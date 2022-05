Μια συναυλία για τη κλιματική αλλαγή "ξαναζωντανεύει" το νησί της Δήλου

Στις 30 Μαΐου, το εμβληματικό νησί της Δήλου - κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου κατά την αρχαιότητα, και σήμερα πια ανοιχτό μουσείο- ξαναζωντανεύει!

Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του Alpha Mission- Δelos. Μιας συλλογικής πρωτοβουλίας που συνδυάζει τις δυνάμεις της Μυθολογίας, της Τέχνης, του Διαστήματος και της Τεχνολογίας για να ευαισθητοποιήσει σε παγκόσμιο επίπεδο για την επείγουσα ανάγκη προστασίας του πλανήτη μας.

Για πρώτη φορά στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της, η Δήλος υποδέχεται μια ορχήστρα κλασικής μουσικής σε μια συναυλία διεθνούς εμβέλειας και μεγάλης συμβολικής αξίας. Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUYO) μαζί με Ουκρανούς & Ρώσους μουσικούς και σολίστες την ουκρανικής καταγωγής, ανερχόμενο αστέρι, Diana Tishchenko (βιολί) και τον Έλληνα δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινόπουλο (λύρα), συμμετέχουν στη συναυλία με τίτλο "Οι [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές" που σχεδιάστηκε ειδικά για να υπογραμμίσει την αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του πλανήτη αν δεν δράσουμε άμεσα.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά (20:30 EEST) στο ARTE, στην ΕΡΤ και θα προβληθεί σε γιγαντοοθόνη στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο site και τα social media του Μεγάρου και σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Επιπλέον, θα μεταδοθεί στην κυριακάτικη τηλεοπτική συναυλία του ARTE στις 5 Ιουνίου -17.25 (CET) στη Γερμανία και 18.25 (CET) στη Γαλλία. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη στο arte.tv από τις 30 Μαΐου έως το τέλος Αυγούστου για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση σηματοδοτεί επίσης την 30ή επέτειο του ARTE, του σημαντικού ευρωπαϊκού πολιτιστικού καναλιού, σύμβολο της γαλλογερμανικής φιλίας.

Η συναυλία ALPHA MISSION - ΔELOS είναι μια συμπαραγωγή του World Human Forum & του ARTE σε σύμπραξη με την Europa Nostra, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Καλλιτεχνικός εταίρος της εκδήλωσης είναι η ΕΕΥΟ.

ΤΟ ALPHA MISSION - ΔELOS

Η αποστολή ΑΡΤΕΜΙΣ της NASA θα μεταφέρει την πρώτη γυναίκα στη Σελήνη μέχρι το 2025, μετά την αποστολή ΑΠΟΛΛΩΝ που μετέφερε τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι το 1969.

Η Δήλος είναι το νησί όπου, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκαν οι δίδυμοι θεοί Απόλλων και Άρτεμις και όπου γεννήθηκε το φως. Για πολλούς αιώνες στην αρχαιότητα, η Δήλος ήταν το κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεσογείου. Σήμερα, ολόκληρο το νησί είναι ένα ανοιχτό μουσείο και τα αρχαία μνημεία πλήττονται ήδη από την κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Παράλληλα με την προσπάθειά μας να εξερευνήσουμε το διάστημα, η Δήλος -και οι εκδηλώσεις που θα συνδέονται με αυτήν- θα αποτελούν διαρκείς υπενθυμίσεις ότι και τα φτερά χρειάζονται ρίζες και ότι η ίαση του πλανήτη μας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Η αποστολή Άρτεμις της NASA, μετά την αποστολή Απόλλων, μας δίνει τη μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι η Ανθρωπότητα δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει επαρκώς τις προκλήσεις, αν δεν συνδυάσει τη σοφία του παρελθόντος με τη γνώση και τις δυνατότητες του σήμερα, τις ανθρωπιστικές επιστήμες με την επιστήμη, τη μυθολογία, την τέχνη και την πνευματικότητα με το διάστημα και την τεχνολογία.

Τι θα ακούσουμε

Το πρόγραμμα της συναυλίας αποτελείται από τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι, αυτοσχεδιαστικά μέρη για Λύρα, το Floating Autumn της Carmen Fizzarotti από τις "[αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές" και το 17 Strokes of the Bell for Peace and Sustainability του Marshall Marcus. Την EUYO θα υποδεχτεί στη Δήλο με την πολίτικη λύρα του -σύγχρονη συνέχεια της λύρας του Απόλλωνα- ο Σωκράτης Σινόπουλος. Η λύρα θα δέσει αριστοτεχνικά με το έργο του Vivaldi και των σύγχρονων συνθετών.

Το Floating Autumn της Carmen Fizzarotti από τις [αβέβαιες] Τέσσερις Εποχές, είναι μια αλγοριθμική ανασύνθεση του "Φθινοπώρου" του Vivaldi. Αναπτύχθηκε από συνθέτες, μουσικούς, κλιματολόγους και επιστήμονες της πληροφορικής, χρησιμοποιώντας γεωχωρικές κλιματικές προβλέψεις για το 2050, και απεικονίζει το πως μπορεί να μοιάζει ένας μελλοντικός κόσμος αν δεν αντιστρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Το [Uncertain] Four Seasons είναι μια πρωτοβουλία της AKQA και του Jung von Matt, του συνθέτη Hugh Crosthwaite, της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σίδνεϊ και του Monash Climate Change Communications Research Hub.

Η Ορχήστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτιστικός πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύει το ευρωπαϊκό ιδεώδες μιας κοινότητας που συνεργάζεται για την επίτευξη της ειρήνης και της κοινωνικής συνοχής. Ιδρύθηκε το 1976 από τον Lionel και την Joy Bryer μετά από ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον Claudio Abbado, στην θέση του ιδρυτικού καλλιτεχνικού διευθυντή. Η ορχήστρα συγκεντρώνει τους πιο ταλαντούχους νέους μουσικούς από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που τους ενώνει η κοινή αίσθηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της συνεχούς επιδίωξης της αριστείας. Επίτιμος πρόεδρος της EUYO είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίτιμοι υποστηρικτές της είναι οι αρχηγοί και οι πρωθυπουργοί κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σολίστ, η ουκρανικής καταγωγής βιολονίστρια Diana Tishchenko που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο συναρπαστικούς νέους καλλιτέχνες των τελευταίων ετών, έχοντας κερδίσει πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς για τη μουσικότητα και την τεχνική της δεινότητα. Την χαρακτηρίζει μουσική φαντασία και μία ερμηνευτική ωριμότητα πολύ μεγαλύτερη από την ηλικία της.

Ο διεθνώς καταξιωμένος δεξιοτέχνης της πολίτικης λύρας, Σωκράτης Σινόπουλος, γαλουχήθηκε σε ποικίλα μουσικά ιδιώματα ανατολής και δύσης, διαμορφώνοντας αναγνωρίσιμο προσωπικό ύφος. Έχει συνεργαστεί με πολυάριθμους μουσικούς σε όλο τον κόσμο. Νιώθει εξίσου άνετα να διασχίζει τα όρια των ειδών της τζαζ και της κλασικής μουσικής, όπως και να παραμένει πιστός στις λαϊκές παραδόσεις της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου. Οι πολυδιάστατες ερμηνείες του χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευαισθησία και εκφραστικότητα.

