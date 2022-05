Ο Sam Ryder από το Ηνωμένο Βασίλειο ομολογεί: "Οι Lordi και το TikTok με έφεραν στη Eurovision"

Είναι ένα πλάσμα φωτεινό και εκπροσωπεί στη φετινή Eurovision τη Μεγάλη Βρετανία, με το… αυτοαναφορικό τραγούδι “Space Man”. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής Sam Ryder δεν έχει μόνο 12,4 εκατομμύρια followers στο TikTok, έχει και πολλά όνειρα. Όταν ήταν παιδάκι ήθελε να γίνει αστροναύτης και εν μέρει τα κατάφερε, αφού δημιούργησε ένα τραγούδι που περιγράφει κάπως αυτή την εμπειρία. Είναι vegan, στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης ενός vegan cafe και από πάντα η μουσική ήταν ο καλύτερός του φίλος.

Ο Sam Ryder λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της 66ης Eurovision μίλησε μέσω zoom στο Magazine εκφράζοντας τον μεγάλο του ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του σε έναν διαγωνισμό που έβλεπε φανατικά με την οικογένειά του. Έχει βρεθεί στην Ελλάδα μόνο μία φορά για σύντομο χρονικό διάστημα, για να παίξει ακουστική κιθάρα σε έναν … γάμο δίπλα στη θάλασσα και μας είπε ότι θέλει πολύ να επιστρέψει.

Το Space Man δεν γράφτηκε για τη Eurovision

Αναφορικά με την ιστορία πίσω από το τραγούδι του “Space Man” ο μονίμως χαμογελαστός και θετικός Sam μας είπε: “Εγραψα το τραγούδι περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τη Eurovision. Άρα δεν είχα καν στο μυαλό μου όταν το έγραφα ότι θα το τραγουδήσω στη σκηνή του διαγωνισμού. Τότε ήταν απλά ένα τραγούδι. Μία πολύ όμορφη ηλιόλουστη μέρα στο Λονδίνο (κάτι σπάνιο ακόμα και το καλοκαίρι) ήμασταν με φίλους σε ένα στούντιο, σαν υπόγειο, χωρίς φυσικό φωτισμό. Εκεί ήρθε μία μαγική στιγμή έμπνευσης - αυτό το σπάνιο πράγμα που συμβαίνει κάποιες φορές - μπήκαμε στο στούντιο, καθίσαμε στο πιάνο και γράφτηκε το Space Man μέσα σε 10 λεπτά. Υπήρχε κάτι σαν μαγεία στην ατμόσφαιρα εκείνη την ημέρα και ήμασταν πολύ τυχεροί που την αδράξαμε”.

Όταν ήταν παιδάκι ήθελε να γίνει αστροναύτης WARNER MUSIC

Το τραγούδι “Spaceman” μιλάει για το πώς καμιά φορά αισθάνεσαι 'μη συνδεδεμένος' όταν ζεις μία ζωή που δεν θέλεις πραγματικά. Μέχρι που φτάνεις λίγο παρακάτω, κοιτάς προς τα πίσω και το συνειδητοποιείς.

Η Μεγάλη Βρετανία επιστρέφει δυναμικά με στόχο να διεκδικήσει μια από τις ψηλές θέσεις στον τελικό της Eurovision 2022. Θυμίζουμε ότι στον απόηχο του Brexit, ο James Newman με το τραγούδι "Embers" βρέθηκε το 2021 στην τελευταία θέση του διαγωνισμού.

Πώς επιλέχθηκε από το BBC αυτό το κομμάτι για να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία;

Ο Sam μας λέει ότι το τραγούδι ήταν έτοιμο, αλλά το κρατούσε σαν κάτι πολύτιμο, που έψαχνε την κατάλληλη στιγμή για να πάρει ζωή. “Κάποια στιγμή πρέπει να έφτασε στα αυτιά κάποιου στο BBC, το άκουσαν, και επικοινώνησαν μαζί μου μέσω της δισκογραφικής μου. ‘Ακούσαμε το τραγούδι σου, πώς θα σου φαινόταν να πάει στη Eurovision;’ κάπως έτσι έγινε”.

Η πρόταση τον άφησε... άναυδο, μιας και είναι μεγάλος φαν του διαγωνισμού. “Βλέπαμε Eurovision στο σπίτι με τους γονείς μου. Πάντα το σπίτι μας ήταν γεμάτο μουσική. Οι γονείς μου λάτρευαν τη μουσική και συνεχώς έπαιζαν δίσκους ακόμα και όταν… κούρευαν το γρασίδι. Το σπίτι κυριολεκτικά σειόταν με Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, Queen… Με τους γονείς, τις αδερφές μου και τον παππού μου βλέπαμε όλοι μαζί τις συμμετοχές και τον τελικό. Έχω εκπληκτικές αναμνήσεις από αυτές τις οικογενειακές στιγμές. Μετά ξεκίνησα να βλέπω το διαγωνισμό με τους φίλους μου".

Δεν είναι φοβερό το γεγονός ότι η Eurovision φέρνει τους ανθρώπους κοντά; Είναι οι γάμοι, οι κηδείες και η Eurovision.

Του ζητήσαμε να μας πει το αγαπημένο του κομμάτι από τον φετινό διαγωνισμό για να... αρνηθεί… χαμογελαστά! “Δεν θα πω κάποιο αγαπημένο μου. Έχω πολλά αγαπημένα τραγούδια από αυτή τη χρονιά και νιώθω άσχημα να διαλέξω ένα συγκεκριμένο. Έχοντας δει από κοντά την τόσο σκληρή δουλειά που έχει κάνει κάθε ένας από τους διαγωνιζόμενους για να φτάσουν να ανέβουν σε μια σκηνή και να τους δουν 200 εκατομμύρια θεατές… δεν μπορώ να διαλέξω.Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό σε όσους κατάφεραν να φτάσουν ως εδώ" είπε.

“Ο παππούς του Σαμ έλεγε 'Σταμάτα να κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι και κοίτα τι κάνεις εσύ' WARNER MUSIC

"Οι Lordi σάρωσαν κυριολεκτικά"

Μας είπε όμως για το συγκρότημα που είναι το κόλλημά του: “Αν είχα όμως να διαλέξω από τα τραγούδια του παρελθόντος θα διάλεγα το “Waterloo” των Abba, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Αλλά το κορυφαίο, αυτό που είναι το πιο αγαπημένο μου και με έχει επηρεάσει προσωπικά είναι οι Lordi και το "Hard Rock Hallelujah" (το οποίο κέρδισε τον διαγωνισμό στην Αθήνα, όταν η Ελλάδα είχε την διοργάνωση το 2006, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου). Οι Lordi σάρωσαν κυριολεκτικά. Πήγα και αγόρασα τον δίσκο την επόμενη ακριβώς μέρα. Όταν είπα το ‘ναι’ για να πάω στη Eurovision ξέθαψα εκείνο τον δίσκο και ξανάκουσα το κομμάτι των Lordi. Ήταν τόσο νοσταλγική στιγμή και με έφερε πίσω σε εκείνο τον καιρό που το είχα πρωτοακούσει”.

Η κιθάρα των Lordi ήταν μια από τις μεγάλες εμπνεύσεις του Sam Ryder, ο οποίος όμως είπε και πολύ καλά λόγια για τη συμμετοχή της Ελλάδας με την Αμάντα Γεωργιάδη και το “Die Together”.

Για τη συμμετοχή της Ελλάδας ο Sam είπε τα καλύτερα: “Η ελληνική συμμετοχή αυτή τη χρονιά είναι καταπληκτική. Όταν το τραγούδι ξεκινάει μου φέρνει εικόνες και δονήσεις. Από την εισαγωγή του φαίνεται ότι είναι τόσο ποιοτικό, πολύ καλογραμμένο και έχει γίνει πάρα πολύ καλή παραγωγή. Είναι ένα πολύ καλό τραγούδι”.

O Sam Ryder ευγνωμονεί το TikTok

Δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε τον Sam για την “μονοκρατορία” του στο TikTok. Τραγουδώντας στο σαλόνι με φόντο μία πράσινη λάμπα (που έχει γίνει και εκείνη “σταρ”) απέκτησε μέσα στην πανδημία 12 εκατομμύρια followers. Φυσικά διαθέτει μια εκπληκτική φωνή, που εντυπωσίασε και την Alicia Keys, τόσο ώστε να τον συνοδεύσει στο TikTok.

Μέχρι το τέλος του 2020, έγινε ο καλλιτέχνης με τους περισσότερους ακόλουθους στην πλατφόρμα, και έτσι υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Parlophone και με το πρακτορείο διαχείρισης TaP Music (πρακτορείο που συνεργάστηκε με το BBC για να επιλέξει τον Βρετανό καλλιτέχνη της Eurovision).

Το πρώτο κομμάτι που τραγούδησα στο Tik Tok ήταν το Hit me baby one more time της Britney Spears στην κουζίνα της μαμάς μου WARNER MUSIC

“Μου αρέσει που είναι τόσο cool μέσο. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Το πρώτο κομμάτι που τραγούδησα ήταν το “Hit me baby one more time” της Britney Spears στην κουζίνα της μαμάς μου και από κείνη τη στιγμή το πράγμα απογειώθηκε. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα έπαιρνε αυτή τη ζωή από μόνο του. Και είναι ο λόγος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, αναμφισβήτητα. Η επιτυχία στο TikTok με έστειλε στην Eurovision και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη για αυτό και … είχε και πολλή πλάκα.

Έψαχνα στη συλλογή με δίσκους μου ένα παλιό τραγούδι που ίσως δεν είχα ακούσει για χρόνια, καθόμουν σε μια γωνία του δωματίου και απλά τραγουδούσα. Ήταν φανταστικά. Να είσαι απόλυτα ελεύθερος να εκφράσεις τον εαυτό σου όπως θέλεις γιατί δεν σε απασχολεί αν θα χάσεις κάτι ή θα κερδίσεις κάτι. Έτσι βρίσκεσαι παρών στη στιγμή”.

Πρέπει να κάνεις κάτι με το οποίο να περνάς καλά και κάτι στο οποίο δεν υπάρχει άμεση ανταπόδοση. Αυτό είναι το αληθινό πάθος. Όταν κάποιος αγαπάει κάτι τόσο πολύ που το κάνει και για το τίποτα. Αυτή η ελευθερία δημιουργεί μαγεία.

Μια συμβουλή που κρατάει πολύ είναι από τον παππού του. “Ο παππούς μου έλεγε “Σταμάτα να κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι”. Μου το είχε πει όταν ήμουνα πολύ μικρό παιδί και δεν νομίζω να το θυμάται καν ή να το ξαναείπε από τότε. Αλλά εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είναι σωστό, ειδικά στην εποχή που βρισκόμαστε με τα social media, που συνεχώς μας κάνουν να συγκρινόμαστε. Αν τσιμπήσεις και βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι και σκέφτεσαι 'εγώ γιατί να μην το κάνω αυτό' ή 'θα έπρεπε να το κάνω κι εγώ έτσι', το μυαλό σου καταστρέφεται τελείως.

Συγκεντρώσου στον εαυτό σου και συνέχισε την καταπληκτική νορμάλ ζωή σου. Μην βλέπεις τι κάνει κάποιος άλλος. Μην συγκρίνεσαι. Και να χαίρεσαι όταν ο διπλανός σου τα πάει περίφημα και διακρίνεται.

Ο Sam Ryder δεν έχει κάτι να του φέρνει γούρι στη σκηνή της Eurovision, αν και η μαμά του είναι πολύ υπέρ αυτής της ... παραδοσιακής τακτικής. Αυτό που θα κάνει - όπως λέει - είναι να προσπαθήσει να είναι παρών στη στιγμή και να το διασκεδάσει.

Η Μεγάλη Βρετανία επιστρέφει δυναμικά με τον Sam Ryder και στόχο να διεκδικήσει μια από τις ψηλές θέσεις στην Eurovision 2022 WARNER MUSIC





“Το καλύτερο γούρι είναι να επιστρέφεις σε μία κατάσταση ευγνωμοσύνης για όλα όσα σου έχουν δοθεί και όσα έχεις καταφέρει” λέει ο Sam και φοράει τη στολή του αστροναύτη για την πιο δυνατή στιγμή της καριέρας του… μέχρι σήμερα!