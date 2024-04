Ένας από τους βασικούς στόχους της Eurovision είναι να μένει μακριά από πολιτικού περιεχομένου συμμετοχές, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν οποιαδήποτε ένταση ανάμεσα στις χώρες.

Ωστόσο, στα 68 χρόνια του θεσμού, πέρα από δυνατές ερμηνείες, αλλά και εκκεντρικές εμφανίσεις, έχουμε δει και αρκετές αμφιλεγόμενες στιγμές, που σχετίζονταν με πολιτικές εντάσεις, προπαγάνδα, έως και κάλεσμα σε Επανάσταση, οι οποίες μετέτρεψαν τη σκηνή της Eurovision σε πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ας δούμε τις πιο γνωστές συμμετοχές πολιτικού περιεχομένου του μουσικού διαγωνισμού, αλλά και ορισμένες απρόοπτες στιγμές που “αμαύρωσαν” τις απολιτίκ αρχές του.

Μπορεί η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου να μη φέρνει υψηλές θέσεις στη Eurovision, με εξαίρεση τη νίκη του 2017, όμως είναι η χώρα που συνδέθηκε με την πρώτη πολιτική ανάμειξη στην ιστορία του θεσμού, όταν ένας άντρας ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας ένα πανό που έγραφε “Μποϊκοτάρετε τον Φράνκο και τον Σαλαζάρ”, τους δικτάτορες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Οι κάμερες έδειξαν “μαύρο” και η εν λόγω σκηνή δεν υπάρχει στα βίντεο της χρονιάς.

Το “E Depois do Adeus”, (“Και μετά αντίο”) του Paulo de Carvalho ήταν μια μπαλάντα για τον έρωτα, χωρίς πολιτικό μήνυμα, όμως έγινε ο ύμνος μιας επανάστασης.

Η Επανάσταση των Γαρύφαλλων αποτέλεσε το τέλος της πορτογαλικής δικτατορίας, που μετρούσε από το 1926, όταν στρατιωτικοί με επικεφαλής τον Αντόνιο Σαλαζάρ, επέβαλαν το καθεστώς.

Η μέρα που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η Επανάσταση ήταν η 25η Μαΐου. Πέντε λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της 24ης Μαΐου, ο ραδιοφωνικός σταθμός “Emissores Associados de Lisboa” μετέδωσε το τραγούδι “E Depois do Adeus”. Αυτό ήταν το σήμα που περίμεναν οι πραξικοπηματίες.

Το επόμενο πρωί ακούστηκε το τραγούδι “Grândola, Vila Morena”, που θα σηματοδοτούσε το αίσιο τέλος της εξέγερσης. Οι δικτατορικές δυνάμεις ήταν έτοιμες να παραδοθούν.

Το τραγούδι “Παναγιά Μου, Παναγιά Μου” ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision του 1976, ερμηνευμένο από τη Μαρίζα Κωχ. Το κομμάτι ήταν η δεύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στο διαγωνισμό, μετά το ντεμπούτο της το 1974.

Η Ελλάδα δεν συμμετείχε το 1975 ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο ντεμπούτο της Τουρκίας στο διαγωνισμό το ίδιο έτος, λόγω της εισβολής της στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Το τραγούδι της Ελλάδας αποτέλεσε μια κατακραυγή απέναντι στην τουρκική εξωτερική πολιτική.

Στο τέλος της ψηφοφορίας, η ελληνική συμμετοχή έλαβε 20 βαθμούς, τερματίζοντας στη 13η θέση ανάμεσα σε 18 τραγούδια. Η τουρκική τηλεόραση εξέπεμψε τον τελικό, αλλά όχι την ελληνική συμμετοχή, προβάλλοντας στη θέση της ελληνικής συμμετοχής ένα εθνικιστικό τραγούδι.

Ο Λίβανος δεν έχει συμμετάσχει ποτέ στον διαγωνισμό, αν και είχε οριστεί να κάνει ντεμπούτο το 2005 με το τραγούδι “Quand tout s’enfuit” και με ερμηνεύτρια την Aline Lahoud. Ο Λίβανος ξαφνικά απέσυρε την συμμετοχή του, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα.

Το κρατικό κανάλι της χώρας διέψευσε τις φήμες που ανέφεραν ότι ο Λίβανος αποχωρεί λόγω πολιτικών συγκρούσεων με το Ισραήλ. Μετά από προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) για διάσωση της συμμετοχής του Λιβάνου στον διαγωνισμό, στις 18 Μαρτίου 2005 αποφασίστηκε πως η συμμετοχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για λόγους που σχετίζονται με το Ισραήλ.

Eurovision 2006. Αθήνα. Την ώρα της ψηφοφορίας της Κύπρου, ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Χριστόφορου βγαίνει στη ζωντανή σύνδεση και λέει: “Καλησπέρα από τη μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης”.

«Good evening, Athens. This is Nicosia calling. Unfortunately, the only divided capital left in Europe» (Καλησπέρα, Αθήνα. Σας καλεί η Λευκωσία, δυστυχώς η μόνη εναπομείνασα διχοτομημένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη), είχε πει χαρακτηριστικά τότε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου κατά τη live ανακοίνωση της βαθμολογίας.

Το κοινό ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ οι παρουσιαστές Μαρία Μενούνος και Σάκης Ρουβάς φαίνονται αμήχανοι.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω φράση έλειπε από το επίσημο DVD της χρονιάς, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλος σάλος.

Το επίμαχο περιστατικό στο 9:20 του βίντεο: