Eurovision 2023: Εκπρόσωπος της Ελλάδας ο 16χρονος Victor Vernicos - Θα τραγουδήσει το "What They Say"

Ο κύβος ερρίφθη για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2023. Ο 16χρονος Victor Vernicos θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διαγωνισμό του Λίβερπουλ τον προσεχή Μάιο.

Μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, ανακοινώθηκε ότι την Ελλάδα, στην Eurovision 2023, που θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ, του Ηνωμένου Βασιλείου, θα εκπροσωπήσει ο 16χρονος Victor Vernicos, με το τραγούδι "What They Say". Ο ταλαντούχος ερμηνευτής, που αποτελεί τον νεότερο σε ηλικία καλλιτέχνη που έχει στείλει η χώρα μας στον διαγωνισμό, έλαβε επισήμως το χρίσμα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στις 9, 11 και 13 Μαΐου 2023, στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου. ADVERTISING Η καλλιτεχνική επιτροπή της ΕΡΤ αξιολόγησε τις προτάσεις όλων των καλλιτεχνών, με πάνω από 106 τραγούδια και ξεχώρισε τα τρία καλύτερα με ισάριθμους ερμηνευτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις στο ραδιομέγαρο, με την επιτροπή αλλά και την διοίκηση της ΕΡΤ. Όπως γράφει το eurovisionfun, μετά από τις συναντήσεις αυτές, όπου οι υποψήφιοι παρουσίασαν περισσότερες λεπτομέρειες (σκηνική εμφάνιση, προώθηση του τραγουδιού, σχέδια για το βίντεο κλιπ κλπ), η αρμόδια επιτροπή έκρινε ως αρτιότερη και πληρέστερη της πρόταση του Victor Vernicos συνεκτιμώντας πρωτίστως το τραγούδι, αλλά και τους παραπάνω σημαντικούς παράγοντες. Φυσικά, στην επιλογή έπαιξε ρόλο και η ψηφοφορία της 70 μελούς Δημοσκοπικής Επιτροπή. Η επιτροπή απαρτίζεται από τους κάτωθι: Δημήτρης Παπαδημητρίου, μουσικοσυνθέτης – Πρόεδρος

Μαρία Κοζάκου, διευθύντρια Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΑ, σχολιάστρια του διαγωνισμού της Eurovision

Φώτης Απέργης, διευθυντής ραδιοφωνίας ΕΡΤ

Πέτρος Αδάμ, μουσικός παραγωγός

Γιάννης Πετρίδης, μουσικός παραγωγός

Κωνσταντίνος Μπουρούνης, υπεύθυνος νεανικού προγράμματος της ΕΡΤ

Λεωνίδας Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός Τι γνωρίζουμε για το τραγούδι και την πρόταση του Victor Vernicos; Ο Victor Vernicos αποτελεί, πρόταση της PANIK Records. Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο eurovisionfun, το κομμάτι του είναι μπαλάντα σε αγγλικό στίχο και μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ συναισθηματικό αλλά και ενεργητικό. Το θέμα της συμμετοχής του είναι το ανθρώπινο άγχος, ενώ χαρακτήρισε το τραγούδι του ως μία φεστιβαλική, ατμοσφαιρική μπαλάντα. Ποιος είναι ο Victor Vernicos Ο Victor ασχολείται με την μουσική από 4 ετών. Έχει κάνει μαθήματα φωνητικής και κιθάρας, ενώ έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας. Το 2021 κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι στο οποίο έγραψε μουσική, στίχους αλλά έκανε και την παραγωγή μόνος του. Αυτό τον καιρό κάνει μαθήματα φωνητικής και performance με τη Νίνα Λοτσάρη. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victor Vernicos Jorgensen (@victorvernicos) Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victor Vernicos Jorgensen (@victorvernicos) Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

