Skroutz: Πώς επηρεάζει τιμές και πωλήσεις η Black Friday

Η αγαπημένη ημέρα του έτους για όσους αγαπάνε τα ψώνια και κυρίως τα οικονομικά ψώνια, βρίσκεται προ των πυλών. Η Black Friday έρχεται στην Ελλάδα στις 29 Νοεμβρίου και τα καταστήματα, είτε τα επίγεια, είτε τα διαδικτυακά, όπως το Skroutz, δεν μένουν ανεπηρέαστα από το φαινόμενο.

Η συγκεκριμένη "γιορτή του καταναλωτισμού", ακολουθεί κατά πόδας την αμερικάνικη παράδοση που πάντα την τοποθετεί ακριβώς μετά την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, την ημέρα δηλαδή εορτής του Thanksgiving.

Όμως έχετε αναρωτηθεί πώς (θετικά ή αρνητικά) επηρεάζει το Black Friday τις πωλήσεις των εταιρειών; Ας δούμε τις επιπτώσεις που έχει η επέλαση της "Μαύρης Παρασκευής" σε μία από τις πλέον δημοφιλείς εταιρείες παγκοσμίως, το Skroutz.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Γιώργος Δημητρίου, Head of Marketing & Communications της Skroutz, η κίνηση της εταιρείας (τα κλικ στη σελίδα, οι παραγγελίες, τα έσοδα) παρουσιάζει συνήθως σημαντική αύξηση μία εβδομάδα πριν από την Black Friday.

Συγκεκριμένα το 2018, μία εβδομάδα πριν από τη "Μαύρη Παρασκευή", παρατηρήθηκε αύξηση της διαδικτυακής κίνησης κατά 13%, παρ' όλο που οι παραγγελίες μειώθηκαν κατά 5%, πιθανότατα επειδή οι επισκέπτες των σάιτ έκαναν έρευνα αγοράς.

Ανήμερα του Black Friday το 2018, περίπου 1,2 εκατομμύρια χρήστες επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του Skroutz, κάτι που σημαίνει πως σημείωσε αύξηση της τάξεως του 64% σε σύγκριση με μία απλή Παρασκευή (9 Νοεμβρίου).

Κάθε μία κατηγορία των προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία επηρεάστηκαν διαφορετικά, με την τεχνολογία, τη μόδα και την οικιακή διακόσμηση να απορροφά το σημαντικότερο ποσοστό των κλικ, των εσόδων και των παραγγελιών.

Όσον αφορά το θέμα της Αναζήτησης των χρηστών (Searches), πιο δημοφιλείς αναζητήσεις ήταν τα Smartphones, τα αθλητικά παπούτσια, οι τηλεοράσεις και οι απορροφητήρες. Ακόμη, μεταξύ των δημοφιλών επιλογών για τους καταναλωτές συμπεριλαμβάνονται και τα λάπτοπ, τα ανδρικά σακάκια και οι γυναικείες μπότες.

Σχετικά με τις πωλήσεις, ρεκόρ σημείωσαν τα Smartphones, τα αθλητικά παπούτσια, οι θήκες κινητών και οι κρέμες προσώπου. Σημαντικές πωλήσεις επιπλέον σημείωσαν και τα παιδικά αθλητικά παπούτσια, τα παιχνίδια για το PlayStation4, αλλά και τ συμπληρώματα υγείας.

Πόσες από τις προσφορές της Black Friday είναι αληθινές;

Για να απαντηθεί σωστά αυτό το ερώτημα, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τρία σκέλη: 1) Ποια προϊόντα είναι φθηνότερα, 2)Ποια ήταν πιο ακριβά; και 3)Πόσα αγοράστηκαν σε τιμή κοντινή με την αρχική συγκριτικά με την προηγούμενη και την επόμενη περίοδο;

Κάθε κατηγορία προϊόντων εμφάνισε διαφοροποιημένη συμπεριφορά με τις κατηγορίες "Χόμπι και Αθλητισμός" και "Υγεία και Ομορφιά" να κατατάσσονται στην κορυφή της λίστας με τα αντικείμενα που αγοράστηκαν φθηνότερα σε σχέση με την κανονική τους τιμή.

Στην πραγματικότητα: Συνολικά από όλα τα προϊόντα που αγοράστηκαν την Black Friday στο Skroutz, μόνο το 15% είχε ουσιαστικά σημαντική έκπτωση σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και περίπου 1,5% παρουσίασε αύξηση στην τιμή. Το υπόλοιπο 83,5% των προϊόντων αγοράστηκαν σε παρόμοια τιμή.

5 συμβουλές για να επωφεληθείς από την "Μαύρη Παρασκευή"

1. Bookmark

Να βάλετε bookmark ώστε να σας έρχονται ενημερώσεις από τις προσφορές. Συνήθως σε όλες τις σελίδες όλη την εβδομάδα της Black Friday κυκλοφορούν προσφορές.

2. Λίστα με τα πράγματα που χρειάζεστε

Με τόσες προσφορές που θα κυκλοφορούν εκείνη την εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να αποπροσανατολιστεί κανείς και να θέλει να τα αγοράσει όλα.

Μία καλή λύση είναι να φτιάξει κανείς μία λίστα με τα πράγματα που χρειάζεται για να προσέξει να μην ξεφύγει από το budget.

3. Κάντε έρευνα αγοράς

Πριν αγοράσετε κάτι δείτε αν πράγματι πρόκειται για μία καλή προσφορά. Είναι σημαντικό να το αρχίσει κανείς δύο εβδομάδες πριν από την Black Friday.

4. Να ορίσετε εξαρχής το budget σας (και μην ξεφύγετε από αυτό!)

Να είστε προετοιμασμένοι. Θα "βομβαρδιστείτε" με άπειρες προσφορές εκείνη την εβδομάδα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να αντισταθεί κανείς και να αγοράσει μόνο πράγματα που πραγματικά χρειάζεται.

Σκεφτείτε ότι πλησιάζει Δεκέμβριος με νέα, γιορτινά έξοδα!

5. Προσοχή στις απάτες

Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς τις πολιτικές χρήσης και επιστροφής της εταιρείας από την οποία αγοράζει κάτι.

Πριν παραγγείλετε ελέγξτε τις πολιτικές επιστροφής και ανταλλαγής για τα προϊόντα που αγοράστηκαν την περίοδο της "Μαύρης Παρασκευής".

Ταυτόχρονα, να έχετε υπόψη ότι η περίοδος εκπτώσεων είναι μία ευκαιρία για τους εμπόρους να "σπρώξουν" τα παλαιότερα, προβληματικά και εκτός κυκλοφορίας αντικείμενα και να πουλήσουν τα αποθέματά τους.

Σε γενικές γραμμές, σκεφτείτε το καλύτερα πριν κάνετε κλικ πάνω σε ευκαιρίες που θεωρείτε πως είναι "Too good to be true"! (πολύ καλό για να είναι αληθινό).