Χριστόδουλος Στεφανάδης: Καρδιολόγος και βουλευτής Σάμου με τη ΝΔ από το 2019

Καθηγητής Καρδιολογίας με πάνω από 260 διαλέξεις σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια είναι ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο βουλευτής της ΝΔ που φιλοξένησε το πάρτι στην Ικαρία παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ.Στεφανάδης ήταν Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και ανακηρυγμένος Ομότιμος και Επίτιμος καθηγητής Καρδιολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας απο το 1997 έως το 1999, Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας , Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΣΕΤ και Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

Είναι Προέδρος του ερευνητικού ινστιτούτου μελέτης μακροζωίας και ασθενικών του γήρατος.

Παράλληλα είναι Καθηγητής Ιατρικής στο Department of Medicine, Division of Cardiology, Emory University , Atlanta, USA και Καθηγητής Καρδιολογίας στο Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 1600 πλήρεις δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε έγκυρα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Οι εργασίες του έχουν περισσότερες από 65.000 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Σύμφωνα με επίσημα διεθνή, δημοσιευμένα, στατιστικά στοιχεία, είναι ο επιστήμονας με το μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών εργασιών παγκοσμίως για την τελευταία 20ετία, στο πεδίο της καρδιολογίας.

Εξελέγη βουλευτής Σάμου το 2019 με τη ΝΔ και ειναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

