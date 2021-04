Game of Thrones: Άρχισε η παραγωγή του prequel, 'House of the Dragon'

Άποψη από τα δρώμενα του ComicCon 2012, με χαρακτήρες του Game of Thrones 2012/INVISION/ASSOCIATED PRESS

Ξεκίνησε η παραγωγή της πολυαναμενόμενης σειράς που θα διηγηθεί την προϊστορία των γεγονότων του 'Game of Thrones'. Πότε θα κάνει επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα.

Το HBO επιβεβαίωσε ότι η νέα prequel σειρά του 'Game of Thrones' μπήκε στο πρώτο στάδιο παραγωγής. Σε σχετικές φωτογραφίες που αποκαλύφθηκαν, οι πρωταγωνιστές της σειράς φαίνεται πως έκαναν την πρώτη τους ανάγνωση σεναρίου, σε ειδικά διαμορφώμενο χώρο με αποστάσεις, στα πρότυπα των μέτρων προστασίας κορονοϊού. ADVERTISING Στο κάστ των πρωταγωνιστών θα δούμε τον Πάντι Κονσιντάϊν στον κεντρικό ρόλο του Βασιλιά Βίσερις Ταργκάριεν, την Ολίβια Κουκ ως Άλισεντ Χάϊτάουερ και την Έμμα Ντ'Άρσι ως Πριγκίπισσα Ραέντρα Ταργκάριεν, ενώ και οι Μάτ Σμιθ, Ρις Ίφανς, Ιβ Μπεστ και Σονόγια Μονζούνο θα βρισκονται σε κεντρικούς ρόλους. To 'House of the Dragon' θα έχει 10 επεισόδια στην πρώτη σεζόν του, με τους Τζορτζ Μάρτιν και Ράϊαν Κόνταλ ως συνδημιουργούς. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO μέσα στο 2022, πιθανότατα στο φθινοπωρινό πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

