιατρική περίθαλψη. Στη συνέχεια παραθέτει κάποια δεδομένα που ξεφεύγουν από την αμερικάνικη καθημερινότητα του ιού και αγγίζουν κάθε κοινωνία.

Σύμφωνα με την Μονίκ Τελό, οι περισσότερες μεταδόσεις κορονοϊού συμβαίνουν ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται στον ίδιο κλειστό χώρο για τουλάχιστον 15 λεπτά. Τα σχετικά δεδομένα έχουν προκύψει από την ανάλυση 28 "γεγονότων υπερ-μετάδοσης του ιού" σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, που έδειξαν κοινά στοιχεία: όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονταν σε εσωτερικό χώρο, αρκετοί από αυτούς δεν φορούσαν μάσκα και φώναζαν, τραγουδούσαν ή απολάμβαναν ένα γεύμα. Τα δεδομένα αυτά συμπίπτουν και με παλαιότερες διαπιστώσεις της λοιμοξιωλόγου Βάνας Παπαευαγγέλου.

Γι' αυτό το λόγο, κατά τα γραφόμενα της καθηγήτριας, η συλλογική παρουσία ατόμων σε ανοικτούς χώρους καθίσταται μικρότερο ρίσκο για την μετάδοση του ιού. Ακόμα περισσότερο, οι συναθροίσεις ατόμων με οργανωμένη κοινωνική αποστασιοποίηση και μάσκες από κάθε διαδηλωτή, μπορούν να θεωρηθούν απολύτως ασφαλείς για τη δημόσια υγεία. Ο ιός "ταξιδεύει" σε σταγονίδια ακτίνας τουλάχιστον δύο μέτρων και η χρήση μάσκας μπορει να τον περιορίσει άμεσα, είτε πρόκειται για μια συνθήκη διαδήλωσης, είτε για μια βόλτα στο πάρκο. Η γιατρός αναφέρει εμφατικά τη χρήση μάσκας σε συνδυασμό με αυτή του αντισηπτικού, που μπορεί να αχρηστέψει τη δραστικότητα του ιού, καταλήγοντας σε μια απλή και ξεκάθαρη παραίνεση: "πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό, γυρνώντας στο σπίτι".

Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα είναι ότι οι διαδηλώσεις μπορούν και πρέπει να γίνονται, είτε η αφορμή είναι η δολοφονία ενός ανθρώπου από τα χέρια αστυνομικού, είτε η παράλογη βία στις πλατείες της Αττικής, αρκεί ο κάθε διαδηλωτής να επιδεικνύει υπεύθυνη συμπεριφορά προς το διπλανό του και τους γύρω του. Κοινώς, να φοράει μάσκα και να τηρούνται τα μέτρα αποστασιοποίησης.

Άλλωστε, ακριβώς πάνω σε αυτή την κατεύθυνση έχουν διαμαρτυρηθεί και διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, κάνοντας λόγο για άνευ λόγου "συμπίεση" του κόσμου από τις δυνάμεις της αστυνομίας, πέραν της υπέρμετρης καταστολής που μπορεί να δημιουργήσει ανάλογες συνθήκες εν μέσω πορειών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις