Twitter: Προειδοποιεί με χρεοκοπία ο Μασκ - "Αιμορραγεί" η πλατφόρμα με μεγάλες απώλειες καθημερινά

Ο Έλον Μασκ, ως νέος ιδιοκτήτης του Twitter πλέον, δήλωσε χτες Πέμπτη (10/11), πως υπάρχει πιθανότητα χρεοκοπίας της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, την ίδια στιγμή που έλαβε προειδοποίηση από ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ και υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας αποχωρούν.

Ο δισεκατομμυριούχος είπε στους εργαζόμενους του Twitter κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας χρεοκοπίας.

ADVERTISING

Όπως μετέδωσε το Bloomberg News, η οικονομική κατάσταση της Twitter Inc είναι ασταθής, δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της από τον Μασκ έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (43,26 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Μαζικές αποχωρήσεις

Δύο στελέχη της διοίκησης του Twitter, ο Γιοελ Ροθ και η Ρόμπιν Χουίλερ, οι οποίοι συντόνισαν μία συζήτηση με τον Μασκ την Τετάρτη (9/11), σε μία προσπάθεια κατευνασμού των ανησυχιών που εκφράζουν οι διαφημιστές, έχουν ήδη παραιτηθεί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Reuters μία πηγή που έχει λάβει σχετική ενημέρωση.

Ωστόσο, τόσο ο Ροθ και όσο και η Χουίλερ καλέστηκαν να σχολιάσουν τις εξελίξεις χωρίς όμως να ανταποκριθούν. Το Bloomberg, αλλά και η σελίδα ειδήσεων τεχνολογίας Platformer δημοσιοποίησαν πρώτα τις δύο αποχωρήσεις.

Ο Ροθ διατηρεί ακόμα την περιγραφή "Former Head of Trust & Safety at @Twitter" στο προφίλ του στο Τwitter ενώ η τελευταία του ανάρτηση έγινε την Τετάρτη (9/11), στην οποία δημοσίευσε ενημέρωση σχετικά με την προσπάθεια της πλατφόρμας να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους.

Νωρίτερα χθες Πέμπτη (10/11), η υπεύθυνη ασφαλείας του Twitter Λία Κίσνερ ανέφερε σε μία ανάρτησή της, ότι επίσης, παραιτήθηκε σύμφωνα με ένα εσωτερικό μήνυμα που αναρτήθηκε από δικηγόρο εντός της ιδιωτικής ομάδας, στο εσωτερικό σύστημα μηνυμάτων του Twitter. Το Reuters έχει διαβάσει το μήνυμα αυτό.

Η Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) ανακοίνωσε επίσης ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Twitter με “βαθιά ανησυχία”, μετά τις παραιτήσεις των τριών υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς εκθέτουν το Twitter στον κίνδυνο πιθανής παραβίασης ομοσπονδιακών κανόνων.

Το Twitter χάνει 4 εκατ. τη μέρα

Στην πρώτη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους το απόγευμα της Πέμπτης (10/11), ο Μασκ προειδοποίησε ότι η εταιρία ενδέχεται να χάσει δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη χρονιά, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα ειδήσεων τεχνολογίας The Information.

H Twitter δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού για το ενδεχόμενο μιας χρεοκοπίας, για την προειδοποίηση της FTC ή για τις αποχωρήσεις των στελεχών της διοίκησης.

Η Χουίλερ ήταν το πρόσωπο των διαφημίσεων του Twitter, μετά την ανάληψη του ελέγχου της εταιρίας από τον Μασκ. Ο Ροθ, που ήταν υπεύθυνος ασφάλειας, δήλωσε ότι το Twitter μείωσε τη θέαση επιβλαβούς περιεχομένου στα αποτελέσματα έρευνας κατά 95%, σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Μασκ.

Ο Μασκ, που κινήθηκε χωρίς δισταγμό για την εκκαθάριση της κατάστασης στην εταιρία μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της στις 27 Οκτωβρίου, έχει δηλώσει ότι η Twitter Inc έχει οικονομικές απώλειες 4 εκατομμυρίων την ημέρα, κυρίως εξαιτίας της αποχώρησης διαφημιστών από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο ο ίδιος.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις