Δεύτερο στάδιο με "παρατράγουδα": Κλειστά Attica, McArthourGlen ανοιχτά Notos, Smart Park

Άρση μέτρων, μέρος δεύτερον καθώς ανοίγει σήμερα τις πόρτες του ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορικών επιχειρήσεων ελπίζοντας σε σύντομη επιστροφή και στην κανονικότητα. Από την πρεμιέρα αυτή απουσιάζουν τα εμπορικά κέντρα τύπου mall καθώς και ο μεγαλύτερος όγκος των πολυκαταστημάτων.

Μικρές διαφορές κυρίως στο τρόπο καταχώρησης μίας επιχείρησης έχουν οδηγήσει σήμερα κάποιες ομοειδείς επιχειρήσεις να είναι ανοιχτές και κάποιες άλλες όχι. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι αυτά των Attica και Notos Galleries στο κέντρο της Αθήνας και των McArthurGlen και του Smart Park στα Σπάτα.

Οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά

Η δεύτερη περίπτωση είναι και η πλέον χαρακτηριστική καθώς στην συνείδηση των περισσότερων καταναλωτών πρόκειται για ένα ενιαίο εμπορικό πάρκο το οποίο από σήμερα θα λειτουργεί στο 50%. Το News24/7 προσπάθησε να επικοινωνήσει με εκπρόσωπο της McArthurGlen ο οποίος απλώς επιβεβαίωσε ότι το εκπτωτικό χωριό δεν θα ανοίξει σήμερα χωρίς να εισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε ότι αφορά το Smart Park η λειτουργία του έχει ξεκινήσει σταδιακά από την περασμένη Δευτέρα, ενώ δεν είχαν κλείσει καθόλου κατά την περίοδο των μέτρων, το σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και το φαρμακείο. Αρχικά άνοιξαν τις πόρτες τους τα καταστήματα αθλητικών ειδών Intersport, The Athlete's Foot και Admiral ενώ από τις 7/5 προστέθηκε και το Dekathlon. Ανοιχτά ήταν επίσης από την περασμένη εβδομάδα τα καταστήματα οπτικών Mark Aalen, το Kiosky's και αποκλειστικά για take away το Ελλάς Μέλαθρον Καφέ και το McDonald's. Από σήμερα θα τεθούν σε λειτουργία τα υπόλοιπα καταστήματα τα οποία είναι κυρίως στην ένδυση και στα είδη σπιτιού.

Το Smart Park ανήκει στην κατηγορία υπαίθριου εμπορικού πάρκου και διαθέτει ανεξάρτητες εισόδους μέσω υπαίθριων χώρων για όλα τα καταστήματα του καθώς επίσης και υπαίθριους χώρους στάθμευσης. Τα καταστήματα που ανοίγουν τις πόρτες τους σήμερα υποχρεούνται να ακολουθήσουν, όπως και στα υπόλοιπα εμπορικά, τον επιτρεπόμενο αριθμό πελατών και εργαζομένων και τους κανόνες υγιεινής που έχουν προσδιοριστεί από την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ανοιχτό Attica στην Τσιμισκή, κλειστό στο κέντρο της Αθήνας

Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του πολυκαταστήματος Attica όπου αυτό που φιλοξενείτε στην οδό Τσιμισκή στην Θεσσαλονίκη ανοίγει τις πόρτες του σήμερα ενώ το πολυκατάστημα στο City Link, που αν και διαθέτει ξεχωριστή είσοδο θεωρείται τμήμα εμπορικού κέντρου, θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου την 1η Ιουνίου.

Στην μάχη ρίχνονται από σήμερα τα τέσσερα πολυκαταστήματα Notos Galleries στο κέντρο της Αθήνας (σ.σ. πρώην Λαμπρόπουλος) σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Η εταιρεία στην πρώτη φάση θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό και μειωμένο ωράριο ενώ ανακοίνωσε και τα μέτρα που έχει λάβει για την προστασία καταναλωτών και προσωπικού. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίσαμε ότι τα ρούχα που θα δοκιμαστούν θα παραμείνουν εκτός πώλησης για ικανό χρονικό διάστημα ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα επιστροφής προϊόντων, και αντίστοιχα των χρημάτων, εντός 20 ημερών σε όσους δεν επιθυμούν να δοκιμάσουν ενδύματα (σ.σ. εκτός εσωρούχων) στο κατάστημα.

Έρχεται επίσπευση για τα υπόλοιπα εμπορικά;

Οι παραπάνω χρονικές διαφοροποιήσεις, καθώς και άλλες αρκετές πιο μικρού μεγέθους, έχουν μεταφερθεί με την σχετική "γκρίνια" στο υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο έχει αντιληφθεί την σχετική "αδικία" και εξετάζει την επίσπευση της έναρξης λειτουργίας και των υπόλοιπων εμπορικών χώρων πριν την 1η Ιουνίου. Μάλιστα σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες το βράδυ ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, άφησε ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο λέγοντας ότι την Πέμπτη θα υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση για την πορεία της πανδημίας από την οποία θα κριθούν τα επόμενα βήματα.