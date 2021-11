Καταρρίφθηκε ο μύθος των 10.000 βημάτων την ημέρα - Πόσα ωφελούν, τελικά την υγεία μας

Τα 10.000 βήματα για το περπάτημα κυκλοφορούν ως τα ιδανικά, προκειμένου να έχουμε υγεία και αν θέλουμε, να χάσουμε βάρος. Σε χιλιόμετρα, είναι 8 και πια τα υπολογίζουν όλες οι συσκευές που έχουμε πάνω μας. Δηλαδή τα έξυπνα τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια. Το δεδομένο (κάτι που είχε αποδειχθεί από έρευνες του παρελθόντος) είναι πως το καθημερινό περπάτημα συμβάλει στην καλή υγεία και την ευεξία του οργανισμού μας.

Έρευνα που έκανε η Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ενημέρωσε και ότι το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση εμφάνισης παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιακά νοσήματα, η άνοια και κάποιες μορφές καρκίνου. Φάνηκε να μειώνει και κατά 15% τις πιθανότητες πρόωρου θανάτου.

Ποιος όμως, ήταν αυτός που ενημέρωσε τον πλανήτη πως ο ακριβής αριθμός των βημάτων που κάνουμε κάθε μέρα, ώστε να διατηρηθούμε υγιείς, είναι τα 10.000;

Ο marketeer που έδωσε τον αριθμό 10.000

Το '60 οι Ιάπωνες ήταν στα μικρότερα επίπεδα φυσικής άσκησης και πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (1964), ο επικεφαλής μιας εκ μεγαλύτερων κλινικών του Τόκιο, Dr. Iwao Ohya ζήτησε από τον μηχανικό Juri Kato, ο οποίος δούλευε στην εταιρία ωρολογοποιίας Yamasa Tokei Keiki (Tokei σημαίνει ρολόγια και Keiki μέτρα) να βρει μια λύση.

Όπως επίσης, είχε πει ο Dr. Ohya στο μυαλό του η λύση ήταν να κάνουν όλοι 10.000 βήματα τη μέρα. Το 1965 ο Kato παρουσίασε το Manpo-Kei. Ήταν βηματόμετρο. Η μετάφραση του manpo-kei στα αγγλικά είναι 10.000 βηματόμετρο. Μόνο που ο ιαπωνικός χαρακτήρας για τα 10.000 βήματα, μοιάζει με άνθρωπο που περπατάει. Αν ενδιαφέρεστε, κυκλοφορεί και βιβλίο με τίτλο Manpo-Kei: The Art and Science of Step Counting , καθώς πίσω από το βηματόπετρο υπάρχει πια και τέχνη και επιστήμη.

Την προώθηση του νέου προϊόντος, ανέλαβε ο μαρκετίστας Y. Hatano. Σε αυτόν ανήκει το ιδεώδες των 10.000 βημάτων. Προφανώς δεν υπήρχαν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία.

"Όσα περισσότερα βήματα κάνουμε, τόσα περισσότερα οφέλη αποκομίζουμε"

Αυτά προσπάθησαν να τα βρουν Αμερικανοί ερευνητές και μόλις τη Δευτέρα 15/11 παρουσίασαν τα ευρήματα τους στην American Heart Association, κατά τη διάρκεια εικονικού συνεδρίου. Να σημειωθεί εδώ πως η μελέτη θεωρείται προκαταρκτική, έως ότου δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό -για να γίνει αυτό πρέπει να την εγκρίνουν κριτές.

Η έρευνα έγινε σε 16.906 ενήλικες, τους οποίους παρακολούθησαν οι επιστήμονες για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των έξι χρόνων, καταγράφοντας περιπτώσεις καρδιακής νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Μελετήθηκαν και τα αποτελέσματα επτά προηγούμενων σχετικών ερευνών (με μετέχοντες που φορούσαν βηματόμετρα, ενώ ελεγχόταν η καρδιαγγειακή τους υγεία). Όπως διευκρινίστηκε, όλες αυτές οι μελέτες έγιναν με τους μετέχοντες να αναφέρουν τα νούμερα τους.

Η Amanda Paluch, καθηγήτρια στο School of Public Health and Health Sciences του University of Massachusetts και επικεφαλής της έρευνας δήλωσε πως “τα 10.000 βήματα είναι ένας ωραίος, καθαρός αριθμός που αποτελεί καλό μήνυμα μάρκετινγκ. Για αυτό και έμεινε. Δεν υπήρχε όμως, επιστήμη πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό. Χρησιμοποιήσαμε όλες τις διαθέσιμες έρευνες, για να έχουμε μεγαλύτερο και πιο πολυποίκιλο δείγμα. Αυτό που είδαμε ήταν πως όσο περισσότερα βήματα κάνουμε, τόσα περισσότερα οφέλη αποκομίζουμε”.

Οι μετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, βάσει των βημάτων που έκαναν κατά μέσο όρο, κάθε μέρα (1.951, 3.823, 5.685 και 9.487).

Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου μειωνόταν, όσο αυξανόταν ο αριθμός των βημάτων. Η πιο ενεργή ομάδα, είχε κάτω των μισών περιστατικών καρδιαγγειακής νόσου από τη λιγότερο ενεργή (243 έναντι 491).

“Το μήνυμα που προκύπτει είναι ότι είναι χρήσιμο να κινούμαστε περισσότερο. Ας μην παρασυρόμαστε και κολλάμε με τα 10.000 βήματα ή όποιον άλλον αριθμό. Δεν είναι συνθήκη “όλα ή τίποτα”, σε ό,τι αφορά την καρδιαγγειακή υγεία. Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι η σταδιακή αύξηση των βημάτων, μπορεί να έχει μεγαλύτερο νόημα”.

Στα του ρόλου που μπορεί να παίζει η ένταση της άσκησης, σε άλλα οφέλη για την υγεία -πέραν των καρδιαγγειακών ζητημάτων-, η κυρία Paluch είπε πως “θέλουμε να δούμε και αν υπάρχουν αποτελέσματα στη ψυχική υγεία ή τους καρκίνους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που η φυσική άσκηση λειτουργεί στο σώμα. Καθίσταται εξαιρετικό εργαλείο, για τη φροντίδα της υγείας μας και προκειμένου να παραμείνουν υγιείς για μεγαλύτερο διάστημα”.

Πόσα είναι τα βήματα που μας κάνουν καλό

Δεδομένων των στοιχείων που αναφέρουν (έχοντας εξασφαλίσει τις κατάλληλες αποδείξεις) πως οι ενήλικες είναι χρήσιμο να κάνουμε τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας δραστηριότητας, μέτριας έντασης, κάθε εβδομάδα, η μελέτη που έγινε δείχνει πως "ο αριθμός των βημάτων που θα ήταν καλό να κάνουμε -ώστε να ωφελήσουμε την υγεία μας- είναι μεταξύ των 5.000 και των 6.000 βημάτων τη μέρα. Ισοδυναμεί με 150 λεπτά αερόβιας άσκησης την εβδομάδα”.

Η επικεφαλής της μελέτης κατέληξε στο ότι δεν είναι ανάγκη να αγχωθούμε για το πόσο περπατάμε. “Το υπέροχο με τα βήματα είναι ότι μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινότητα μας και να κάνουμε προοδευτικές βελτιώσεις -όπως βγάζουμε εις πέρας το καθημερινό μας πρόγραμμα”.

