Αυξάνεται η παγκόσμια πείνα: Πάνω από 735 εκατομμύρια αντιμέτωποι το 2022

Αυξάνεται η πείνα παγκοσμίως σύμφωνα με τελευταία έκθεση του FAO μέσω του The State of Food Security and Nutrition in the World, βάσει των στοιχείων του οποίου μεταξύ 691 και 783 εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν αντιμέτωποι με πείνα το 2022, με ένα μέσο εύρος 735 εκατομμυρίων, που αντιπροσωπεύει αύξηση 122 εκατομμυρίων ανθρώπων σε σύγκριση με το 2019.

Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για "ζοφερή προειδοποίηση" που θέτει πιθανώς σε κίνδυνο τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης για τον τερματισμό της πείνας.

ADVERTISING

"Συνολικά, χρειαζόμαστε μια έντονη και άμεση παγκόσμια προσπάθεια για τη διάσωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πρέπει να οικοδομήσουμε ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις και τα σοκ που οδηγούν στην επισιτιστική ανασφάλεια - από τις συγκρούσεις έως το κλίμα", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα για την παρουσίαση της έκθεσης.

Η έκθεση δείχνει ότι η πείνα αυξήθηκε στη Δυτική Ασία, την Καραϊβική και σε ολόκληρη την Αφρική, όπου ένας στους πέντε ανθρώπους - υπερδιπλάσιος του παγκόσμιου μέσου όρου - αντιμετώπιζε πείνα. Μόνο στην Ασία και τη Λατινική Αμερική παρατηρήθηκε πρόοδος στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Εκτός από την αύξηση της πείνας, η ικανότητα των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή επιδεινώθηκε επίσης σε όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 3,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα για μια υγιεινή διατροφή το 2021, αναφέρει η έκθεση που εκδόθηκε από κοινού από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

Υποσιτισμός των παιδιών

Σύμφωνα με την έκθεση, 148 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών ήταν καχεκτικά (μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χαμηλό ύψος ανά ηλικία), 45 εκατομμύρια είχαν χαμηλό βάρος και 37 εκατομμύρια ήταν υπέρβαρα, συχνά ένδειξη κακής διατροφής.

"Ο υποσιτισμός αποτελεί μείζονα απειλή για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών", δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.

Ο υποσιτισμός των παιδιών εμφανίζεται επίσης με διαφορετικό τρόπο σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον, προστίθεται στην έκθεση, σημειώνοντας ότι περισσότερα ήταν τα καχεκτικά παιδιά στην ύπαιθρο (35,8%) από ό,τι στις αστικές περιοχές (22,4%).

Ομοίως, τα παιδιά με χαμηλό βάρος ήταν περισσότερα στις αγροτικές περιοχές (10,5%) σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές (7,7%), ενώ ο υπερβολικό βάρος είναι ελαφρώς πιο διαδεδομένο στις αστικές περιοχές (5,4%) σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές (3,5%).

"Η κλίμακα της διατροφικής κρίσης απαιτεί μια ισχυρότερη αντίδραση με επίκεντρο τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της προτεραιότητας στην πρόσβαση σε θρεπτικές και οικονομικά προσιτές δίαιτες και βασικές υπηρεσίες διατροφής, της προστασίας των παιδιών και των εφήβων από τρόφιμα φτωχά σε θρεπτικά συστατικά και εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα και της ενίσχυσης των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των εμπλουτισμένων και θεραπευτικών τροφίμων για παιδιά", δήλωσε η Ράσελ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις