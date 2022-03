Spring Forward στην Ελευσίνα: 100 καλλιτέχνες σε 25 παραστάσεις χορού μέσα σε 4 μόνο μέρες

Ένα πλούσιο και πρωτοποριακό πρόγραμμα τεσσάρων ημερών, που περιλαμβάνει 25 παραστάσεις σε μοναδικούς χώρους της πόλης της Ελευσίνας με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 δραστήριων και πολλά υποσχόμενων χορογράφων και χορευτών, από την Ευρώπη και την Ασία, θα παρουσιαστεί από την Πέμπτη 28 Απριλίου έως την Κυριακή 1 Μαΐου στην Ελευσίνα. Ο λόγος για το Spring Forward, τη 10η επετειακή γιορτή του χορού του Aerowaves, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού. Επιπλέον, 150 επαγγελματίες του χορού από όλον τον κόσμο αναμένεται να βρεθούν εκεί για να παρακολουθήσουν από κοντά τη δημοφιλή διοργάνωση, ενώ παράλληλες δράσεις θα μετατρέψουν την πόλη σε έναν διεθνή κόμβο σύγχρονου χορού.

Το Spring Forward είναι μια διασυνοριακή γιορτή του χορού, που φιλοξενείται από το 2011 κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης. Τη διοργάνωση υπογράφει το Aerowaves, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο σύγχρονου χορού, που φέτος γιορτάζει τα 25 του χρόνια. Στόχος του Spring Forward είναι η ανάδειξη της νέας γενιάς χορευτών και χορογράφων από όλη την Ευρώπη και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού, με τη συμμετοχή χορογράφων, χορευτών ανερχόμενων και επαγγελματιών, κριτικών, καλλιτεχνών και λάτρεων του σύγχρονου χορού. Αξίζει να σημειωθεί, πως σε προηγούμενες διοργανώσεις του Spring Forward έργα τους έχουν παρουσιάσει μερικοί από τους πιο σημαντικούς Έλληνες χορογράφους: η Πατρίσια Απέργη, η Αναστασία Βαλσαμάκη, η Ίρις Καραγιάν, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, η Σοφία Μαυραγάνη, ο Άρης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και η Μάρθα Πασακοπούλου.

Κάθε Ιούνιο, το Aerowaves απευθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση σε επαγγελματίες χορού που θα παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους στο Spring Forward κάθε χρονιάς. Για τη φετινή διοργάνωση, 40 επαγγελματίες του χορού συγκεντρώθηκαν αυτοπροσώπως στο Kultur-Betriebe Burgenland στο Eisenstadt (Αυστρία) από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, για να μελετήσουν εκατοντάδες έργα χορού νέων δημιουργών και να επιλέξουν τους καλύτερους ανερχόμενους χορογράφους και χορευτές για τη διοργάνωση στην Ελευσίνα. Περισσότερες πληροφορίες για τις 22 καλλιτεχνικές ομάδες που επελέγησαν εδώ.

Η φετινή διοργάνωση του Spring Forward πραγματοποιείται στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο του Moving Europe, ενός προγράμματος της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ που επικεντρώνεται στους νέους και τον χορό, έχοντας ως κύριους στόχους τη δημιουργία ενός διαλόγου ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, την ενεργό στήριξη νέων και ανερχόμενων χορογράφων και την καλλιέργεια ενός νέου κοινού για τον χορό στην πόλη πέρα από τα όρια του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα του Spring Forward 2022 περιλαμβάνει έργα από 12 χώρες, από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία μέχρι τη Ρουμανία και την Ολλανδία, αποδεικνύοντας τον θεματικό και αισθητικό πλούτο της αναδυόμενης χορευτικής σκηνής της Ευρώπης. Συγκεκριμένα: “Soirée d’études”, Cassiel (Βέλγιο), “Comme un symbole” (σύντομη εκδοχή)”, Cie Al-Fa/Alexandre Fandard (Γαλλία), “HOLE IN SPACE”, Diego Tortelli & Miria Wurm (Γερμανία), “Treatment of Remembering”, POCKETART (Τσεχία), “Warping Soul”, Andreas Hannes (Ολλανδία), “Esercizi per un manifesto poetico”, Collettivo Mine (Ιταλία), “the pleasure of stepping off a horse when it’s moving at full speed”, Courtney May Robertson (Ολλανδία), “Pas de deux”, Anna-Marija Adomaityte/Cie A M A (Λιθουανία/Ελβετία), “Some choreographies”, Jacopo Jenna (Ιταλία), “Plastic bag”, Yulia Arsen (Ρωσία), “The Very Last Northern White Rhino”, Gastón Core (Ισπανία), “Vanishing Point”, Dafin Antoniadou, Alexandros Vardaxoglou & Constantine Skourlis (Ελλάδα), “Me, My non-Self and I”, Rima Pipoyan (Αρμενία), “Cold Hawaii”, Sigrid Stigsdatter Mathiassen (Ολλανδία), “Choreomaniacs”, Simona Deaconescu (Ρουμανία), “Deep Fake”, Gergo D. Farkas (Ουγγαρία), “Call Alice”, Temporary Collective (Ondrová, Tejnorová & coll.) (Τσεχία), “STUDY 4, FANDANGO AND OTHER CADENCES”, Aina Alegre (Γαλλία/Ισπανία), “Never Twenty One”, Compagnie Vivons! (Γαλλία) και “Open Drift”, Philippe Kratz (Ιταλία).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων του Aerowaves, ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που έχει αναδείξει η διοργάνωση, o Ισπανός χορογράφος Jesús Rubio Gamo θα παρουσιάσει στην Ελευσίνα το Gran Bolero, μια εκδοχή για 12 χορευτές βασισμένη στο ντουέτο Bolero, που παρουσίασε στο Spring Forward 2017 στο Aarhus. Ένα σημαντικό έργο που εξερευνά τα σύνορα μεταξύ ελαφρότητας και βαρύτητας και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την ευχαρίστηση από την εξάντληση. Στο πλαίσιο της παράστασης, ομάδες Ελλήνων επαγγελματιών και ντόπιων ερασιτεχνών χορευτών θα βρεθούν επί σκηνής με τους Ισπανούς χορευτές, προσφέροντας στο κοινό της Ελευσίνας μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Παράλληλα με τις ομάδες χορού με βάση την Ευρώπη, εταίροι από την Ασία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανταλλαγής του Aerowaves, θα παρουσιάσουν στο φετινό Spring Forward νέα και σημαντικά έργα. Ανάμεσα σε άλλα, η διοργάνωση θα υποδεχθεί τους Ayano Yokoyama (Ιαπωνία), Q dance company (Νότια Κορέα), Yeu-kwn Wang/ Shimmering Productions (Ταϊβάν) και Movers Platform (Ιαπωνία/Κορέα/Ελλάδα). Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις, όπως το Dance Quality Writing, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για ανερχόμενους συγγραφείς χορού, το Upstart Forum, μια δημόσια συζήτηση-ξενάγηση στη διοργάνωση για ζητήματα προγραμματισμού, το Spingback Social με ζωντανή μετάδοση συνεντεύξεων των καλλιτεχνών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες για τις παράλληλες δράσεις εδώ.

Εγγραφή στο Spring Forward 2022

Οι επαγγελματίες του χορού, όπως επιμελητές ή υπεύθυνοι προγραμματισμού παραστάσεων χορού, κριτικοί κ.ά., μπορούν να εγγραφούν εδώ. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι δυνατή η εγγραφή ενός ατόμου ανά οργανισμό/φορέα.

Η αποστολή και η ιστορία του Aerowaves & του Spring Forward

Από μια στοίβα βιντεοκασέτες σε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο... Το Aerowaves είναι μια διασυνοριακή πλατφόρμα που παρέχει ευκαιρίες καλλιτεχνικής έκφρασης σε αναδυόμενους χορογράφους. Το δίκτυο μοιράζεται πόρους και πληροφορίες, ενισχύοντας τους δεσμούς ανάμεσα σε καλλιτέχνες χορού, υπεύθυνους καλλιτεχνικού προγραμματισμού και το κοινό σε όλη την Ευρώπη. Το Aerowaves ξεκίνησε το 1996 στο The Place του Λονδίνου ως μια μικρή ομάδα Ευρωπαίων επαγγελματιών χορού, που συγκεντρώθηκαν από τον τότε διευθυντή του θεάτρου, John Ashford.

Ο Ashford επιθυμούσε να αξιοποιήσει τις διεθνείς γνώσεις τους στην ταξινόμηση μιας στοίβας βιντεοταινιών που είχε λάβει από νεαρές χορευτικές εταιρείες από όλη την Ευρώπη, και στη συνέχεια να παρουσιάσει τα δέκα πιο υποσχόμενα έργα σύντομης διάρκειας στο The Place Theatre. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η αξιοποίηση των γνώσεων διεθνών συναδέλφων ήταν θεμελιώδεις για τον τρόπο λειτουργίας του Aerowaves. Σύντομα, αυτοί οι επαγγελματίες παρουσίαζαν παραστάσεις στις δικές τους χώρες, είτε οι καλλιτέχνες ήταν μεταξύ των δέκα που παρουσιάστηκαν στο Λονδίνο είτε όχι.

Αρχικά, περίπου 100 ανερχόμενοι χορογράφοι έκαναν αίτηση για να γίνουν μέλη του Aerowaves Twenty. Μέχρι το 2014, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περισσότερους από 600. Πολλοί χορογράφοι που επιλέχθηκαν από το Aerowaves έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα των χρόνων μια επιτυχημένη διεθνή σταδιοδρομία, αποτελώντας αναπόσπαστα στοιχεία μιας κληρονομιάς αναγνώρισης δυνατοτήτων.

