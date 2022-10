NY Times: Ιρανοί εκπαιδευτές στην Κριμαία - Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα ιρανικά drones

Κατόπιν αιτήματος δυτικών κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το βράδυ της Τετάρτης (19/10) στη Νέα Υόρκη με αντικείμενο συζήτησης τα ιρανικά drones στον πόλεμο στην Ουκρανία, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάλεσαν να γίνει συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από μια συνεδρίαση του ΣΑ με θέμα τη Σομαλία, από τις 15:00 τοπική ώρα, (21:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ και των ΗΠΑ.

ADVERTISING

Δεν αναμένεται καμία απόφαση μετά τη συνεδρίαση.

Στις Βρυξέλλες, η εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ναμπίλα Μασράλι, δήλωσε πως η ΕΕ έχει συλλέξει «επαρκή στοιχεία» σχετικά με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ιρανικής κατασκευής από τη Ρωσία, εναντίον της Ουκρανίας, τονίζοντας πως το ευρωπαϊκό μπλοκ προετοιμάζει κυρώσεις και «μια ξεκάθαρη, ταχεία και σταθερή ευρωπαϊκή απάντηση».

Ένας κατάλογος κυρώσεων έχει υποβληθεί στα κράτη μέλη και η απόφαση αναμένεται «κατά τη διάρκεια της εβδομάδας», δήλωσε μια διπλωματική πηγή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει 223 ιρανικά drones από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Στην Ουάσινγκτον, ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ πρόσθεσε ότι «η προμήθεια από το Ιράν στη Ρωσία αυτού του συγκεκριμένου τύπου (drones) συνιστά παραβίαση του ψηφίσματος 2231 (του 2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας», ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί.

Η Ρωσία έχει δικαίωμα άσκησης βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

NY Times: Το Ιράν έστειλε εκπαιδευτές στην Κριμαία

Η αμερικανική εφημερίδα The New York Tines, σε δημοσίευμά της ("Iran Sends Drone Trainers to Crimea to Aid Russian Military") γράφει ότι σε μία από τις ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στην Κριμαία εργάζονται Ιρανοί εκπαιδευτές, η άφιξη των οποίων συνέπεσε με την αύξηση των βομβαρδισμών της Ουκρανίας με τη χρήση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones).

Σύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, το Ιράν έχει στείλει στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία Κριμαία εκπαιδευτές για να μάθουν τους Ρώσους στρατιωτικούς να χειρίζονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τα οποία εφοδιάζει τον ρωσικό στρατό. Οι Ιρανοί εκπαιδευτές πρέπει να βοηθήσουν τους Ρώσους να λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα ιρανικά drones που αγόρασαν από την Τεχεράνη, γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη πρώην και νυν αξιωματούχους που είναι γνώστες μυστικών πληροφοριών.

Οι Ιρανοί εκπαιδευτές εργάζονται, επισημαίνει η εφημερίδα σε μια από τις βάσεις στην Κριμαία όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι εκπαιδευτές ανήκουν στο σώμα των «Φρουρών της Επανάστασης», οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας οι Ιρανοί εκπαιδευτές βρίσκονται μακριά από τη γραμμή του μετώπου και είναι άγνωστος ο αριθμός τους. Άγνωστο παραμένει αν οι Ιρανοί εκπαιδευτές είναι αυτοί που κατευθύνουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πλήττουν ουκρανικές εγκαταστάσεις.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις