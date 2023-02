Κίνα: Ισχυρίζεται πως κλωνοποίησε "σούπερ" αγελάδες

Τρεις "σούπερ" αγελάδες, όπως τις χαρακτήρισαν, κλωνοποίησαν επιστήμονες στην Κίνα, σύμφωνα με κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, την οποία χαιρέτισαν ως μία σημαντική ανακάλυψη για τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων της χώρας, μειώνοντας τις εισαγωγές στην Κίνα και δημιουργώντας ένα επιστημονικό ορόσημο.

Σύμφωνα με το CNN, τα τρία μοσχάρια, που εκτράφηκαν από επιστήμονες του Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology, γεννήθηκαν στην περιοχή Ningxia, ενώ κλωνοποιήθηκαν από αγελάδες υψηλής παραγωγικότητας από τη φυλή Χολστάιν – Φρίζιαν (Holstein Friesian), η οποία προέρχεται από την Ολλανδία.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα κινεζικά media, τα επιλεγμένα ζώα είναι ικανά να παράξουν έως και 18 τόνους γάλακτος ετησίως, ή 100 τόνους γάλακτος στη διάρκεια της ζωής τους.

Αυτή είναι σχεδόν 1,7 φορές η ποσότητα γάλακτος που παρήγαγε μια μέση αγελάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2021, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Το πρώτο από τα κλωνοποιημένα μοσχάρια γεννήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου με καισαρική τομή λόγω του σχετικά μεγάλου μεγέθους του (56,7 κιλά), σύμφωνα με αξιωματούχο της πόλης Wulin στη Ningxia.

Τα κρατικά Μέσα ανέφεραν πως επιστήμονες έφτιαξαν 120 κλωνοποιημένα έμβρυα από τα αυτιά των αγελάδων υψηλής παραγωγικότητας και τα τοποθέτησαν σε παρένθετες αγελάδες.

Να σημειωθεί πως μόνο πέντε στις 10.000 αγελάδες στην Κίνα μπορούν να παράγουν 100 τόνους γάλα στη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που τις καθιστά πολύτιμο πόρο για αναπαραγωγή την ώρα που το 70% των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής της Κίνας εισάγονται από το εξωτερικό.

Η Κίνα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην κλωνοποίηση ζώων τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, μια κινεζική εταιρεία κλωνοποίησης ζώων δημιούργησε τον πρώτο κλωνοποιημένο λύκο της Αρκτικής στον κόσμο, ενώ το 2017, Κινέζοι επιστήμονες δήλωσαν ότι παρήγαγαν κλωνοποιημένα βοοειδή με αυξημένη αντοχή στη φυματίωση των βοοειδών, αρρώστια που χτυπά τα βοοειδή σε πολλές χώρες.

