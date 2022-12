Υπουργείο Μετανάστευσης: Κατέβασαν το βίντεο με τις "μπάλες-Μηταράκης" μετά τις αντιδράσεις

Το εορταστικό κλίμα στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, μάλλον διεκόπη απότομα, μιας και αναγκάστηκαν να κατεβάσουν το viral βίντεο των ημερών, στο οποίοι οι υπάλληλοι φαίνονταν να δημιουργούν χριστουγεννιάτικες μπάλες με τα πρόσωπά τους.

Την χριστουγεννιάτικη ανάρτηση του υπουργείου, η οποία πολύ σύντομα κατέβηκε, "έντυνε" μουσικά το "All I Want for Christmas Is You" της Mariah Carey, αλλά και το "And so this is Christmas", της Celine Dion, ενώ στο βίντεο υπερτονίζονταν η κατασκευή στολιδιού με το πρόσωπο του αρμόδιου υπουργού, Νότη Μηταράκη.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε έντονες αντιδράσεις στα social media, ενώ το όνομα του Νότη Μηταράκη φιγουράρει τις τελευταίες ώρες στις πρώτες θέσεις των trends στο Twitter, με τα σχόλια να μην είναι ιδιαιτέρως κολακευτικά...

Όπως φαίνεται παρακάτω, το εν λόγω βίντεο έχει κατέβει από την επίσημη σελίδα του υπουργείου.

