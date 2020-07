P&G: "Δεν σταματάμε ποτέ να αναζητούμε τρόπους προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι στις τοπικές κοινωνίες"

Μπορεί να είναι άγνωστο στους περισσότερους ότι η P&G, η οποία είναι παρούσα στην χώρα μας τα τελευταία 60 χρόνια έχει κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα που ξεπερνάει τον μισό αιώνα. Το τελευταίο διάστημα με την επέκταση της πανδημίας ήταν από τις πρώτες εταιρείες που έδειξε αντανακλαστικά για να στηρίξει τον τομέα της υγείας και όχι μόνο.

Για την προσφορά της αυτή αλλά και για το πόσο επηρέασε η πανδημία το κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα της εταιρείας το News24/7 συνομίλησε με την Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας Νοτιανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης της P&G, κα. Δέσποινα Πάσσαρη. Από την συζήτηση μας φυσικά δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η στάση που τήρησε η P&G στα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ.



H P&G ήταν από τις πρώτες εταιρείες που αντιλήφθηκαν το μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα και προχώρησε στην στήριξη προγραμμάτων υγείας και ευάλωτων ομάδων. Τώρα που έχει “καθίσει η σκόνη” μπορείτε να μας συνοψίσετε τις πρωτοβουλίες που λάβατε όλο αυτό το διάστημα;

Η πανδημία ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας και ένας μεγάλος αριθμός εταιριών ανταποκρίθηκαν άμεσα στις έκτακτες ανάγκες, κάτι που δείχνει το σημαντικό ρόλο που ο επιχειρηματικός κόσμος, σε συνεργασία με τους δημόσιους φορείς, μπορεί να διαδραματίσει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων.

Στην P&G, από την έναρξη της κρίσης θέσαμε τρεις σαφείς προτεραιότητες τις οποίες και ακολουθούμε σήμερα και θα εξακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες.

Πρώτη και σημαντικότερη, η προστασία των ανθρώπων μας. Από την αρχή αξιολογήσαμε –και δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να επικαιροποιούμε– τα αυστηρά μέτρα που ήδη εφαρμόζονταν για την ασφάλεια των ανθρώπων μας στην εργασία. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας που ήδη εφαρμόζονταν στην εταιρία μας για χρόνια, μας επέτρεψαν να ενεργοποιήσουμε την εργασία από το σπίτι άμεσα και να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά και με ασφάλεια για τους ανθρώπους μας. Η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας ήταν και η δεύτερη προτεραιότητά μας, καθώς γνωρίζαμε ότι τα προϊόντα μας έχουν βασικό ρόλο στη φροντίδα της υγιεινής των καταναλωτών και των νοικοκυριών τους και ως εκ τούτου ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός της αγοράς και των καταναλωτών με βασικά καθημερινά αγαθά. Τέλος, προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά στην τοπική κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και ΜΚΟ εστιάσαμε στην στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από την προσφορά χιλιάδων προϊόντων της P&G. Την ίδια στιγμή αποφασίσαμε σαν εταιρία να στηρίξουμε το σύστημα υγείας της χώρας μέσω οικονομικής ενίσχυσης στα νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας. Οι άνθρωποι της P&G ένωσαν τις δυνάμεις τους όσο ποτέ άλλοτε προσφέροντας σημαντικό έργο για να βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.

Η P&G είχε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα περιβαλλοντικές δράσεις μέσω της καμπάνιας “Προσφέρω”. Πόσο αυτές έχουν επηρεαστεί από την πανδημία;

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική στρατηγική για την P&G εδώ και χρόνια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι καταναλωτές περιμένουν από εμάς να δημιουργούμε προϊόντα που είναι αποτελεσματικά και ασφαλή αλλά παράλληλα δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Την ίδια στιγμή οι εταιρίες, ειδικά μάλιστα από εκείνες που έχουν παγκόσμια παρουσία, οφείλουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κάποιων σύγχρονων προκλήσεων της εποχής μας – και χωρίς αμφιβολία η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τις σημαντικότερες.

Είναι αλήθεια ότι υπό το βάρος της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, όλοι χρειάστηκε να επανεξετάσουμε τους τομείς δράσεις μας αυτή την περίοδο και να εστιάσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης. Η στήριξη των δομών υγείας και η βοήθεια προς τις ευάλωτες ομάδες αποτέλεσε την προτεραιότητά μας τους τελευταίους 4-5 μήνες. Άλλωστε και στην καθημερινότητά μας λόγω των έκτακτων συνθηκών, οι περισσότεροι αναγκαστήκαμε να μειώσουμε ή και να εγκαταλείψουμε κάποιες καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που είχαμε υιοθετήσει σε σχέση για παράδειγμα με την ανακύκλωση, την κατανάλωση ενέργειας & νερού, τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Την ίδια στιγμή όμως η ίδια η κρίση έφερε στην επιφάνεια και κάποια σημαντικά δεδομένα. Αρχικά όλοι διαπιστώσαμε τα θετικά αποτελέσματα από τη μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Επίσης έγινε πολλή συζήτηση για το πως η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο οικοσύστημα μπορεί να συνδέονται με την εμφάνιση ασθενειών. Και τελικά έγινε φανερό ότι η υγεία μας και η υγεία του πλανήτη είναι έννοιες αλληλένδετες. Από παγκόσμια έρευνα που έγινε πρόσφατα είδαμε ότι το 71% των ανθρώπων πιστεύουν ότι μακροχρόνια η κλιματική αλλαγή είναι εξίσου σοβαρό πρόβλημα όπως και η πανδημία και μάλιστα πολλοί θεωρούν ότι η πρόσφατη κρίση ήταν μία προειδοποίηση ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές δράσεις.

Αποτελεί λοιπόν δέσμευσή μας να επιταχύνουμε τις δράσεις μας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος όπως το πρόγραμμα «προσφέρω καθαρότερες παραλίες» που πραγματοποιούμε για τρίτη χρονιά σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Φέτος παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας το πρόγραμμα καθαρισμού παραλιών συνεχίστηκε με υποβρυχίους καθαρισμούς από την καταδυτική ομάδα της iSea σε συνεργασία με τοπικά καταδυτικά κέντρα και άλλους φορείς.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία είναι τεράστιες. Ο πλανήτης δεν μπορεί να περιμένει και οφείλουμε να δράσουμε άμεσα. Με αυτή την ευκαιρία η εταιρία πρόσφατα ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από τις δραστηριότητές της, μέχρι το τέλος της δεκαετίας μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων για την προστασία, ενίσχυση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Αναγνωρίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή παγκοσμίως, η P&G υπερβαίνει τον στόχο που είχε θέσει για μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υιοθετώντας επιπρόσθετες «φυσικές λύσεις» για την κλιματική αλλαγή. Οι προσπάθειες αυτές θα αντισταθμίσουν τις εναπομένουσες εκπομπές από τις δραστηριότητες της εταιρίας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, επιτυγχάνοντας τελικά μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα.



Αντίστοιχα έχουν επηρεαστεί οι κοινωνικές δράσεις που πραγματοποιούν τα προϊόντα της P&G στην Ελλάδα;

H προσφορά στις τοπικές κοινωνίες όπου η P&G επιχειρεί και όπου οι άνθρωποί μας ζουν και εργάζονται, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρίας εξίσου σημαντικό όπως και η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Στην Ελλάδα η P&G έχει μία ιστορία 60 χρόνων και είναι αξιοσημείωτο ότι κάποια από τα προγράμματα κοινωνικής δράσης που βλέπουμε σήμερα, ξεκίνησαν σχεδόν μισό αιώνα πριν. Συνεχίζουμε να τα υποστηρίζουμε καθώς παραμένουν σημαντικά για τον τόπο μας. Την ίδια στιγμή, δεν σταματούμε ποτέ να αναζητούμε τρόπους προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι στις τοπικές κοινωνίες.

Αυτό έγινε και στην περίοδο της πανδημικής κρίσης όπου κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πρωτοφανείς ανάγκες και νέες συνθήκες οι οποίες όπως ήταν φυσικό επέφεραν αλλαγές στις κοινωνικές μας δράσεις. Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο εταιρία και προϊόντα συστρατεύτηκαν πίσω από δράσεις που σχετίζονταν με την αντιμετώπιση της πανδημίας: τη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και αυτών που τις στηρίζουν και την θωράκιση του Συστήματος Υγείας. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η Κοινωνική Ευθύνη είναι κομμάτι της ζωής των προϊόντων μας. Δεν πρόκειται για ανεξάρτητες δράσεις που τρέχουν παράλληλα.

Την ίδια στιγμή προγράμματα όπως τα “Like a Girl”, “Ariel-Ithaca”, “Pampers Preemie Protection” για πρόωρα μωρά, “Pantene - Χάρισε Δύναμη” τα οποία τρέχουν επί χρόνια τώρα, παραμένουν το ίδιο σημαντικά καθώς αντιμετωπίζουν ανάγκες που δεν σταμάτησαν να υφίστανται. Αυτά τα προγράμματα τα οποία είναι πλέον κομμάτι της ταυτότητας των προϊόντων μας και άμεσα συνδεδεμένα στο μυαλό και την καρδιά των καταναλωτών, παραμένουν ζωντανά καθώς μάλιστα πάνω σε αυτά έχει χτιστεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή, που μεταφράζεται σε προσφορά για την Κοινωνία και αξία για την Εταιρία.

Η κρίση της πανδημίας σε συνδυασμό με τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ έδειξαν ότι χρειάζεται μία διαφορετική στάση από κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες. Να αναμένουμε κάποιες νέες κινήσεις από την P&G το επόμενο διάστημα;

Οι τελευταίες 100 μέρες, σε μεγάλο βαθμό κατέρριψαν και την όποια αμφιβολία μπορεί να υπήρχε αναφορικά με το σημαντικό ρόλο που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαδραματίσουν ως σωστοί «Εταιρικοί Πολίτες». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι έχουμε την υποχρέωση να επιταχύνουμε τη δράση μας και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους μας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας, την καινοτομία μας, τη φωνή μας, προκειμένου να είμαστε…χρήσιμοι για να το πω απλά. Και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Όσο πιο γρήγορα ενσωματώσουμε την κοινωνική μας δράση στον τρόπο που επιχειρούμε, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στους ανθρώπους που υπηρετούμε, στις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και στον κόσμο που μας περιβάλλει. Και όλα αυτά μόνο αξία μπορεί να γεννήσουν για τις εταιρίες. Κρίσεις όπως αυτή της πανδημίας συχνά αποκαλύπτουν κάποιες «ρωγμές» στην κοινωνία μας. Οι κοινωνικές ανισότητες ή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ακόμα πιο εμφανείς και απαιτούν άμεση δράση. Για παράδειγμα είδαμε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας επηρέασαν δυσανάλογα τις ευπαθείς ομάδες, τις γυναίκες ή/και τις μειονότητες. Την ίδια στιγμή ένα πρόβλημα διαχρονικό όπως αυτό του ρατσισμού έδειξε πρόσφατα την πλήρη διάστασή του. Και τέλος το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής παραμένει μία απειλή για όλους μας. Είναι πλέον σαφές ότι δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς αλλά ούτε και να συνεχίσουμε “business as usual”.

Για την P&G όλα τα παραπάνω αποτελούν τομείς προτεραιότητας. Όταν είσαι μία εταιρία που μπορείς να αγγίξεις 5 δισ. ανθρώπους κάθε μέρα με τα προϊόντα και τη φωνή σου, συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δυνατότητα να συμβάλλεις με πολλούς και ουσιαστικούς τρόπους. Οι «μάρκες» εμπιστοσύνης, μπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής. Μπορούν να ευαισθητοποιήσουν, να κινητοποιήσουν και συχνά να αλλάξουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Την ίδια στιγμή μπορούν να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση για την προστασία του πλανήτη. Και τέλος μία εταιρία με το αποτύπωμα της P&G μπορεί να ενεργοποιήσει συνεργασίες με φορείς, διεθνείς οργανισμούς και άλλες εταιρίες μεγιστοποιώντας τα οφέλη. Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν απλά ιδέες. Αυτή τη στιγμή η P&G τρέχει προγράμματα σε παγκόσμια και τοπική βάση που στόχο έχουν να καταδείξουν και να βοηθήσουν την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων καθώς και στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια αλλά σίγουρα υπάρχει πολύ δρόμος μπροστά μας. Ξέρουμε που είμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε και δεν πρόκειται να σταματήσουμε ανεξάρτητα με τις εξωτερικές προκλήσεις που θα βρεθούν στο δρόμο μας. Αυτό κάνουμε για 160 χρόνια τώρα σαν εταιρία και αυτό κάνουμε για 60 χρόνια τώρα σαν Ελληνικός Οργανισμός.

Πόσο εύκολο είναι μεγάλοι οργανισμοί με παρουσία σε όλο τον πλανήτη όπως είναι η P&G να αντιλαμβάνονται προβλήματα τοπικών κοινωνιών και να συντρέχουν στην επίλυση τους;

Ο τρόπος που η P&G λειτουργεί σε σχέση τόσο με την οργάνωση & τη δομή της εταιρίας αλλά και σε ό,τι αφορά την καθημερινή λειτουργία της βασίζεται στην αρχή του «Be and Think Globally and Act Locally”.

Γνωρίζουμε αρχικά ότι η έννοια του «παγκόσμιου καταναλωτή» δεν υπάρχει και εταιρίες σαν την P&G που ο ρόλος τους είναι να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, οφείλουν να έχουν ένα πολύ ισχυρό τοπικό αποτύπωμα – να βρίσκονται σε επαφή με τις ανάγκες εκείνων που υπηρετούν καθημερινά.

Στην ίδια λογική Οργανισμοί σαν τον δικό μας που αποτελούν κομμάτι της τοπικής κοινωνίας οφείλουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες της και να εστιάζουν τη δράση τους εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για δράσεις κοινωνικής ευθύνης όπου οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αφορούν την δική μας τοπική πραγματικότητα. Επί σχεδόν 60 χρόνια τώρα η P&G Ελλάδας έχει δείξει έμπρακτα ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Όλες οι δράσεις που έχουμε οραματιστεί, σχεδιάσει και υλοποιήσει είτε πρόκειται για τη στήριξη της Κοινωνίας ή την προστασία του περιβάλλοντος, εμπνέονται και υπαγορεύονται από τις ανάγκες του τόπου στον οποίο άλλωστε και όλοι εμείς ζούμε και εργαζόμαστε. Η αποστολή μας είναι να αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο την κλίμακα, τους πόρους και τη γνώση αυτής της κορυφαίας εταιρίας ώστε να μετατρέπουμε την παγκόσμια καινοτομία σε λύσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται καθημερινά.