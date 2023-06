Τα δημοσιονομικά δύσκολα που έρχονται μετά τις κάλπες

Το πρόγραμμα της ΝΔ, το οποίο έχουν το θράσος να κατηγορούν ως μη ορθά κοστολογημένο, έχει εξονυχιστικά κοστολογηθεί και η σχετική κοστολόγηση έχει ήδη παρουσιαστεί με ανακοίνωσή μου στις 9 Μαΐου και περιλαμβάνει μέτρα που μπορούσαμε να βάλουμε ρητά στο Πρόγραμμα Σταθερότητας όταν κατατέθηκε, ύψους 6,266 δις μέχρι και 2027, που περιγράφονται αναλυτικά και 2,903 δις που περιλαμβάνονται ως δημοσιονομικός χώρος και αναφέρεται ρητά στη σελίδα 17 ότι θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετες δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΝΔ που δεν είχε παρουσιαστεί όταν καταρτιζόταν το πρόγραμμα σταθερότητας και αφορά τις πρόσθετες προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Συγκεκριμένα στη σελίδα 17 γράφεται ρητά: «It is noted that, the current government has announced additional pre-election measures of 0.1% of GDP for 2024, 0.3% of GDP for 2025 and respectively for 2026, that are not taken into account in the estimates presented above».