Motörhead: Ακούστε το ακυκλοφόρητο Bullet In Your Brain

Οι Motörhead κυκλοφόρησαν το "Bullet In Your Brain" που ως τώρα είχε μείνει στα "συρτάρια" της μπάντας, και πλέον είναι διαθέσιμο προς ακρόαση, συνοδευόμενο από official βίντεο στο YouTube.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την υλοποίηση του 22ου και τελευταίου δίσκου του συγκροτήματος, "Bad Magic", που κυκλοφόρησε το 2015. Την Τετάρτη, ανακοινώθηκε επίσης πως στις 24 Φεβρουαρίου θα βγει η extended version του δίσκου, υπό τον τίτλο "Seriously Bad Magic", ενώ το παρακάτω βίντεο περιέχει στιγμές από τις πρόβες.

ADVERTISING

Η επανακυκλοφορία θα περιλαμβάνει και το live των Motörhead από το Mt Fuji Rock Festival της Ιαπωνίας του 2015, καθώς και μια ηχητική συνέντευξη του Lemmy από την περιοδεία της χρονιάς αυτής. Η συνέντευξη φέρει τον τίτλο "War, Love, Death And Injustice" και πραγματοποιήθηκε από τον Robert Kiewik που συνόδευε το συγκρότημα στο τουρ του.

Το διπλό box set θα περιλαμβάνει και έναν "Ouija" πίνακα πνευμάτων, σε περίπτωση που κάποιος φαν θελήσει να τα "πει" με τον Lemmy. Θυμίζουμε πως το 2018 πέθανε και ο “Fast” Eddie Clarke, το τελευταίος του original line up της μπάντας, ενώ ο Lemmy έφυγε από τη ζωή το 2015 λίγο μετά τον θάνατο του ντράμερ, Phil “Filthy Animal” Taylor.

Στον δίσκο περιλαμβάνεται το επίσης ακυκλοφόρητο Greedy Bastards.

Το tracklist:

1. ‘Victory Or Die’

2. ‘Thunder & Lightning’

3. ‘Fire Storm Hotel’

4. ‘Shoot Out All Of Your Lights’

5. ‘The Devil’

6. ‘Electricity’

7. ‘Evil Eye’

8. ‘Teach Them How To Bleed’

9. ‘Till The End’

10. ‘Tell Me Who To Kill’

11. ‘Choking On Your Screams’

12. ‘When The Sky Comes Looking For You’

13. ‘Sympathy For The Devil’

14. ‘Heroes’

15. ‘Bullet In Your Brain’

16. ‘Greedy Bastards’

Bonus Disc:

1. ‘We Are Motörhead’ (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

2. ‘Damage Case’ (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

3. ‘Stay Clean (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

4. ‘Metropolis (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

5. ‘Over The Top (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

6. ‘String Theory (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

7. ‘The Chase is Better Than the Catch (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

8. ‘Rock It (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

9. ‘Lost Woman Blues (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

10. ‘Doctor Rock (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

11. ‘Just ‘Cos You Got The Power (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

12. ‘Going To Brazil (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

13. ‘Ace Of Spades (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

14. ‘Overkill (Live at Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!)’

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις