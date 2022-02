Νέα Ζηλανδία: Η Βουλή έβαλε στη διαπασών Barry Manilow και Macarena για να απωθήσει διαδηλωτές

Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκαν οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία για να κατευνάσουν τους διαδηλωτές που είχαν κατασκηνώσει έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου, στο πλαίσιο του "Κομβόι της Ελευθερίας". Επιστράτευσαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Barry Manilow, το χορευτικό χιτ Macarena και τραγούδια του James Blunt!

Εξίσου ευφάνταστη ήταν η απάντηση των διαδηλωτών, οι οποίοι έβαλαν στη διαπασών τραγούδια όπως το We're Not Gonna Take It των Twisted Sister.

ADVERTISING

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη όταν ένα κομβόι οχημάτων έφτασε στο κοινοβούλιο. Εμπνευσμένοι από τις μεγάλες συγκεντρώσεις ενάντια στην υποχρεωτικότητα του εμβολίου κορονοϊού στον Καναδά, εκατοντάδες διαδηλωτές έφτασαν στην πρωτεύουσα, Ουέλινγκτον, για να διαδηλώσουν ενάντια στους περιορισμούς για τον Covid. Μέχρι την Τετάρτη ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε δεκάδες, αλλά αυξήθηκαν ξανά το τρέχον Σαββατοκύριακο. Να σημειωθεί ότι την περασμένη Πέμπτη η αστυνομία συνέλαβε 122 άτομα.

Ενεργοποίηση ψεκαστήρων στο γρασίδι

Οι τακτικές που χρησιμοποίησαν οι αρχές για να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από τους διαδηλωτές περιελάμβαναν την ενεργοποίηση των ψεκαστήρων νερού στο γρασίδι όπου είχαν κατασκηνώσει την Παρασκευή. Ωστόσο, οι διαδηλωτές απάντησαν σκάβοντας χαρακώματα και κατασκευάζοντας αυτοσχέδιους σωλήνες αποχέτευσης για να ξαναδρομολογήσουν το νερό, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Με τους εκτοξευτήρες να αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Τρέβορ Μάλαρντ ακολούθησε μια νέα προσέγγιση: να χρησιμοποιήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Barry Manilow, που περιλαμβάνουν το Mandy και το Could It Be Magic, καθώς και την μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 1990 Macarena όπως και μηνύματα για τα εμβόλια. Όλα αυτά ακούγονταν μέσω του συστήματος ήχου της Βουλής.

Στη σχετική λίστα προστέθηκε την Κυριακή (13/02) και το You're Beautiful του James Blunt, με τον Βρετανό τραγουδιστή να σχολιάζει στο twitter, βάζοντας tag την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας και λέγοντας ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπός τους για τη δουλειά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις