Η 24 MEDIA σάρωσε στα DIME Awards 2022

Με δυο κορυφαίες διακρίσεις, Digital Medium of the Year για το SPORT24 και Digital Publisher Of The Year, η 24 MEDIA σάρωσε στα Digital Media Awards 2022, κατακτώντας συνολικά 15 βραβεία, σε μια όμορφη τελετή από τη Boussias που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου, στο Μεταλλουργείο στο Γκάζι.

Συγκεκριμένα, η 24 MEDIA ανακηρύχθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά Digital Publisher of the Year και ταυτόχρονα απέσπασε και το σημαντικό βραβείο Digital Medium Of The Year, αποδεικνύοντας πως συνεχίζει να καινοτομεί και να προσφέρει στο κοινό της πρωτογενές ποιοτικό περιεχόμενο, αφουγκραζόμενο τις ανάγκες του και πηγαίνοντας πάντα ένα βήμα μπροστά.

Αναλυτικά η λίστα των βραβείων DIME 2022 που απονεμήθηκαν στην 24 MEDIA:

Digital Publisher of the Year

Digital Medium of the Year, SPORT24

Χρυσό και Platinum Βραβείο στην κατηγορία Best Branded Event by a Digital Publisher για το 3 Days Break: Η εκδρομή του SPORT24

για το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Original Reporting για Το Ελληνικό #MeToo και η υπόθεση του ιερέα στο Αγρίνιο

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Long Form Content , για την Uncut συνέντευξη του Μίλτου Τεντόγλου στο SPORT 24 .

για την Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best in Sports , για το ποδοσφαιρικό podcast του Θέμη Καίσαρη , “ Ζοσιμάρ ”, στο SPORT24

για το ποδοσφαιρικό podcast του Θέμη Καίσαρη στο SPORT24 Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Best Branded Event by a Digital Publisher για την ενέργεια, The BIG FINAL: Ο τελικός του EURO στην παραλία από το SPORT24

Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Creative Use of Innovative Formats για το Shorthand Longread του NEWS 24/7, Road Trip στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο

για το Shorthand Longread του NEWS 24/7, Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία στην κατηγορία Best International Reporting για το “Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Αντάρτικο της Διπλανής Πόρτας”

Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Home Page για την Homepage του νέου site της 24MEDIA, OW . GR

για την Homepage του νέου site της 24MEDIA, Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Outstanding New Project / Product για το νέο οδηγό πόλης του OneMan, το OneCity

για το νέο οδηγό πόλης του OneMan, το Χάλκινο Βραβείο στην κατηγορία Best Branded Event by a Digital Publisher για την ενέργεια, The Bungalow Experience 2021 από το LadyLike.

