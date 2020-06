Θέατρο το καλοκαίρι: Οι παραστάσεις που δεν πρέπει να χάσεις

Η υγειονομική κρίση αποτελεί ίσως την πιο πρωτόγνωρα δύσκολη συγκυρία που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια το θέατρο, μια τέχνη ζωντανή που βασίζεται ή καλύτερα ορίζεται από τη σχέση των συντελεστών μιας παράστασης και του κοινού. O φόβος της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησε στην υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των θεατών που απαιτούν πληρότητα 40% ακόμη και στους ανοιχτούς χώρους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να ακυρώσουν τις προγραμματισμένες παραστάσεις τους για το καλοκαίρι.

Αρκετοί είναι όμως αυτοί που παλεύουν να "ανοίξουν" το θεάτρο ξανά στο κοινό με αίσθημα ευθύνης και συμμόρφωσης στη νέα πραγματικότα, ορμώμενοι από την ανάγκη όλων για εξωστρέφεια. Έτσι, από την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 26 Αυγούστου στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας θα παρουσιαστούν πάνω από 15 θεατρικές παραγωγές.

To News 24/7 συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει όλες τις θεατρικές παραστάσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής να ανέβουν το καλοκαίρι, τις ημερομηνίες και τους συντελεστές τους:

Εθνικό Θέατρο

Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού του με το κοινό το Εθνικό Θέατρο δίνει το παρών στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με δύο έργα, παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες και τις αντιξοότητες που επικρατούν λόγω της πανδημίας. Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, οι παραστάσεις εφέτος θα παίζονται για τρεις μέρες (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή).

Οι παραστάσεις θα κάνουν πρεμιέρα στο αρχαίο αργολικό θέατρο της Επιδαύρου και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σε κάποια ακόμη επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα της χώρας.

ΠΕΡΣΕΣ

Στις 24-25 και 26 Ιουλίου ο καλλιτεχνικός διευθυντής Δημήτρης Λιγνάδης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην παλαιότερη σωζόμενη αρχαία τραγωδία του Αισχύλου, τους «Πέρσες». Μαζί του στο αργολικό κοίλον θα δούμε ακόμη τη Λυδία Κονιόρδου στον ρόλο της βασίλισσας Άτοσσα και τους Αργύρη Ξάφη, Αργύρη Πανταζάρα, Γιάννο Περλέγκα, Κωνσταντίνο Γαβαλά, Δημήτρη Παπανικολάου, Λαέρτη Μαλκότση, Βασίλη Αθανασόπουλο, Νίκο Καραθάνο, Κώστα Κουτσολέλο, Σπύρο Κυριαζόπουλο, Αλκιβιάδη Μαγγόνα, Γιώργο Μαυρίδη και Αλμπέρτο Φάις.

Οι «Πέρσες», το σπουδαιότερο αντιπολεμικό έργο του Αισχύλου, είναι η πρώτη τραγωδία που αντλεί τη θεματολογία της από ιστορικά γεγονότα (και μάλιστα μόνο κατά επτά χρόνια προγενέστερα από την παρουσίασή της στο κοινό). Πραγματεύεται την οδύνη των Περσών όταν πληροφορούνται για τη συντριπτική ήττα τους στη Σαλαμίνα.

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ

Το τριήμερο 31/7 και 1-2/8, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε σκηνοθεσία μεγάλης κλίμακας στην Επίδαυρο, όπου θα παρουσιάσει την «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, με τη Βίκυ Σταυροπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην πρώτη της εμφάνιση σε αττική κωμωδία, αλλά και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Τον θίασο πλαισιώνουν οι Νίκος Ψαράς, Στεφανία Γουλιώτη, Βίκυ Βολιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Γιάννη Κότσιφα, Στέλιος Ιακωβίδη, Μάνος Βαβαδάκης, Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Βαγγέλης Δαούσης, Δάφνη Δαυίδ, Νεφέλη Μαϊστράλη, Γιώργος Ματζιάρης και Ελπίδα Νικολάου.

Κ.Β.Θ.Ε

ΟΡΝΙΘΕΣ

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος υποδέχεται το φετινό δύσκολο καλοκαίρι του 2020 με την παράσταση αρχαίου δράματος «Όρνιθες» του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία του Γιάννη Ρήγα, με την οποία ως γνωστόν θα συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2020. Η παράσταση, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου (στο Θέατρο Δάσους ), ενώ θα παρουσιαστεί μετά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 7, 8 & 9 Αυγούστου. Τους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν ο Ταξιάρχης Χάνος και ο Χρήστος Στέργιογλου, πλαισιωμένοι από πολυπληθή θίασο ηθοποιών. Η μετάφραση είναι του Κ. Χ. Μύρη.

Επιπλέον το ΚΘΒΕ το φετινό καλοκαίρι ετοιμάζει δύο ακόμη θεατρικές παραγωγές: Πρόκειται για το έργο «Γκόλφω» του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, σε σκηνοθεσία - δραματουργική επεξεργασία Χρήστου Παπαδημητρίου που θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένους χώρους της Θεσσαλονίκης καθώς και την τραγωδία του Ευριπίδη «Τρωάδες» που θ’ ανέβει σε συμπαραγωγή με το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Βέροιας, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου με τη Γιώτα Φέστα στον ρόλο της Εκάβης. Η υπόλοιπη διανομή των ρόλων στις «Τρωάδες» είναι η εξής: Χρήστος Διαμαντούδης (Ποσειδών), Ελένη Θυμιοπούλου (Αθηνά), Μαρία Καραμήτρη (Κασσάνδρα), Νικόλας Μαραγκόπουλος (Μενέλαος), Νίκος Μήλιας (Στρατιώτης), Γιολάντα Μπαλαούρα (Ελένη), Ιωάννα Παγιατάκη (Ανδρομάχη), Χρίστος Στυλιανού (Ταλθύβιος), Βασίλης Τρυφουλτσάνης (Στρατιώτης).

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι χώροι και οι ημερομηνίες των παραστάσεων.

Άλλες παραγωγές

ΒΑΚΧΕΣ

Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με βραβείο Κάρολος Κουν Χρήστου Σουγάρη, με μια all star ομάδα συντελεστών και έναν εκλεκτό θίασο πολυβραβευμένων ηθοποιών, ξεκινάει περιοδεία, αυτό το καλοκαίρι, σε Αρχαία Ολυμπία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Χαλκίδα, Αθήνα και Πειραιά.

Πρόκειται για μία εναλλακτική ανάγνωση των Βακχών, οι οποίες αποκτούν μία άλλη διάσταση, ακόμη και χωροταξικά. Μέσα σε μια παραμελημένη παιδική χαρά ζει και βασιλεύει ένα νεαρό αγόρι, ο Πενθέας. Εκεί καταφθάνει ο νέος θεός Διόνυσος με ομάδα πιστών με σκοπό να εδραιώσει τη λατρεία του στον παρηκμασμένο χώρο. Με την άφιξή του τα πάντα αποκτούν νέα υπερβατική και αχαλιναγώγητη πνοή…

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Γιώργος Κοψιδάς, Νίκος Καρδώνης, Δημήτρης Ήμελλος, Στάθης Κόικας, Κρις Ραντάνοφ, Χριστόδουλος Στυλιανού, Μανώλης Μαυροματάκης, Κώστας Λάσκος και Άρης Καλλέργης. Στον ρόλο της Αγαύης θα δούμε τη Νίκη Σερέτη και της Γυναίκας τη Ρούλα Πατεράκη. Βάκχες θα είναι οι Μυρτώ Αλικάκη, Μαρίζα Τσάρη, Γωγώ Καρτσάνα, Ηλέκτρα Σαρρή, Ξένια Ντάνια και Δέσποινα Μαρία Μαρτσέκη.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι χώροι και οι ημερομηνίες των παραστάσεων.

ART

Η παράσταση που κέρδισε το θεατρικό κοινό τις δύο τελευταίες σεζόν ξεκινάει την περιοδεία της με νέα πρόσωπα. Η πανέξυπνη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά, ξεκινάει την καλοκαιρινή της διαδρομή σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, ο οποίος μάλιστα μετέφρασε και παρουσίασε το έργο πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1998.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν: Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Θανάσης Κουρλαμπάς.

Η πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στις 15 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη και στις 17 Ιουλίου θα ακολουθήσει το Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής», στην Ηλιούπολη. Το πλήρες πρόγραμμα της περιοδείας θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ

Ο Γιάννης Κακλέας μετά την ματαίωση του «Ορέστη» του Ευριπίδη, που θα σκηνοθετούσε για το Φεστιβάλ Αθηνών ετοιμάζεται να συναντήσει Μπέκετ και το κλασικό αριστούργημα «Περιμένοντας τον Γκοντό» με μια δυνατή τετράδα πρωταγωνιστών: Σπύρος Παπαδόπουλος, Θανάσης Παπαγεωργίου, Άρης Σερβετάλης και Ορφέας Αυγουστίδης.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων του Βύρωνα (15-17/7), ενώ θα ακολουθήσουν το Θέατρο Πέτρας (22/7), το Βεάκειο (23-24/7) και το Κηποθέατρο Παπάγου (28-30/7).

ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ

Στο πνεύμα της ιδιαίτερης «Μήδειας» του Ευριπίδη που παρουσίασε το καλοκαίρι του 2017 στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καρατζάς συνεχίζει φέτος με τον «Οιδίποδα» το "ψηλάφισμα" των ηρώων της αρχαιοελληνικήε τραγωδίας από απόσταση αναπνοής, με στόχο να διερευνήσει τις άλεκτες περιοχές που ενυπάρχουν στα επιχειρήματα τους

Συναντά ξανά τρεις ηθοποιούς, αυτήν τη φορά τους Μιχάλη Σαράντη, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη και Μαρία Κεχαγιόγλου και παρουσιάζει έναν παζολινικό, «ψιθυριστό» κατά τον σκηνοθέτη Σοφοκλή...

Ο «Οιδίπους» θα ξεκινήσει την διαδρομή του σε ανοιχτά θέατρα της Αττικής και της επαρχίας στα μέσα Ιουλίου. Οι πρώτες παραστάσεις στην Αττική είναι: 21/7 Βεάκειο, 22/7 Κατράκειο, 24/7 Πετρούπολη, 25-26/7 Παπάγου, και 31/7 Βύρωνας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι παραστάσεις έχουν ως εξής: Μεσολόγγι 28/7, Γιάννενα 29/7, Πάτρα 30/7, Νέα Μάκρη 10/8, Καλαμάτα 11/8, Σαλαμίνα 18/8, Δίον 23/8, Καβάλα 24/8, Θεσσαλονίκη 25 & 26/8.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

O Θέμης Μουμουλίδης ανεβάζει ξανά «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε νέα επεξεργασία -η παράσταση πρωτοπαίχτηκε σε περιοδεία το 2015- με την Ιωάννα Παππά και πάλι στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Γιώργο Χρυσοστόμου στον ρόλο του Κρέοντα και συμπρωταγωνιστές τη Λουκία Μιχαλοπούλου, τον Μάνο Καρατζογιάννη (αμφότεροι από την πρώτη διανομή), τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και τον Δημήτρη Σαμόλη.

Η μετάφραση είναι της Παναγιώτας Πανταζή, το σκηνικό υπογράφει ο σκηνοθέτης, τα κοστούμια της Παναγιώτας Κοκκορού και η πρωτότυπη μουσική του Σταύρου Γασπαράτου.

Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 15 Ιουλίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, στις 19 Ιουλίου η Αντιγόνη παρουσιάζεται στο Κηποθέατρο Παπάγου και θα ακολουθήσει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα: Γιάννενα στις 22/7, Θεσσαλονίκη στις 23 & 24/7, Καβάλα στις 25/7 και Καλαμάτα στις 3/8.

ΠΡΟΣΟΧΗ, Ο ΦΙΛΟΣ ΔΑΓΚΩΝΕΙ

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σκηνοθετεί την αυτοσχεδιαστική παράσταση «Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει», η οποία βασίζεται στην κωμωδία «Μου αρέσει πραγματικά τι κάνεις» της Carole Greep και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Στο πλευρό του εμφανίζονται οι Μέμος Μπεγνής, Ναταλία Δραγούμη και Ευαγγελία Μουμούρη.

Οι αυτοσχεδιασμοί, το διαρκές παιχνίδι του λόγου συνυπάρχουν αρμονικά προκαλώντας γέλιο. Πρόκειται για την παράσταση «ύμνο» στην τοξική φιλία: το φθόνο, το ψέμα, την προδοσία και την υποκρισία. r

Δύο ζευγάρια, τέσσερις διαφορετικοί χαρακτήρες, μπλέκουν τις «γραμμές» φιλίας, δημιουργούν απρόοπτες καταστάσεις που φθάνουν στη γελοιότητα και ανακαλύπτουν πως οι καλύτεροι φίλοι τους δεν είναι και τόσο φίλοι όπως πίστευαν.

Πρόγραμμα περιοδείας Θέατρο Πέτρας 13/7, Πάτρα 16 & 17/7, Νίκαια 18/7, Ηλιούπολη 19/7, Παπάγου 20/7, Λάρισα 21/7, Τρίκαλα 22/7, Κασσάνδρα 24/7, Μουδανιά 25/7, Έδεσσα 26/7, Γιαννιτσά 27/7, Θεσσαλονίκη 28 & 29/7, Αλεξανδρούπολη 30/7, Ορεστιάδα 31/7, Κομοτηνή 1/8, Βέροια 2/8, Αριδαία 3/8, Κατερίνη 4/8, Πόρτο Ράφτη 6/8, Σαλαμίνα 7/8 και Χαλκίδα 8/8.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΤΑΠΙ

Στην όμορφη αυλή του Θεάτρου Από Κοινού, στο Γκάζι, η Ελένη Γερασιμίδου παρουσιάζει από τις 7 Ιουλίου μια παράσταση- οικογενειακή υπόθεση μαζί με τον Αντώνη Ξένο, την Αγγελική Ξένου και τον Ανδρέα Βελέτζα. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική επιθεώρηση του Δημήτρη Χαλιώτη, με τίτλο «Μένουμε...ταπί», στην οποία οι τέσσερις ηθοποιοί αλλάζουν ρόλους και προσωπεία στην εποχή του κορονοϊού και της καραντίνας, προσφέροντας άφθονο γέλιο και αιχμηρή διάθεση για όσα παράλογα και τραγελαφικά ζούμε.

ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ, ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ

Σε μια παλιότερη επιτυχία τους θα επιστρέψουν ο Σπύρος Πούλης και ο Σπύρος Σπαντίδας, ο δεύτερος μάλιστα σε αυτή την εκδοχή θα υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Πρόκειται για την κωμωδία «Δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν μιλάω» του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Μαζί τους εμφανίζονται η Μυριέλλα Κουρεντή και ο Σταύρος Νικολαΐδης.

Εμπνευσμένο από έναν παλιό Ινδικό μύθο για την υπομονή και την μακροθυμία απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, το έργο είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ξεκαρδιστική κωμωδία. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ένα κείμενο για τη συντροφικότητα, την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία, τον καθημερινό αγώνα και την αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής, σε μια εποχή που οι μαύρες σκέψεις πληθαίνουν.

Πρόγραμμα περιοδείας Βεάκειο 7/7, Ηλιούπολη 15/7, Παπάγου 15/7, Ηράκλειο 19/7, Αρκαλοχώρι 20/7, Άγιος Νικόλαος 21/7, Χανιά 22/7, Ρέθυμνο 23 & 24/7, Λάρισα 27/7, Βόλος 28/7, Ιωάννινα 30/7, Παραμυθιά 31/7, Πρέβεζα 1/8, Ηγουμενίτσα 2/8 και Καβάσιλα 3/8.

NO MAN IS AN ISLAND ENTIRE OF ITSELF

Το “No man is an island entire of itself” (Μτφρ: “Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος ένα ολόκληρο νησί”), η νέα πρόταση της Αργυρώς Χιώτη και της ομάδας VASISTAS, ένα έργο – πρόσκληση σε μια νοερή περιπλάνηση, παρουσιάζεται απ’ την 1η έως τις 5 Ιουλίου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).

Σε μια σειρά από παράδοξα ονειρικά δωμάτια, δέκα κάθε φορά θεατές συναντούν τους πέντε κατοίκους τους, οι οποίοι ως άλλα εκθέματα συνομιλούν με τους «έγκλειστους εαυτούς τους». Καθοδηγούμενοι από μια γυναικεία φωνή στα ακουστικά που φορούν, οι επισκέπτες προχωρούν όλο και βαθύτερα σε μια νοερή περιπλάνηση στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων -1 του μουσείου. Μέσα από τις ποιητικές τους αυτές συναντήσεις, οι θεατές καλούνται να βιώσουν μια προσωπική διαλογιστική εμπειρία.

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Κουμπαρούλη, Έκτορας Λιάτσος, Ρίτα Λυτού, Κώστας Σεβδαλής, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη. Δωρεάν είσοδος κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης στο τηλέφωνο 6906053267. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθμός θεατών: 10 άτομα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Για τους φαν του stand-up comedy, σημειώνεται ότι τις Τετάρτες του Ιουλίου (01, 08, 15, 22 και 29/7) θα συνεχιστεί η παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου «Επιστροφή στην κανονικότητα» στο Θερινό Τριανόν. Η περφόρμανς εγγυάται κοινωνική και πολιτική σάτιρα, κέφι, ανατρεπτικό χιούμορ και αυτοσαρκασμούς.

Φεστιβάλ Φιλίππων

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανονικά θα διεξαχθούν από 1η έως 23 Αυγούστου οι δράσεις του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, ενός πρωτότυπου θεατρικού camp με χαρακτήρα καλλιτεχνικό αλλά και εκπαιδευτικό, που εδώ και τέσσερα χρόνια έχει δώσει μια νέα πνοή στην περιοχή των Κρηνίδων, δίπλα στο αρχαίο θέατρο και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων.

Οι παραστάσεις καθώς και όλη η διαδικασία των δοκιμών θα είναι ανοιχτές για το κοινό μέσω διαδικτύου σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) και θα λειτουργούν σαν ανοιχτό εργαστήριο για θεατρολόγους, φοιτητές και απόφοιτους δραματικών σχολών, ερασιτεχνικές ομάδες, την τοπική κοινότητα και όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες:

- Η Λυδία Φωτοπούλου ερμηνεύει τα χορικά της Αντιγόνης του Σοφοκλή ως ένα αυτόνομο λυρικό ποίημα, στη μετάφραση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, συνοδευόμενη από τη μουσική της Μόνικα.

- Η Όλια Λαζαρίδου αφηγείται μια διασκευή του μύθου της Αντιγόνης, όπως την έγραψε η Αγγελίνα Βακάλη, στηριγμένη πάνω στο κείμενο του Σοφοκλή, αλλά και σε βιβλίο της Αλι Σμιθ που απευθύνεται σε παιδιά. Τη συνοδεύει αυτοσχεδιάζοντας με τα πνευστά του ο Νικόλας Σκορδάς.

- Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και ο μαέστρος Μάρκελλος Χρυσικόπουλος παρουσιάζουν το έργο του Τσέχου συνθέτη Γκέοργκ Αντον Μπέντα «Μήδεια», σε λιμπρέτο του Φρ. Β. Γκότερ και απόδοση στα ελληνικά από τον Γιάννη Καλλιφατίδη. Πρόκειται για ένα μονόπρακτο μελόδραμα, όπου το κείμενο απαγγέλλεται παράλληλα με τη μουσική. Θα παρουσιαστεί η εκδοχή για πιάνο (1778) σε εκτέλεση του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, ενώ και τα πέντε πρόσωπα του έργου ερμηνεύονται από την Καραμπέτη (Μήδεια, Ιάσων, δύο παιδιά, Παιδαγωγός).

- Ο Ακύλλας Καραζήσης στο πιο αινιγματικό πρότζεκτ, με τίτλο «Ιστορίες του Πρόσπερο», συνυπάρχει με δυο κορίτσια, ένα 16χρονο και ένα 9χρονο (Μαίρη και Ζωή Καραζήση), σε μια σκηνική σύνθεση που συνδυάζει την «Τρικυμία» του Σαίξπηρ με τις «Δοκιμές» του Σεφέρη, τη ραπ με τον Ντίλαν, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και τον Καστοριάδη με την «Ερημη Χώρα». Παίζουν όργανα (μπάσο και κιθάρα) επί σκηνής και, φυσικά, στο τέλος φτάνουν στην αρχαία τραγωδία. Συμμετέχει και η Μαριλένα Ρασιδάκη.

- Ο Θοδωρής Γκόνης διαλέγει τη «Μήδεια», όχι, όμως, το έργο του Ευριπίδη, αλλά την ηρωίδα του, ως φορέα ενός πεπρωμένου. Δεν ενδιαφέρεται για την παραφορά και το πάθος της, αλλά για τη διαύγεια και τη λογική της που τόσο μας σκανδαλίζει. Ερμηνεύει η Εύη Σαουλίδου, συμμετέχει ο χορευτής Δημήτρης Σωτηρίου.

- Ο Γιάννης Καλαβριανός παρουσιάζει την εργασία του πάνω στα επιγράμματα Παλατινής Ανθολογίας, με τη συμμετοχή των Χριστίνας Μαξούρη, Γιώργου Γλάστρα και του μουσικού Θοδωρή Οικονόμου.

- Η Ιόλη Ανδρεάδη διαλέγει την «Ελένη» του Ευριπίδη και μαζί με τον Άρη Ασπρούλη τη διασκευάζει, συνδέοντάς την με την ωραία ιστορία του Στησίχορου. Ο βάρδος αυτός, έξι γενιές πριν από τον τραγικό ποιητή, πρώτα κατηγόρησε σε ποίημά του την Ελένη και τυφλώθηκε. Και μετά, μετάνιωσε και ανασκεύασε σε καινούργιο τραγούδι. Χρησιμοποίησε τον μύθο ότι μόνο η σκιά της έφτασε στην Τροία, ενώ η ίδια περίμενε τον Μενέλαο στην Αίγυπτο. Και, φυσικά, ο Στησίχορος βρήκε το φως του. Ερμηνεύει η Βασιλική Τρουφάκου.

- Η Ρηνιώ Κυριαζή σκηνοθετεί «Βάκχες, το σώμα δίχως σώμα», μια προσέγγιση του μύθου των Βακχών, παίζοντας και η ίδια, μαζί με τις Τζουλιάνα Μπλάντγκουντ και Ειρήνη Κουμπαρούλη, αλλά και τον Ραφάλ Χάμπελ. Μετάφραση Γιώργου Χειμωνά.

- Η Λουκία Μιχαλοπούλου εξερευνά σε μια performance την Κασσάνδρα, η οποία πέρα από τη φιλολογία αποτελεί κι ένα μεγάλο αίνιγμα για την ηθοποιό που καλείται κάθε φορά να την ερμηνεύσει. Πώς την προσεγγίζεις, πώς αποδίδεις τη μανία της; Δραματουργική επεξεργασία / σκηνοθετική επιμέλεια: Λουκία Μιχαλοπούλου, Χρήστος Τζιούκαλιας.

Όσο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Καβάλα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά από τις 17 Ιουλίου έως τις 27 Αυγούστου.