Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 84-72: Θρυλική πρόκριση στο Final Four του Κάουνας για το τέταρτο αστέρι

Η συγκλονιστική πορεία στην κανονική περίοδο των 34 αγωνιστικών έδωσε στον Ολυμπιακό να παίξει το Game 5 με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό του. Και εκεί, στο κολασμένο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Πειραιώτες ήταν πεινασμένα σκυλιά. Κατάπιαν με 84-72 τη Φενέρμπαχτσε, έκαναν το 3-2 σε μία σειρά for the ages και προκρίθηκαν στο Final Four του Κάουνας (19-21/5) στο οποίο θα ταξιδέψουν για την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους.

Μαγική εμφάνιση από τον Κώστα Σλούκα που ηγήθηκε σε ένα σπουδαίο 15-0 στη δεύτερη περίοδο, αρχηγική εμφάνιση από τον Κώστα Παπανικολάου που έπαιξε μετά από μία ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, ο Σάσα Βεζένκοβ ακολούθησε μπροστά στα μάτια του Μάικ Μπράουν που παρακολούθησε τον αγώνα από τα επίσημα και οι Πειραιώτες επιβράβευσαν τους εαυτούς τους γι' αυτούς τους οκτώ μήνες στους οποίους τα έχουν ζήσει όλα.

ADVERTISING

Ο Μάρκο Γκούντουριτς, σύμφωνα με το SPORT24, ήταν ο μοναδικός που προβλημάτισε με διάρκεια και με συνέπεια τον Ολυμπιακό. Σκόραρε κατά ριπάς από την περιφέρεια, την ώρα που ο Δημήτρης Ιτούδης έπαιρνε από ελάχιστα έως καθόλου από τον Νικ Καλάθη, από τον Νάιτζελ Χέιζ, από τον Ντάισον Πιέρ, από τον Κάρσεν Έντουαρντς, από παίκτες που πρωταγωνίστησαν στη σειρά. Δεν έπαιξε ο Σκότι Γουίλμπεκιν, που ήταν για δεύτερο σερί παιχνίδι στη δωδεκάδα αλλά ανέτοιμος να βοηθήσει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της σειράς

Game 1: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-68

Game 2: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 78-82

Game 3: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 71-72

Game 4: Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 73-69

Game 5: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 84-72

Ο MVP

Τεράστια εμφάνιση από τον Κώστα Σλούκα, που ήταν πληγωμένος από την εμφάνισή του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, ήταν πληγωμένος από την ήττα του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στάθηκε στα πόδια του και κουβάλησε τους Πειραιώτες με μία καταπληκτική εμφάνιση στην εκτέλεση και στη δημιουργία. Αν είχε λείψει και η σύγκρουσή του με τον Κάρσεν Έντουαρντς λίγο πριν από το φινάλε, που του προκάλεσε έντονους πόνους χωρίς όμως να τον αφήσει στον πάγκο, θα μιλούσαμε για μία από τις πιο όμορφες βραδιές της καριέρας του. Ήθελε όσο κανείς την πρόκριση και τη 10η συμμετοχή του σε Final Four.

Ο αδύναμος κρίκος

Νάιτζελ Χέιζ και Ντάισον Πιέρ μοιράζονται τον τίτλο του αδύναμου κρίκου. Δεν έβαλαν καλάθι, έπαιξαν και πάλι λεπτά... NBA, δεν βοήθησαν στο ριμπάουντ και γενικώς δεν έδωσαν όσα περίμενε ο Δημήτρης Ιτούδης σε έναν τελικό επιβίωσης. Πολύς κόσμος περίμενε ότι οι δύο φόργουορντ θα κάνουν τη διαφορά στο ΣΕΦ και πράγματι την έκαναν. Υπέρ του Ολυμπιακού.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Με 8/13 δίποντα έκλεισε την πρώτη περίοδο ο Ολυμπιακός, με 1/7 τρίποντα η Φενέρμπαχτσε. Στο ημίχρονο οι Πειραιώτες είχαν 31 προσπάθειες και μόλις τέσσερα λάθη, την ώρα που οι Τούρκοι είχαν πάρει από τους Καλάθη, Χέιζ, Πιέρ, Μότλι μόλις πέντε πόντους. Στο φινάλε της βραδιάς οι ερυθρόλευκοι είχαν τους τρεις που ξέρουν να παίζουν αυτά τα ματς σε σπουδαία κατάσταση, είχαν 60% στο δίποντο, είχαν σπαταλήσει λίγες βολές, είχαν θετική αναλογία ασίστ/λαθών και την ίδια στιγμή οι Χέιζ - Πιερ δεν είχαν βάλει καλάθι ενώ η ομάδα τους είχε μείνει χαμηλά στο δίποντο.

Ο αγώνας

Με απίθανο πείσμα μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός. Διάβασε καλά την άμυνα της Φενέρμπαχτσε, προηγήθηκε με 13-8 στο τέταρτο λεπτό (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ασίστ χωρίς λάθος), έπαιξε σε απίστευτα επίπεδα έντασης και ενέργειας, με τον Παπανικολάου να βρίσκεται στο... περιβάλλον που πάντα ανθίζει. Οι δικοί του δέκα πόντοι (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή) έκαναν τη διαφορά (20-15 στο 10'), σε ένα δεκάλεπτο που έμοιαζε να έχει εξουθενώσει από νωρίς τους πάντες. Παίκτες και προπονητές, θεατές και τηλεθεατές.

Τα τρίποντα του Γκούντουριτς ήταν αυτά που κράτησαν τους Τούρκους κοντά στο σκορ στις αρχές της δεύτερης περιόδου, αυτός μαζί με τον Έντουαρντς έγραψαν το 29-28, την ώρα που ο Μπαρτζώκας δεν έβρισκε λύσεις από τον Λαρεντζάκη ούτε σε αυτό το ματς. Ο Μπλακ βοήθησε και πάλι σημαντικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, ο Σλούκας με απίστευτο τρίποντο έγραψε το 37-31, ο Πίτερς με βολές, ο ΜακΚίσικ με τρίποντο κι ο Σλούκας επίσης με βολές έφτασαν το σερί στο 15-0 (44-31) και λίγο πριν από το ημίχρονο οι Πειραιώτες είχαν πάρει ξεκάθαρα το μομέντουμ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο β' μέρος με σπουδαία συγκέντρωση. Ο Κάναν έδωσε ασίστ για το γκολ-φάουλ του Βεζένκοβ (51-39 στο 23'), η Φενέρμπαχτσε έδειξε ψύχραιμη, όμως υπήρχε πλέον πολλή γκρίνια εκατέρωθεν με τους γηπεδούχους να κρατούν ένα καλό προβάδισμα. Ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 60-49' στο 28', σκόραρε και λέι-απ για το +13, ήξερε ότι η τελευταία κατοχή της τρίτης ήταν ίσως η κρισιμότερη του αγώνα και τι έκανε; Έβαλε γκολ-φάουλ για το 65-52 και έκλεισε μαγικά το δεκάλεπτο.

Η Φενέρμπαχτσε δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει να ελπίζει, δεν το έκανε, όμως ο Σλούκας ήταν και πάλι εκεί. Έγραψε το 69-56 στο 34', όταν ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν ακόμη και πάσα να αλλάξει, ο Βεζένκοβ σκόραρε για το 71-56 και κάπου εκεί το ματς κρίθηκε. Οι Τούρκοι δεν είχαν άλλο κουράγιο, οι Πειραιώτες πήγαν σε μεγάλες επιθέσεις και το 84-72 πανηγυρίστηκε έξαλλα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρσία, Χορντόβ, Νέντοβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 44-33, 65-52, 84-72

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις