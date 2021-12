Don't Look Up: Το κρυφό τέλος και η αντίδραση Ντι Κάπριο για το γυμνό της Μέριλ Στριπ

Ο Adam McKay ("The Big Short" και "Vice") κατάφερε να ταράξει και πάλι τα νερά με μια ταινία που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες και στη πλατφόρμα του Netflix με λίγες ημέρες διαφορά. Το Don't Look Up είναι το trend των ημερών, και για πολλούς αποτελεί μια μετα-καπιταλιστική αλληγορία της κατάστασης που ζούμε.

Πανδημία, κλιματική αλλαγή, κατάχρηση εξουσίας από τα κέντρα που παίρνουν τις αποφάσεις, υπερεκμετάλλευση των πηγών ενέργειας, υπερεκμετάλλευση των εργασιακών σχέσεων, υπερπατριωτισμός και πολιτικός λαϊκισμός, εργαλειοποίηση της επιστήμης, δημοσιογραφικός αμοραλισμός, fake news, όλα αυτά διανθισμένα φυσικά με νότες ποπ κουλτούρας και σκωπτικό χιούμορ.

Μάλιστα, η συζήτηση για την ταινία έχει "ανάψει" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με παρομοιώσεις ακόμη και με την εγχώρια πολιτική σκηνή, ή αν θέλετε το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που επικρατεί στον δυτικό κόσμο και τις αστοχίες που προκαλεί, σε επίπεδο οικονομικών ανισοτήτων.

Warning: Spoilers παρακάτω

Μετά τα μισά της ταινίας λοιπόν, το σενάριο παίρνει τη... καταστροφική του πορεία που "επιβεβαιώνει" τα παραπάνω ως χολιγουντιανή μεταφορά.

Ο Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) έχει σταδιακά γίνει δεξί χέρι της Προέδρου Janine Orlean (Meryl Streep) - αφού κέρδισε την ευμένεια των συστημικών media - σε μια παγκόσμια αποστολή στην οποία ηγετικό ρόλο έχουν οι ΗΠΑ, ώστε να διαλυθεί ο κομήτης με πυραύλους.

Ωστόσο, ο tech giant Peter Isherwell (Mark Rylance) που αποτελεί και βασικό χρηματοδότη της "κυβέρνησης" των ΗΠΑ, αποφασίζει να θέσει σε εφαρμογή το δικό του σχέδιο, ώστε να "αιχμαλωτιστεί" ο κομήτης, και να μπορέσουν στη συνέχεια οι εταιρείες του να εκμεταλλευτούν τα πετρώματα που φέρει.

Κοινώς, η Big Tech υπόσχεται πως θα "σώσει" τον κόσμο, για να βγάλει πρόσθετο κέρδος. Ο Isherwell επικρατεί στις διαπραγματεύσεις, και ο Dr. Randall Mindy σταδιακά αποσύρεται, επιστρέφοντας στην επιστήμη του και προσπαθώντας μέχρι τη τελευταία στιγμή να σώσει τον πλανήτη από το βέβαιο τέλος του. Το οποίο έρχεται ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, οικονομικής δυστοπίας.

Εκ του αποτελέσματος, η Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), που εξ αρχής φώναζε πως ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ, δικαιώνεται πανηγυρικά. Οι προβλέψεις του "δαιμονικού Έλον Μασκ", Isherwell, πέφτουν έξω, τόσο ως προς το διαστημικό του πρόγραμμα "Σωτηρίας", όσο και ως προς το πώς θα πέθαινε τελικά ο Dr. Randall Mindy. Ενώ ο tech γκουρού του είχε πει πως βάσει προβλέψεων αλγορίθμων θα πεθάνει μόνος, εκείνος παίρνει την όποια τύχη του στα χέρια, και αποφασίζει να ζήσει τις τελευταίες του στιγμές μαζί με αγαπημένα πρόσωπα, σε μια συμβολικά όμορφη σκηνή ενότητας.

Στο μεσοδιάστημα μέχρι την απόλυτη καταστροφή, οι ΗΠΑ μπλοκάρουν μάλιστα με δολιοφθορά τα σχέδια της Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας και εν τέλει φτάνουμε στο τέλος του κόσμου όπως τον ξέρουμε.

Επιτέλους θα έλεγε κανείς.

Κατά τα λοιπά, οι πλούσιοι του κόσμου μπαίνουν σε ένα σούπερ φοβερό διαστημόπλοιο και σε καθεστώς κρυοπηξίας ταξιδεύουν για 22.000 χρόνια μέχρι να φτάσουν σε πλανήτη με ατμοσφαιρικές συνθήκες όμοιες με τον πλανήτη που κατέστρεψαν, όπου τελικά βλέπουν το δικό τους τέλος να έρχεται από πλάσματα που δεν γνωρίζουν, ή υποτιμούν κατά τη προσφιλή τους συνήθεια.

Εκεί βλέπουμε το περιβόητο γυμνό της Μέριλ Στριπ, η οποία σκοτώνεται από ένα άλιεν ονόματι Bronteroc. Και όλα χάνονται εν ισορροπία.

Ωστόσο υπάρχει και μια κρυφή σκηνή, μετά τους τίτλους τέλους. Εκεί βλέπουμε τον Jason, γιο της Προέδρου και πρώην προσωπάρχη της, να μένει μόνος του σε έναν ισοπεδωμένο κόσμο, φωνάζοντας για τη μητέρα του που τον ξέχασε πίσω και προσπαθώντας να ανεβάσει τις selfies του στα social media, τα οποία φυσικά και δεν υπάρχουν πια.

"What’s up, y’all? I’m the last man on Earth. Don’t forget to like and subscribe"

Η κρυφή σκηνή του τέλους:

Η 72χρονη σήμερα Μέριλ Στριπ είχε μάλιστα όπως αναφέραμε και μια γυμνή σκηνή στο τέλος της ταινίας.

Όπως δήλωσε πριν τη πρεμιέρα της ταινίας ο σκηνοθέτης της, Άνταμ ΜακΚέι, η ίδια δεν είχε κανένα θέμα με αυτό. Ωστόσο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εξέφρασε την αντίθεσή του, καθώς όπως είπε ο σκηνοθέτης στον Guardian, "ο Ντι Κάπριο βλέπει τη Μέριλ ως film royalty, ως μέλος της κινηματογραφικής βασιλικής οικογένειας". Κοινώς, την αντιλαμβάνεται δικαίως, ως ένα τοτέμ της σκηνής.

Η Στριπ εμφανίζεται γυμνή στο τέλος της ταινίας, σε μια... διαστημική ζούγκλα ως άλλη πρόεδρος Τραμπ, έτοιμη να αντιμετωπίσει το άγνωστο πεπρωμένο της.

"Στη ταινία το γυμνό είναι της προέδρου Orlean, όχι της Μέριλ", είπε ο ΜακΚέι στον Guardian, αναφέροντας πάντως πως το γύρισμα έγινε με body double.

