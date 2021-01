Η Μάγια Αγγέλου στη σειρά Barbie "Γυναίκες που Εμπνέουν"

Ενόψει του Black History Month, η Barbie ανακοίνωσε ότι η Dr. Maya Angelou είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά «Γυναίκες που Εμπνέουν», τη σειρά από κούκλες που εδώ και τρία χρόνια έχει «εγκαινιαστεί προς τιμήν ιστορικών και σημερινών παραδειγμάτων προς μίμηση που άνοιξαν τον δρόμο για να κάνουν τα κορίτσια πιο μεγάλα όνειρα από ό,τι προηγουμένως» (μεταξύ άλλων, στη σειρά περιλαμβάνονται οι Rosa Parks, Ella Fitzgerald, Florence Nightingale και Frida Kahlo).

Στην πρώτη από τις επτά αυτοβιογραφίες της, με τίτλο «I Know Why the Caged Bird Sings» – κυκλοφορεί από το 2019 στη γλώσσα μας με τίτλο «Ξέρω Γιατί Κελαηδάει το Πουλί στο Κλουβί» από τις Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ – η Maya Angelou αφηγείται την ιστορία της δικής της ενηλικίωσης, τα παιδικά χρόνια ενός κοριτσιού που διακόπηκαν από εγκατάλειψη, εκτόπιση, κακομεταχείριση και βιαιοπραγία στον ρατσιστικό αμερικανικό Νότο. Από αυτά τα δύσκολα χρόνια, η Angelou αναδύθηκε θριαμβεύτρια: στην καριέρα της τιμήθηκε με πάμπολλα βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 50 ανακηρύξεων ως επίτιμης διδάκτορα σε πανεπιστήμια, ενός Presidential Metal of Freedom και μίας υποψηφιότητας για το Pulitzer Prize.

H Barbie εκδοχή της Angelou παρουσιάζει τη συγγραφέα και ακτιβίστρια προς το τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής της, με το ζεστό χαμόγελο της – και το κενό ανάμεσα στα μπροστινά δόντια – και μια σαφώς μύτη Μαύρης (σε αντίθεση με την παραδοσιακή μύτη που έχουν οι Barbie). Η κούκλα φορά, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα τουρμπάνι με μπατίκ ένα μοτίβο λουλουδιών, μακρύ φόρεμα και χρυσά κοσμήματα στα χέρια της τα οποία κρατούν ένα αντίγραφο-μινιατούρα του «I Know Why the Caged Bird Sings», «ώστε τα κορίτσια να εμπνέονται από τις ιστορίες της, παίζοντας».

Η Μάγια Αγγέλου όταν προσλήφθηκε ως η πρώτη μάυρη σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, στις 3 Νοεμβρίου 1971. Έγραφε το σενάριο και τη μουσική για το "Caged Bird", το οποίο βασίζεται στην αυτοβιογραφία της. ASSOCIATED PRESS

«Η μητέρα μου, η Dr. Maya Angelou, ήταν μια πρωτοπόρα και μια ακτιβίστρια με ακατανίκητη ψυχή για δικαιοσύνη» δήλωσε, σε ανακοίνωση, ο Guy Johnson, μοναδικό παιδί της Angelou και διαχειριστής της περιουσίας της. «Μέσα από τα λόγια της και τις δράσεις της, εξέλιξε μια μοναδική ικανότητα να δημιουργεί βαθιές συνδέσεις με ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Συχνά έλεγε “γράφω από την οπτική γωνία των Μαύρων, αλλά στόχος μου είναι η ανθρώπινη καρδιά”. Είμαι ενθουσιασμένος που η Barbie τη διάλεξε για τη σειρά της Γυναίκες που Εμπνέουν”. Ελπίζω, να εμπνεύσει η Barbie Maya Angelou νέες γενιές δασκάλων, συγγραφέων και ακτιβιστών».

