ΤΑΙΠΕΔ: Έπεσαν  οι υπογραφές για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του λιμένα της Ηγουμενίτσας. Όπως έγινε γνωστό το έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και το σχήμα GRIMALDI EUROMED S.p.A. - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε σήμερα αφορά στην απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.). Το παραπάνω σχήμα επικράτησε του ανταγωνισμού δίνοντας συνολικό τίμημα 84,17 εκατ. ευρώ.

Ο «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.» (ΟΛΗΓ Α.Ε.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων τεσσάρων λιμένων, και συγκεκριμένα του λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.

Ποιοι άλλοι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι διαγωνισμοί για τα λιμάνια του Ηρακλείου και του Βόλου. Για το λιμάνι του Ηρακλείου το παρών έδωσαν οι:



1) OLETE LIMITED



2) Κονοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. – ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



3) Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED - GPH CRUISE PORT FINANCE LTD



4) Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ATTICA GROUP



5) Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.



6) Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. – GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED



7) Κοινοπραξία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. - JCC S.A.L.



8) ΟΛΘ Α.Ε.



Αντίστοιχα για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, στις 3 Φεβρουαρίου 2023 υπέβαλαν φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα εξής οκτώ (8) επενδυτικά σχήματα:



Advance Properties O.O.D.

Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E. – Goldair Handling Α.Ε.

Κοινοπραξία Intrakat A.E. – TΕΚΑΛ Α.Ε.

Κοινοπραξία Israel Shipyards Ltd – Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε.

Mariner Capital Ltd

QTerminals W.L.L.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

