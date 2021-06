Μεταλλάξεις: Το ελληνικό αλφάβητο επιλέχθηκε για το λόγο που κόπηκε από την Επιτροπή Τυφώνων

Το 'it's all Greek to me' είναι για τον υπόλοιπο πλανήτη ό,τι είναι για εμάς 'μου ακούγονται κινέζικα'. Παρεμπιπτόντως, και τα δυο εμπεριέχουν ένα κάποιο στίγμα. Δεν συγκρίνεται, ούτε στο ελάχιστο, με ό,τι συνέβη με τον Covid-19 και την παγκόσμια αντιμετώπιση του ιού στην αυθεντική μορφή και τις παραλλαγές του.

Τον τελευταίο χρόνο στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 150% οι επιθέσεις εναντίον των Ασιατών, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που τους θεωρούν υπεύθυνους (όλους, ανεξαιρέτως και αδιακρίτως) για την πανδημία. Οι μελετητές εξήγησαν πως αν δεν είχε χαρακτηριστεί ο Covid-19 ως 'κινεζικός ιός' από τον Ντόναλντ Τραμπ, η εξέλιξη θα ήταν διαφορετική.

Επίσης, διαπιστώθηκε επίπεδο διάκρισης στις περιοχές που συνδέονται με παραλλαγές του ιού, σε αναφορές από τα media (επί παραδείγματι, 'o ινδικός ιός') που οι επιστήμονες ανησύχησαν ότι δεν θα γίνονται αναφορές -ώστε να αποφευχθεί το στίγμα και οι συνέπειες του.

Για αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό: θα δίνει στις παραλλαγές το όνομα ενός εκ των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση “οι ονομασίες είναι εύκολες να τις προφέρει και να τις θυμάται κάποιος και έτσι θα αποφευχθεί ο στιγματισμός και οι διακρίσεις που προκαλούν τα ονόματα τα οποία έδωσαν τα media, στις περιοχές όπου πρωτοεμφανίστηκε η κάθε παραλλαγή του ο Covid-19”. Τα πρώτα τέσσερα γράμματα είναι 'πιασμένα'. Ως εκ τούτου η επόμενη παραλλαγή θα λέγεται 'Έpsilon".

Ο λόγος που ο ΠΟΥ έκανε χρήση του ελληνικού αλφάβητου φαίνεται να διαφέρει από εκείνον για τον οποίο διέγραψε -πριν λίγους μήνες- τα γράμματα μας από τη λίστα της η Επιτροπή Τυφώνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Μετεωρολογίας. Σε δεύτερη ανάγνωση, είναι ίδιος.

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ο ΠΟΜ είχε ανακοινώσει πως το ελληνικό αλφάβητο δεν θα χρησιμοποιείται πια για τα ονόματα κυκλώνων που πλήττουν τη Βόρειο και την κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι 'μπερδεύουν και αποσπούν την προσοχή αυτών που πρέπει να ενημερωθούν'.

Ποιο ήταν το πρόβλημα με τους κυκλώνες που δεν υπάρχει με τον Covid-19

Το 2020 ήταν χρονιά με αριθμό ρεκόρ τυφώνων. Για την ακρίβεια, από το Μάιο έως τον Ιούλιο κατεγράφησαν 9, ενώ τον Νοέμβριο προέκυψαν άλλοι δυο -εποχή που συνήθως δεν παρατηρείται το φαινόμενο. Συνολικά ήταν 21. Έτσι εξαντλήθηκε η ετήσια λίστα που είχε έτοιμη ο ΠΟΥ (τη 'βγάζει' κάθε χρόνο πριν τον Ιούνιο και συνήθως γινόταν rotation κάθε εξαετία), εξ ου και κατέφυγε στο ελληνικό αλφάβητο -κάτι που είχε κάνει μόλις άλλη μια φορά στην ιστορία του, το 2005.

Η ονοματοθεσία των ακραίων καιρικών φαινομένων μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά δεν είναι. Κυρίως γιατί μετά ένα καταστροφικό φαινόμενο (με πολλές καταστροφές και θύματα) το όνομα διαγράφεται δια παντός. Αυτό συνέβη το 2019 με το Dorian και το 2020 με το Laura, Eta και Ιota (ήτα και γιώτα). Συνολικά η Επιτροπή Τυφώνων έχει 'σβήσει' 93 ονόματα από το 1953 έως σήμερα.

Tους ακούγονταν όλα ίδια -και δεν κατανοούσαν τον κίνδυνο

Στη συνεδρίαση που συγκάλεσε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα (υπήρχαν περισσότερα φαινόμενα από ό,τι ονόματα) τα μέλη έλαβαν υπ' όψιν και τις προβλέψεις για τον κίνδυνο έντονων ανέμων, καταιγίδων και πλημμυρών του 2021. Για να αποφευχθούν οι συγχύσεις, όπως είπαν οι καθ' ύλην αρμόδιοι, αποφασίστηκε να αντικατασταθεί η λίστα του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των λαών δεν αναγνωρίζει τα γράμματα, ενώ πολλά μοιάζουν μεταξύ τους και το γεγονός ότι είναι στη σειρά δεν βοηθάει. Παράδειγμα; Ζήτα, Ήτα, Θήτα. Η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη όταν προέκυψαν ακραία καιρικά φαινόμενα, την ίδια περίοδο. Δεδομένου ότι έμοιαζαν οι λέξεις που χρησιμοποιούνταν, μπερδευόταν ο κόσμος που έπρεπε να πάρει καθαρό μήνυμα -που όπως διαπιστώθηκε εστίαζε στην εξωτικότητα των ελληνικών γραμμάτων και έχανε την ουσία. Δηλαδή, τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε.

Το 'από το άλφα έως το ωμέγα' έγινε από το 'Α έως το Ζ' του αγγλικού αλφαβήτου, εξαιρουμένων των γραμμάτων Q,U,X,Y και Ζ που δεν δίνουν πολλές επιλογές “και δεν γίνονται εύκολα κατανοητά από όλες τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται κυρίως”.

“Καμία χώρα δεν πρέπει να στιγματίζεται επειδή εντοπίζει και αναφέρει παραλλαγές”

Ο ΠΟΥ έχει εντοπίσει τέσσερις ανησυχητικές μεταλλάξεις του Covid-19. Είναι γνωστές ως UK/Kent, South Africa, Brazil και India, δηλαδή, με τα ονόματα των περιοχών όπου πρωτοεντοπίστηκαν. Αυτομάτως, όλες αυτές έγιναν στόχος από media και προέκυψε η ανησυχία των επιστημόνων πως δεν θα αναφέρονται μελλοντικές παραλλαγές -ώστε να αποφευχθούν οι όποιες συνέπειες.

Ιστορικά ο όποιος νέος ιός έπαιρνε το όνομα του από την περιοχή όπου εμφανιζόταν για πρώτη φορά (πχ Ebola), με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εξηγεί πως πολλές φορές η σύνδεση ήταν καταστροφική, ενώ άλλες ήταν ανακριβής. Για παράδειγμα, η ισπανική γρίπη του 1918 δεν είναι βέβαιο πως ξεκίνησε από την Ισπανία. Στις αρχές του Μάη η κυβέρνηση της Ινδίας είχε ζητήσει από τα social networks να 'εξαφανίσουν' τα posts που ανέφεραν τον όρο 'ινδική παραλλαγή', καθώς είχε να αντιμετωπίσει και την παγκόσμια κατακραυγή για τον ανεπαρκή τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία.

Στο εξής δεν θα μαθαίνουμε την περιοχή, αλλά το γράμμα

Ο ΠΟΥ σκεφτόταν εδώ και μήνες τι μπορεί να κάνει για να αποφευχθούν αυτά τα συμβάντα. Μεταξύ όσων συζήτησε ήταν η χρήση ονομάτων Ελλήνων Θεών. Κατέληξε στο ελληνικό αλφάβητο, συμπληρώνοντας ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί επιστημονικά ονόματα που συνδυάζονται με αριθμούς, λατινικά γράμματα και τελείες -τα οποία δίνουν σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες. Αλλά είναι για λίγους. Ενώ το 'Delta' που είναι το νέο όνομα της παραλλαγής που εμφανίστηκε στην Ινδία (το 'Alpha' πήγε σε εκείνην της Μεγάλης Βρετανίας, το 'Beta' σε αυτόν της Νοτίου Αφρικής και το 'Gamma' σε εκείνον της Βραζιλίας) είναι για όλους.

