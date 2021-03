Μήπως έχουμε ένα από τα πιο σκληρά lockdown της Ευρώπης; Οκτώ Έλληνες του εξωτερικού απαντούν

Η σκιά του lockdown εξακολουθεί να σκεπάζει την Ευρώπη σε μία περίοδο μάλιστα όπου, αυτό που αποκαλούμε "τρίτο κύμα", σε συνδυασμό με τις γνωστές ανορθογραφίες των εμβολιασμών, έχουν επαναφέρει νέα αυστηρά μέτρα ακόμη και σε χώρες που είχαν επιχειρήσει άνοιγμα της οικονομίας τους. Μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, άλλωστε, υπήρχαν ευρωπαϊκά κράτη που ανακοίνωναν μέτρα.

Τη στιγμή, ωστόσο, που οι περιορισμοί και τα πισωγυρίσματα συνεχίζουν να αποτελούν ευρωπαϊκό φαινόμενο, με ελάχιστες αποκλίσεις ως προς το εύρος τους, υπάρχει ένα κοινό σημείο και μία ειδοποιός διαφορά σε σύγκριση με την Ελλάδα: Αφορά στην έννοια του lockdown, όπως αυτή αποτυπώνεται και επιβάλλεται στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αυτό που εδώ έχει γίνει πια "κανονικότητα', διαταράσσοντας, όμως, συστηματικά τις κοινωνικές ισορροπίες, σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη δεν εφαρμόστηκε και δεν αποτέλεσε πρόβλημα ποτέ. "Εδώ δεν θα βγεις από το σπίτι σου αγχωμένος μην σε γράψουν στην επόμενη γωνία", λέει ο Δημήτρης που ζει τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια στο Λονδίνο, σε μία από τις περιγραφές ομογενών του εξωτερικού, οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι, στο NEWS 24/7.



Σε όλες, με μοναδική εξαίρεση το παράδειγμα της Κύπρου που ακολουθεί το... ελληνικό μοντέλο, υπάρχουν δύο κοινές συνιστώσες που δηλώνουν τη διαφορά της δικής τους καθημερινότητας με την ελληνική πραγματικότητα: Αν ζούσαμε σε μία από τις παρακάτω χώρες δεν θα χρειαζόταν να κουβαλάμε πάνω μας κανένα αποδεικτικό που να δικαιολογεί τη μετακίνησή μας, δεν θα ήμασταν υποχρεωμένοι να στέλνουμε sms κάθε φορά που θα βγαίναμε από το σπίτι μας, ενώ, όπως προκύπτει από τις παρακάτω γραμμές, φαινόμενα όπως αυτό της Νέας Σμύρνης δεν θα μπορούσαν να έχουν ως αφορμή έναν απλό, τυπικό έλεγχο.



"Ιδιαίτερα ανεκτική η αστυνομία στις Βρυξέλλες"

Η Παναγιώτα, τα τελευταία πέντε χρόνια ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο παράδειγμα μεταξύ των χωρών που έλαβαν έκτακτα μέτρα, παρά την αρχική -και πρώιμη- απόφαση να ανοίξει ένα κομμάτι της αγοράς και των δραστηριοτήτων. Με ένα πακέτο που φέρει το όνομα "παύση του Πάσχα", το Βέλγιο οδηγήθηκε στη λήψη μέτρων για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, ώστε να υποδεχτεί με τον πιο ανώδυνο δυνατό τρόπο το καθολικό Πάσχα.

Ωστόσο, παρά τη λήψη ή την επέκταση μέτρων όπως απαγόρευση -μη απαραίτητων- ταξιδιών στο εξωτερικό, κλείσιμο σχολείων, περιορισμός συναθροίσεων και ατόμων σε διαδηλώσεις, η νοοτροπία παραμένει ίδια: "Ποτέ δεν είχαμε sms, ούτε κάποιο χαρτί για τις μετακινήσεις μας. Στις πλατείες, στα πάρκα, θα δεις κόσμο, ο οποίος δεν χρειάζεται να αποδείξει τις μετακινήσεις του, που μάλιστα εντός του Βελγίου δεν απαγορεύονται. Επίσης, το λιανεμπόριο παραμένει ανοιχτό, αλλά με ραντεβού", λέει η Παναγιώτα που εν συνεχεία παραθέτει τις δικές της εμπειρίες από τη στάση της αστυνομίας απέναντι στους πολίτες.

"Από πέρυσι τον Μάρτιο μέχρι και σήμερα η αστυνομία παραμένει αρκετά ανεκτική. Στο πρώτο lockdown μπορεί να ήμασταν έξω, να καθόμασταν σε ένα παγκάκι να πίναμε μια μπύρα, να περνούσε ένα περιπολικό και οι αστυνομικοί να κοιτάγανε από την άλλη. Ακόμη και τώρα, όμως, έχω υπάρξει σε πολλά περιστατικά όπου κάνουν τα στραβά μάτια".

Την ίδια στιγμή, το ελάχιστο πρόστιμο για την παραβίαση των μέτρων είναι 250 ευρώ, το οποίο από τον περασμένο Δεκέμβριο τριπλασιάστηκε μόνο για όσους συμμετέχουν σε πάρτι και συνωστισμούς σε σπίτια. Ωστόσο, "αν και έχω ακούσει περιστατικά για πρόστιμα, ήταν μόνο σε πραγματικά ακραίες περιπτώσεις όπου έβλεπες πολύ κόσμο να συνωστίζεται σε κάποιο σπίτι ή σε παγκάκια. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για εικόνες που βλέπεις συχνά, σε αντίθεση με την παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους".

"Στη Λισαβόνα, ένας αστυνομικός θα σου ζητήσει ευγενικά να μη συνωστίζεσαι"

Μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, η Πορτογαλία έδινε μάχη για να κρατήσει την οικονομία σε προτεραιότητα. Γυμναστήρια, καφετέριες, μαγαζιά παρέμεναν ανοιχτά. Η έξαρση των κρουσμάτων, ωστόσο, έφερε περιορισμούς και "λουκέτα".

Από τις 15 Μαρτίου και μέχρι τις 3 Μαΐου, η χώρα έχει θέσει ένα πλάνο με σταδιακή άρση και ένα προοδευτικό άνοιγμα, που αναμένεται να ενταθεί μετά το Πάσχα. Παιδικοί σταθμοί και κομμωτήρια εντάσσονται στο τελευταίο "πακέτο" χαλάρωσης, ενώ πλέον επιτρέπεται να αγοράσεις ρόφημα στο χέρι (μέχρι πρότινος το take away αφορούσε μόνο φαγητό), σε αντίθεση με τις διαδημοτικές μετακινήσεις που "παγώνουν" για την πασχαλινή περίοδο, ενώ ποτέ δεν απαγορεύτηκαν οι εκδρομές σε νησιά (Αζόρες, Μαδέιρα έχουν ανοιχτά μαγαζιά). Την ίδια ώρα, ανοιχτά παραμένουν σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, μαγαζιά με είδη διατροφής, αλλά και βιβλιοπωλεία.

Τι παραμένει, όμως, σταθερό σε αντίθεση με τις συνεχείς αλλαγές των περιορισμών; "Εδώ δεν χρειάζεται για να βγω έξω να στείλω κάποιο sms. Επίσης, οι αστυνομικοί είναι πολύ χαλαροί. Υποτίθεται ότι μπορείς να βγεις στη γειτονιά σου για ψώνια ή άθληση, αλλά αν είσαι σε άλλη γειτονιά και σε ρωτήσουν πού μένεις, θα σου πουν πολύ ευγενικά να επιστρέψεις ή θα σου ζητήσουν τα στοιχεία σου, αν και αυτό αποτελεί εξαίρεση", λέει η Αντωνία η οποία βρέθηκε στη Λισαβόνα τον τελευταίο χρόνο για για μεταπτυχιακές σπουδές.

"Πρόσφατα ήμουν σε ένα πάρκο και κάποιοι κάθονταν σε παγκάκια παρά το ότι είχαν κορδέλες γιατί απαγορεύεται. Πήγε η αστυνομία και ευγενικά τους είπε να μετακινηθούν. Πολλές φορές, δεν ζητάνε καν στοιχεία σε περιπτώσεις συνωστισμών. Ό,τι γίνεται με πολύ ευγενικό τρόπο", συνεχίζει, για να προσθέσει: "Δεν έχω ακούσει παραδείγματα όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Συνήθως η αστυνομία αρκείται σε μία ευγενική προσέγγιση. Απ' όσο ξέρω υπάρχει ένα πρόστιμο των 200 ευρώ, που αν δεν κάνω λάθος τώρα έχει πέσει στα 100 ευρώ, αλλά πραγματικά δεν έχω ακούσει ή διαβάσει τέτοιες περιπτώσεις". Να σημειωθεί ότι προβλέπεται ειδικό πρόστιμο (300 ως 800 ευρώ) για όσους δεν προσκομίζουν τεστ κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο.

"Πώς είναι δυνατόν το πρόστιμο στην Ελλάδα να είναι τριπλάσιο από αυτό της Ολλανδίας;"

Ο Αντρέας ζει μαζί με την οικογένειά του μόνιμα στην Ουτρέχτη, ενώ όλο αυτό το διάστημα εργάζεται σε καθεστώς τηλεργασίας, στο οποίο επένδυσε η ολλανδική κυβέρνηση για να περιορίσει τον κορονοϊό.

Από τα μέσα Ιανουαρίου έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ολλανδία (από τις 9 το βράδυ), την οποία -να θυμίσουμε- δικαστήριο της Χάγης είχε κρίνει αντισυνταγματική, ωστόσο, "η κυβέρνηση βρήκε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και να την κρατήσει μέχρι σήμερα", λέει ο Αντρέας, παραθέτοντας μερικά από τα μέτρα τα οποία οφείλουν να ακολουθούν οι Ολλανδοί πολίτες: "Η εστίαση είναι ανοιχτή μόνο με τη μορφή του take away ή του delivery, ενώ ορισμένα εμπορικά λειτουργούν μόνο με click away. Παράλληλα, η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο σε εσωτερικούς χώρους, ενώ μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν ανήκεις στο ίδιο νοικοκυριό είσαι υποχρεωμένος να κρατάς απόσταση 1,5 μ. με τον άλλον".

Και συνεχίζει: "Εδώ, όμως, δεν υπάρχει το sms. Μπορείς να βγεις κανονικά έξω για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να κουβαλάς κάποιο αποδεικτικό", ενώ χαρακτηρίζει "πολύ διακριτική" την παρουσία της αστυνομίας, καθώς: "Τουλάχιστον στην πόλη που ζω εγώ, δεν βλέπεις συχνά αστυνομικούς στους δρόμους, ακόμη και σε ώρες αιχμής. Θα δεις να επεμβαίνουν μόνο σε περιπτώσεις όπου συνωστίζονται, συνήθως φοιτητές, αλλά θα κάνει κάνει συστάσεις μόνο. Όταν βλέπεις αστυνομικούς, δεν σκέφτεσαι ότι θα σε σταματήσουν και θα σε γράψουν".

Τι σημαίνει, όμως, "να σε γράψουν;" Ο Αντρέας απαντά: "Η αλήθεια είναι ότι για περιπτώσεις προστίμων δεν έχει τύχει να ακούσω κάτι. Υπάρχει πρόστιμο 95 ευρώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αν δεν φοράς μάσκα σε κλειστό χώρο ή παραβείς την απαγόρευση κυκλοφορίας. Είναι εξωφρενικό το πρόστιμο στην Ολλανδία να είναι το ένα τρίτο από αυτό της Ελλάδας όταν στην Ελλάδα ο βασικός μισθός είναι 3 φορές κάτω".

"Γεμάτα πάρκα, αλλά ελαστική αστυνομία στο Παρίσι"

Η Γαλλία είναι μία ακόμη χώρα που την περασμένη εβδομάδα αναγκάστηκε να λάβει νέα μέτρα, βλέποντας τον αριθμό των κρουσμάτων και των διασωληνώσεων να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Παρά το νέο lockdown, ωστόσο, οι ρυθμοί της ζωής και οι εικόνες με χιλιάδες πολίτες στους δρόμους και στα πάρκα δεν έχει αλλάξει. Αυτές μας μεταφέρει και η Εύη, μόνιμη κάτοικος του Παρισιού, η οποία όπως χαρακτηριστικά λέει "βλέπεις όλο τον κόσμο να είναι έξω, ακόμη και μετά τα νέα μέτρα. Κλείσανε μεν κάποια μαγαζιά, αλλά στα πάρκα, στις πλατείες, στον Σηκουάνα, βλέπεις κόσμο να κάθεται, να περπατά, σαν να μη συμβαίνει τίποτα".

Στο Παρίσι, παρά το ότι βρίσκεται πλέον σε καθεστώς -τρίτου- lockdown, οι εικόνες στους χώρους συνάθροισης δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει. "Ακόμη και με κρύο και με βροχή θα δεις ανθρώπους να κάθονται μέχρι και έξω από μπαρ που είναι κλειστά να πίνουν ποτά όρθιοι. Η απαγόρευση κυκλοφορίας έχει πάει μεν στις 7, αλλά αν για παράδειγμα είσαι με ποδήλατο στο διάστημα της απαγόρευσης δεν θα σε σταματήσουν", περιγράφει η Εύη, η οποία μάλιστα υποστηρίζει πως "δεν βλέπεις τον κόσμο να ασχολείται ιδιαίτερα με τα μέτρα. Μοιάζει κουρασμένος. Και η αλήθεια είναι πως εδώ, η κοινωνική ζωή είναι κομμάτι της κουλτούρας της χώρας".





Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στη Γαλλία, μολονότι δεν χρειάζεται sms για τη μετακίνηση των πολιτών, απαιτείται χαρτί για όσους θέλουν να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης: "Υπάρχει ένα έγγραφο που μπορείς να το βρεις online, αλλά είναι μόνο για τις 7 μ.μ. και μετά. Νωρίτερα όλα είναι χαλαρά, μέχρι τώρα έστω. Σκέψου ότι στον Σηκουάνα κάθεται τόσος κόσμος που η αστυνομία δεν άφηνε τον κόσμο να κατέβει στο ποτάμι μετά τις 3μιση. Αλλά και πάλι συζητά με τον κόσμο. Ζητά ευγενικά να μην συνωστίζονται, εξηγεί, απαντά στις ερωτήσεις του κόσμου και στα παράπονά του. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι πολύ ελαστική. Δεν θα δεις να πέσει ξύλο επειδή κάποιος παραπονέθηκε...".

Το ελάχιστο πρόστιμο για παραβίαση του lockown στη Γαλλία είναι 135 ευρώ. Η Εύη περιγράφει ένα περιστατικό στο οποίο ήταν παρούσα: "Είχαμε συγκεντρωθεί σε σπίτι 10 άτομα. Δύο άτομα φύγανε στις 2 το πρωί και τους έπιασε περιπολικό. Τους έκοψε πρόστιμο, αλλά ήταν λογικό. Στις 2 το βράδυ, χωρίς μάσκες, δεν είχαν λόγο μετακίνησης. Αλλά και πάλι ήταν κόσμιοι και τυπικοί".

"Στη Βαρκελώνη δεν θα πληρώσεις πρόστιμο επειδή κάθεσαι σε πλατεία"

Η Βαρκελώνη βρίσκεται -τουλάχιστον- ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες πόλεις που αναφέρουμε, ενώ αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση στον τρόπο λήψης των μέτρων. Η Καταλονία δηλαδή λαμβάνει διαφορετικά μέτρα από την Ανδαλουσία, πράγμα που ισχύει για κάθε αυτόνομη κοινότητα της Ισπανίας.

Εκεί ζει τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Αλέξανδρος, ο οποίος περιγράφει τους διαφορετικούς ρυθμούς ζωής μετά το (μερικό) άνοιγμα σε εστίαση και λιανεμπόριο.

"Εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ είναι ανοιχτά από τις 7μιση ως τις 5 το απόγευμα, ενώ το λιανεμπόριο είναι ανοιχτό πλέον όλη την εβδομάδα. Τα σινεμά είναι ανοιχτά με ένα όριο ατόμων και πάντα υπάρχει ένα κενό κάθισμα ανάμεσα στους θεατές και πάντα με μάσκα. Επίσης, αν και δεν μπορείς να βγεις εκτός Καταλονίας, μπορείς να ταξιδέψεις σε άλλη comarca (σ.σ. για παράδειγμα να ταξιδέψεις από την Μπαρτσελόνα στη Μπανταλόνα), αλλά μόνο με όσους συγκατοικείς και το αποδεικνύεις με χαρτί", λέει ο Αλέξανδρος, που ωστόσο σημειώνει:

"Εδώ δεν είχαμε ποτέ το κλείσιμο της Ελλάδας. Θέλανε να υπάρχει και οικονομική δραστηριότητα. Όπως επίσης δεν είχαμε ποτέ το sms και γενικά κάποια βεβαίωση μετακίνησης εντός της πόλης. Η αστυνομία δεν θα σου κόψει πρόστιμο επειδή κάθεσαι σε πάρκο. Έχω δει πολλούς να κάθονται σε πλατείες, ενώ έχω ακούσει και περιστατικά να κυκλοφορούν μετά τις 10, μετά δηλαδή την απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά να μην επιβάλλονται πρόστιμα".

"200 λίρες το πρόστιμο στο Λονδίνο - Δεν αγχώνεσαι μη σε γράψουν"

Στην επίσημη ιστοσελίδα της αστυνομίας του Λονδίνου, υπάρχει μία οδηγία προς τους αστυνομικούς για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους πολίτες σε περίπτωση που δεν ακολουθούν κάποιο από τα υφιστάμενα μέτρα. Η σειρά, όπως παρατίθεται, έχει ως εξής: "Εξηγούμε, ενθαρρύνουμε, επιβάλλουμε". Η επιβολή προστίμου έρχεται τρίτη, ενώ το πρόστιμο για την παραβίαση των μέτρων ξεκινά από τις 200 λίρες, δηλαδή 233 ευρώ, ενώ μειώνεται κατά το ήμισυ αν το πληρώσεις εντός 14 ημερών.

Ποια είναι η στάση της αστυνομίας, όμως, μέχρι να φτάσει στην τρίτη και πιο αυστηρή απόφασή της: "Η παρουσία της αστυνομίας είναι ελάχιστη και γενικά είναι πολύ διακριτική. Θα σου πουν πολύ ευγενικά ότι σας καταλαβαίνουμε αλλά σας παρακαλούμε κρατήστε αποστάσεις. Πρόστιμα θα επιβληθούν σε ακραίες περιπτώσεις, όπως πάρτι σε σπίτια", λέει ο Δημήτρης που εδώ και πάνω από 10 χρόνια ζει στο Λονδίνο: "Αν και δεν μπορείς να φεύγεις μακριά από την περιοχή σου για να περπατήσεις δεν πρόκειται να σε σταματήσει ένας αστυνομικός και να σου πει τι κάνεις εδώ. Γενικά είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα εδώ απ' ό,τι στην Ελλάδα. Δεν θα βγεις από το σπίτι σου αγχωμένος μην σε γράψουν στην επόμενη γωνία".

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι περιγραφές του Παύλου που μένει στην ίδια πόλη εδώ και 12 χρόνια: "Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει η αυστηρότητα της Ελλάδας. Δεν έχουμε ούτε μηνύματα, ούτε χαρτιά, ούτε χρειάζεται να δηλώσεις πώς και γιατί πας κάπου. Άλλωστε, αν βγεις έξω, θα πας κυρίως για να αθληθείς, μιας και εστιατόρια και εμπορικά παραμένουν κλειστά".

"Πολύ λιγότερη αστυνόμευση στη Νυρεμβέργη σε αυτό το lockdown"

Η λήψη συγκεκριμένων μέτρων στη Γερμανία διαφέρει ανά ομόσπονδο κρατίδιο. Στη Νυρεμβέργη της Βαυαρίας για παράδειγμα, όπως μας εξηγεί ο Νίκος που ζει εκεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, "κριτήριο για τη λήψη των μέτρων είναι ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 κόσμο. Το όριο είναι 100 κρούσματα και η κατάσταση επανεκτιμάται ανά εβδομάδα".

Τη δεδομένη περίοδο στη Νυρεμβέργη τα καταστήματα της εστίασης είναι ανοιχτά μόνο με take away ή delivery, ενώ ανοιχτά είναι και τα σούπερ μάρκετ, σε αντίθεση με το λιανεμπόριο. Μάλιστα, ενώ μέχρι πριν από τρεις εβδομάδες υπήρξε απαγόρευση κυκλοφορίας, ο τελευταίος απολογισμός οδήγησε σε άρση του εν λόγω μέτρου.

Την ίδια ώρα, όπως και στις περιπτώσεις που προηγήθηκαν "Εμείς εδώ δεν είχαμε ποτέ μήνυμα. Ούτε και κάποιο χαρτί. Αυτό το μέτρο δεν ίσχυσε ποτέ, παρά μόνο σε μία πόλη της Β. Γερμανίας στο πρώτο lockdown λόγω των πολλών κρουσμάτων, όπου έγγραφαν χαρτί για τις μετακινήσεις αλλά κι εκεί κράτησε δύο εβδομάδες". Όσο για την παρουσία της αστυνομίας; "Στο πρώτο lockdown έβλεπες πολύ περισσότερη αστυνομία στους δρόμους. Πλέον είναι πολύ λιγότερη η αστυνόμευση. Αλλά πάντα οι αστυνομικοί ήταν διακριτικοί και ευγενικοί στην προσέγγισή τους. Δεν έχουν ως λύση το πρόστιμο. Σου λένε "σε παρακαλώ" και σου κάνουν απλά κάποιες συστάσεις", εξηγεί.

"Ακόμη και στρατός στη Λεμεσό, την ημέρα του καρναβαλιού"

Στην Κύπρο και δη στη Λεμεσό, η χαλάρωση λόγω του καρναβαλιού κράτησε τα κρούσματα σε τριψήφιο αριθμό και παρά την αμυδρή χαλάρωση, αποτέλεσε τροχοπέδη στο άνοιγμα των σχολείων.

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες περιοχές, η Κύπρος θυμίζει πολύ το lockdown που επικρατεί στην Ελλάδα, με εξαίρεση δραστηριότητες που έχουν ανοίξει, όπως η εστίαση σε καταστήματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν σε εξωτερικούς χώρους και μέχρι 8 άτομα ανά τραπέζι. Την ίδια ώρα, τα sms στον αριθμό 8998 αφορούν 9 διαφορετικές κατηγορίες, ωστόσο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο ημερησίως. Επίσης, η απαγόρευση κυκλοφορίας πλέον ξεκινά στις 11μ.μ. (από τις 9μ.μ. που ήταν μέχρι πρότινος).

Η Άντρεα, που ζει στη Λεμεσό, εξηγεί πώς είναι αυτές τις ημέρες η κατάσταση στην πόλη, αλλά και στην Κύπρο γενικότερα: "Είμαστε σε φάση χαλαρώσεων, αλλά τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 300-400 καθημερινά, ενώ έχουμε και πολλά κρούσματα του μεταλλαγμένου ιού. Πάντα είχαμε αυστηρό lockdown, μέχρι να πέσουν σε διψήφιο αριθμό", σημειώνει και προσθέτει: "Από εκεί και πέρα, έχουμε κι εμείς τα μηνύματα, ενώ στη Λεμεσό υπάρχει και αυστηρή αστυνόμευση, περισσότερο από τη Λευκωσία για παράδειγμα. Ίσως είναι και στοχευμένη λόγω των πολλών κρουσμάτων που υπάρχουν εδώ. Βλέπεις συχνά ελέγχους σε αρκετά σημεία της πόλης, ενώ επειδή στη Λεμεσό γίνεται η μεγαλύτερη καρναβαλική παρέλαση και εκείνη τη μέρα έτυχε να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο, είδα ακόμα και στρατό στους δρόμους".

