Έρευνα Reuters: Το NEWS 24/7 διατηρεί την αξιοπιστία του μέσα σε ένα τοξικό κλίμα

Σύμφωνα με την έκθεση του Reuters Institute Digital News Report για την κατάσταση στην Ελλάδα, οι αντιλήψεις περί μεροληψίας των Mέσων Eνημέρωσης ήταν κεντρικής σημασίας στην πολιτική συζήτηση τη χρονιά που πέρασε, κάτι που επηρέασε την εμπιστοσύνη του κοινού, συλλήβδην. Το ενδιαφέρον του κοινού μοιράζεται μεταξύ πολλαπλών πηγών ειδήσεων, ενώ αναφορά γίνεται εδώ και στο NEWS 24/7 ως ένα από τα βασικά portal ενημέρωσης της χώρας. Τα social media αποτελούν κεντρικό τρόπο ενημέρωσης για τους Έλληνες, ενώ η διάδοση του διαδικτύου παραμένει χαμηλά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Reuters Institute Digital News Report, η διάδοση του διαδικτύου στη χώρα, είναι στο 73% σε πληθυσμό 11,1 εκ. ανθρώπων. Μόλις το 11% πληρώνει για να λαμβάνει ενημέρωση.

Βάσει ερωτηματολογίου της εν λόγω έρευνας, το NEWS 24/7 είναι ανάμεσα στα πιο δημοφιλή digital Μέσα Ενημέρωσης σε εβδομαδιαία χρήση και καταγράφεται ως ένα από τα κύρια portals.

Σε ο,τι αφορά τα devices που χρησιμοποιούνται, τα Smartphones εκτόπισαν τους υπολογιστές. Η χρήση της τηλεόρασης έπεσε επίσης κατά 7 μονάδες, πριν την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η χρήση των social media, δεν επηρεάστηκε. Η digital ενημέρωση έρχεται στη πρώτη θέση.

Το NEWS 24/7 διατηρεί επίσης την αξιοπιστία του, ανάμεσα στα digital Μέσα της χώρας. Το 44% των αναγνωστών εμπιστεύονται το site, ενώ το 25% δεν το εμπιστεύονται. Σε σχέση με τη περασμένη χρονιά, το NEWS 24/7 έχει ανέβει πέντε θέσεις σε επίπεδο αξιοπιστίας, με την εν γένει όμως αποδοκιμασία να αυξάνεται προς όλα τα Μέσα (18% ήταν το ποσοστό μη εμπιστοσύνης ένα χρόνο πριν).

Το Ινστιτούτο υπογραμμίζει πως οι Έλληνες εκδότες σταδιακά επενδύουν περισσότερο στα Podcast, με την 24Media και το NEWS 24/7 να έχουν στραφεί στην κατεύθυνση αυτή εδώ και καιρό, λαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις στην εκτίμηση του κοινού.

Σύμφωνα με το Reuters, το περασμένο έτος το ενδιαφέρον για ειδήσεις στην Ελλάδα μειώθηκε κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Συνολικά, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία έχει να κάνει με το γεγονός πως μόνο μια μικρή μειοψηφία πιστεύει ότι οι ειδήσεις είναι απαλλαγμένες από αδικαιολόγητη πολιτική επιρροή: στην Ελλάδα (7%), στην Ουγγαρία (15%), στη Βουλγαρία (15%), στη Σλοβακία (16%), στην Τσεχία (17%), στην Κροατία (18%) και την Πολωνία (19%). Βλέπουμε παρόμοια χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία (13%) και η Ισπανία (13%), όπου υπάρχει επίσης μια ισχυρή παράδοση κομματικής-πολιτικής επιρροής στα μέσα ενημέρωσης. Στη Φινλανδία το 50% πιστεύει πως τα ΜΜΕ είναι ανεξάρτητα.

Είναι χαρακτηριστικό πως η χώρα μας έχει το χαμηλότερο ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι ο Τύπος είναι απαλλαγμένος από αδικαιολόγητη πολιτική (7%) ή επιχειρηματική (8%) επιρροή σε 46 χώρες.

Δείτε όλη την έρευνα παρακάτω - Η αναφορά για τη χώρα μας είναι στη σελίδα 82:

Η ετήσια έκθεση για την ψηφιακή ενημέρωση (Digital News Report) βασίζεται στις online δημοσκοπήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία YouGov σε δείγμα 93.000 ατόμων από 46 χώρες. Αυτήν την χρονιά, πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από το τέλος του Ιανουαρίου μέχρι στις αρχές του Φεβρουαρίου και στην συνέχεια σε δεύτερη φάση τον Απρίλιο σε δείγμα 5.000 ατόμων σε πέντε χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Πολωνία και Βραζιλία) με στόχο τον εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων περιλαμβάνοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Reuters Institute for the Study of Journalism (Ινστιτούτο Reuters για την Mελέτη της Δημοσιογραφίας) ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

