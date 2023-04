Χρήστες του Facebook δικαιούνται πληρωμής για το σκάνδαλο Cambridge Analytica

Με στοιχεία που έδωσε στην Guardian ο Κρίστοφερ Γουάιλι είχε αποκαλύψει τον Μάρτιο του 2019 ένα σκάνδαλο που αφορούσε όλον τον πλανήτη.

Πέρασε στην ιστορία ως αυτό του Cambridge Analytica.

O Γουάιλι είχε εργαστεί ως διευθυντής του ερευνητικού τμήματος στην βρετανική εταιρία πολιτικών συμβούλων, που είχε ξεκινήσει την πορεία της ως θυγατρική της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών και αυτοαποκαλούμενης 'παγκόσμιας υπηρεσίας διαχείρισης εκλογών', SCL Group.

Όπως είχε δηλώσει ο άνθρωπος που έκανε την αποκάλυψη, η εταιρία είχε συγκεντρώσει και αξιοποιήσει προσωπικά δεδομένα 87.000.000 χρηστών του Facebook, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους να μη ξέρουν πως το τεστ προσωπικότητας This is Your Digital Life άνοιξε την πόρτα στα δεδομένα (χαρακτηριστικά και προτιμήσεις) των ιδίων και των φίλων τους.

Προφανώς και δεν ζητήθηκε η συγκατάθεση τους.

Κατόπιν -βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει- αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως ‘στόχοι’ για ψηφιακές διαφημιστικές πολιτικές καμπάνιες -και για ‘ασίστ’ στην υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τις αποκαλύψεις, η τότε Facebook -νυν Meta- ανέστειλε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε χιλιάδες εφαρμογές για τις οποίες υπήρχαν ανησυχίες πως τα χρησιμοποιούσαν καταχρηστικά.

Επίσης, περιόρισε τον όγκο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες σε όσους αναπτύσσουν εφαρμογές και διευκόλυνε για τους χρήστες, την πρόσβαση στις επιλογές και τις ρυθμίσεις για τα προσωπικά τους δεδομένα.

Τον Ιούλιο του 2019 κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 5.000.000.000 δολαρίων, που της επέβαλαν οι ομοσπονδιακές αρχές “για παραπλάνηση” των χρηστών. Αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία (δεν δέχθηκε ποτέ πως εκείνη ‘άνοιξε’ την πόρτα), αλλά συμφώνησε στη διευθέτηση της υπόθεσης, για να αποφύγει το κόστος και τους κινδύνους από τη συνέχιση της.

Η Cambridge Analytica έκλεισε.

Αλλά γιατί τα λέμε όλα αυτά σήμερα.

Το Δεκέμβριο η Meta δέχθηκε να πληρώσει 725.000.000 δολάρια, για να σταματήσει τις νομικές διαδικασίες που άρχισαν με την κατάθεση αγωγών για “διαμοίραση δεδομένων χρηστών, χωρίς τη συγκατάθεση τους και αποτυχία παρακολούθησης του τρόπου χρήσης τους”.

Όλες συγκεντρώθηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, με τη Meta να λήγει το θέμα μέσω “του μεγαλύτερου ποσού που έχει δοθεί σε διακανονισμό για αγωγή ομαδικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ΗΠΑ".

Η Meta δήλωσε ότι ο διακανονισμός ήταν “προς το συμφέρον της κοινότητάς μας και των μετόχων μας”και ότι η εταιρεία ”έχει ανανεώσει την προσέγγισή μας στο απόρρητο”.

Η συμφωνία έλαβε μια προκαταρκτική έγκριση από ομοσπονδιακό δικαστή στα τέλη Μαρτίου. Η τελική ακρόαση έγκρισης έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο.

Δικαίωμα στην αποζημίωση έχουν όσοι διέμεναν στις ΗΠΑ και χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα την όποια στιγμή, από τις 24 Μαΐου 2007 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2022.

Οι αξιώσεις μπορούν να υποβληθούν στην ιστοσελίδα του διακανονισμού ή μέσω ταχυδρομείου. Η προθεσμία υποβολής αξίωσης είναι η 25η Αυγούστου.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα προκύψει το ποσό. Θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και διοικητικών τελών, πόσες αξιώσεις λαμβάνει η Meta και πόσο καιρό ένας συγκεκριμένος χρήστης ήταν στο Facebook, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο κάθε ένας από τους οκτώ κατονομαζόμενους ενάγοντες μπορεί να λάβει έως και 15.000 δολάρια. Το 25% του κεφαλαίου των 725 εκατομμυρίων δολαρίων μπορεί επίσης, να διατεθεί για νομικές αμοιβές, σύμφωνα με τα έγγραφα διακανονισμού.

Ό,τι απομένει θα μοιραστεί σε δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες.

