Πορτρέτο της Amanda Gorman στη συλλογή του Χάρβαρντ

Πορτρέτο της Amanda Gorman, της 22χρονης πρώην National Youth Poet Laureate η οποία απήγγειλε μετά πολλών επαίνων το ποίημά της «The Hill We Climb» στην τελετή ορκωμοσίας του 46ου Προέδρου των ΗΠΑ δώρισε στο Harvard University ο συλλέκτης έργων τέχνης, ιδιοκτήτης γκαλερί και παλιός σπουδαστής στο πανεπιστήμιο Amar Singh. Η Gorman ανακηρύχθηκε National Youth Poet Laureate το 2017 όταν σπούδαζε κοινωνιολογία στο Χάρβαρντ. Πλέον, το πορτρέτο της θα αποτελεί μέρος της συλλογής του Hutchins Center for African & African American Research του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το πορτρέτο δημιούργησε ο Γκανέζος ζωγράφος Raphael «Afutumix» Adjetey Adjei Mayne και απεικονίζει την Gorman να διαβάζει το ποίημά της «The Hill We Climb». Στον πίνακα, η Gorman φορά ένα περίτεχνο δαχτυλίδι-κλουβί πουλιού, δώρο της Oprah Winfrey, το οποίο είναι αναφορά στη Maya Angelou (απήγγειλε στην τελετή ορκωμοσίας του Bill Clinton το 1993) και στο φημισμένο ποίημά της «I Know Why the Caged Bird Sings».

Ο Amar Singh, ιδρυτής της Amar Gallery και 16ος διάδοχος του πρώην θρόνου της Καπουρτάλα στην Ινδία, απέκτησε τον πίνακα (ολοκληρώθηκε σε μόλις πέντε ημέρες) αντί 8.000 δολαρίων από την γκαλερί Ross-Sutton Gallery της Νέας Υόρκης, όπως ενημερώνει το Art Market Monitor. «Αυτό το έργο πρέπει να είναι σε ένα ίδρυμα. Είναι φόρος τιμής στις γυναίκες, φόρος τιμής στις Μαύρες γυναίκες, τιμή στην ελπίδα».

Η Gorman έχει ήδη θέση σε μια άλλη συλλογή μουσείου: έχει δωρίσει χειρόγραφο του ποιήματός της «In This Place (An American Lyric)» στο Morgan Library & Museum της Νέας Υόρκης το 2018. Ερμηνεία αυτού του ποιήματος, το οποίο έγραψε η Gorman αντιδρώντας στη διαδήλωση Unite the Right στη Charlottesville, έδωσε την ιδέα στην Jill Biden να παραγγείλει, για την ορκωμοσία του συζύγου της, καινούργιο έργο στην Gorman, σημειώνει το Artnet News.

Στις 7 Φεβρουαρίου, στο Super Bowl, τον αγώνα που παραδοσιακά κάθε πρώτη Κυριακή Φεβρουαρίου ολοκληρώνει το πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου, η Amanda Gorman θα συμμετάσχει στο show πριν την έναρξη. Η Gorman θα είναι ο πρώτος ποιητής που θα συμμετάσχει σε show που θα προηγηθεί της έναρξης του Super Bowl και θα απαγγείλει καινούργιο ποίημα προς τιμήν τριών που υπηρέτησαν στη διάρκεια της πανδημίας. Η National Football League ανακοίνωσε ότι επελέγησαν ο εκπαιδευτικός από το Λος Άντζελες Trimaine Davis, η προϊσταμένη νοσοκόμα Suzie Dorner και ο βετεράνος πεζοναύτης James Martin να είναι παρόντες στο στρίψιμο του κέρματος πριν την έναρξη του αγώνα, καθώς ενσαρκώνουν το μήνυμα της NFL «It Takes all of US» αυτής της χρονιάς

Επιπλέον, αναμένονται δύο βιβλία της: μια ποιητική συλλογή με τίτλο «The Hill We Climb» και ένα βιβλίο με εικόνες τoυ Loren Long και τίτλο «Change Sings». Έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο για προώθηση προϊόντων ομορφιάς και μόδας με το πρακτορείο ING Models, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

