Ευλογιά των πιθήκων: Εξαπλώνεται στην Ευρώπη - Σε "επαγρύπνηση" καλεί ο Μαγιορκίνης

Σημάδια εξάπλωσης της ευλογιάς των πιθήκων σε άλλες χώρες της Ευρώπης κατέγραψαν οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, εντείνοντας την ανησυχία γύρω από τη σπάνια αυτή μόλυνση.

Οι πορτογαλικές αρχές κατέγραψαν πέντε περιπτώσεις της ευλογιάς των πιθήκων την Τετάρτη (18/05), την ίδια ώρα που και η Ισπανία εξετάζει οκτώ πιθανά κρούσματα, μετά τον συναγερμό που ξέσπασε στη Βρετανία.

Οι πέντε Πορτογάλοι ασθενείς, από τα 20 ύποπτα κρούσματα, είναι όλοι σε σταθερή κατάσταση. Είναι όλοι τους άνδρες και ζουν στην περιοχή της Λισαβόνας και την κοιλάδα του Τάγου, όπως δήλωσαν οι πορτογαλικές υγειονομικές αρχές σύμφωνα με το Reuters.

Μαγιορκίνης: "Τ α στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση"

Ανάρτηση στα social media έκανε ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης, στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία μετά τον εντοπισμό μολύνσεων της ευλογιάς των πιθήκων σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Όπως είπε, υπάρχουν τρία επιδημιολογικά σημεία, που έχουν ενδιαφέρον και είναι τα εξής:

τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν) πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box» υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα «να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς».

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση» κατέληξε ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

Οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές παρακολουθούν οποιοδήποτε ξέσπασμα της νόσου αφού η Βρετανία ανέφερε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στις 7 Μαΐου και έκτοτε εντοπίστηκαν άλλα έξι στη χώρα.

Κανένα από τα οκτώ ύποπτα κρούσματα στην Ισπανία δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ανέφερε το ισπανικό υπουργείο Υγείας σε δήλωσή του την Τετάρτη.

Ευλογιά των πιθήκων: Ποια είναι τα συμπτώματα

Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια σπάνια ιογενής λοίμωξη παρόμοια με την ανθρώπινη ευλογιά, αν και πιο ήπια, που καταγράφηκε για πρώτη φορά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τη δεκαετία του 1970. Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Δυτική Αφρική έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκεφάλους και δερματικά εξανθήματα που ξεκινούν από το πρόσωπο και εξαπλώνονται στο υπόλοιπο σώμα.

Δεν είναι ιδιαίτερα μολυσματική μεταξύ των ανθρώπων, όπως δήλωσαν οι ισπανικές υγειονομικές αρχές, και οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνθηκαν αναρρώνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, αν και έχουν αναφερθεί σοβαρά κρούσματα.

Τέσσερα από τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη Βρετανία αυτοπροσδιορίστηκαν ως ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή άλλοι άνδρες που κάνουν σεξ με άντρες, ανέφερε η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, προσθέτοντας στοιχεία που υποδηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχει μετάδοση στην κοινότητα.

Η υπηρεσία στη Βρετανία προέτρεψε τους άντρες που είναι γκέι και αμφιφυλόφιλοι να είναι σε επιφυλακή για τυχόν ασυνήθιστα εξανθήματα ή βλάβες και να επικοινωνήσουν χωρίς καθυστέρηση με υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας.

Το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας και η υγειονομική αρχή DGS της Πορτογαλίας δε δημοσίευσαν καμία πληροφορία σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ασθενών με ευλογιά των πιθήκων ή των ύποπτων ασθενών.

Οι δύο χώρες απέστειλαν προειδοποιήσεις σε επαγγελματίες υγείας προκειμένου να εντοπίσουν περισσότερα πιθανά κρούσματα.

