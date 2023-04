Όλο το ελληνικό επιχειρείν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στις 26-29 Απριλίου, και όπως κάθε χρόνο, αναμένεται να αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης των μεγαλύτερων ονομάτων της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των θεσμικών της φορέων, εκπροσωπώντας ολόκληρο το φάσμα των τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Από τον εμβληματικό κλάδο της βιομηχανίας θα παραστούν ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος TITAN Group & Πρόεδρος του ΣΕΒ, Μιχάλης Στασινόπουλος, Πρόεδρος μη Εκτελεστικό Μέλος, ElvalHalcor Hellenic Copper & Aluminium Industry.

Από το υψηλοτερο επίπεδο είναι οι συμμετέχοντες από το χρηματοπιστωτικό κλάδο o κ. Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank, ο κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO της Τράπεζας Πειραιώς, ο κ. Παυλος Μυλωνας CEO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Δυναμικό παρών δίνει ο νευραλγικός κλάδος της εθνικής οικονομίας, η ναυτιλία με πολύ σημαντικά ονόματα. Με θεσμικούς εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρο, τον Αντώνη Λαιμό, Αντιπρόεδρο, τον Δημήτρη Φαφαλιό, Γραμματέα αλλά και Πρόεδρο της Intercargo, τον Γιάννη Ξυλά,Ταμεία και τον Γιάννη Κ. Λύρα, μέλος αλλά και πρώην Πρόεδρο αυτής.

Επίσης, το «παρών» δίνουν ο Πάνος Λασκαρίδης CEO, Lavinia Corporation & Laskaridis Shipping Company Ltd, ο Αλέξανδρος Χατζηπατέρας εκτελεστικός αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης της Dorian LPG.

Από τον τομέα της ενέργειας θα παραστούν μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Σιάμισιης, CEO, HELLENiQ ENERGY, Πέτρος Τζανετάκης, Deputy Managing Director and CFO, Motor Oil , Κωνσταντίνος Μαύρος CEO, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Ντίνος Μπενρουμπή, CEO, METKA ATE, Κωστής Ρόκας, Managing Director, CVC, Ana Plecas, Head of South East Europe and Africa, Macquarie Asset Management.

Από τον τουρισμό θα παραστούν ο Ανδρέας Ανδρεάδης, CEO & Co-Managing Partner του Sani/Ikos Group, Γιάννης Παράσχης, CEO της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., Κωστάντζα Σμπώκου Κωνσταντακοπούλου, CEO, Phaea Resorts, Ιωάννης Χατζηλαζάρου, Πρόεδρος & Managing Director, H Hotels Collection, Χλόη Λασκαρίδη, Πρόεδρος, Lampsa Hotels.

Από τον κλάδο του λιανεμπορίου Βασίλειος Φουρλής, Πρόεδρος Fourlis Holdings S.A., Αριστοτέλης Παντελιάδης, CEO Metro, Αθανάσιος Παπανικολάου, CEO, Vivartia, Χρήστος Τσόλκας, CEO της Delta Foods.

Ακόμη, κορυφαίοι εκπρόσωποι μεγάλων ομίλων και εταιρειών όπως, Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Papastratos, Αλέξανδρος Εξάρχου, Αντιπρόεδρος και CEO της Intrakat, Δημήτρης Ανδριόπουλος, CEO της Dimand S.A., Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του ομίλου Quest, Χάρης Μπρουμίδης, CEO, Vodafone Ελλάδος, Πέγκυ Αντωνάκου, General Manager, ΝΑ Ευρώπης Google, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα Microsoft, Παναγιώτης Καπετανάκος, CEO, Noval Property, Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος & CEO Μοτοδυναμική, Γιάννης Σαρακάκης, Πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Βασίλειος Χατζίκος, CEO Siemens.

