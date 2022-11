Είδαμε τους Tindersticks στο Μέγαρο Μουσικής και γιορτάσαμε τη μελαγχολία μας

Το βράδυ της Δευτέρας (31/10) το Μέγαρο Μουσικής πλημμύρισε από 40αρηδες, 50αρηδες και ο λόγος ήταν η επέτειος “γάμου” των Tindersticks με το ελληνικό κοινό. Από την πρώτη τους συναυλία στη χώρα μας, ένα βράδυ του Δεκέμβρη το 1995 στο ιστορικό “Ρόδον” (και από το 2009 που τους είδαμε στο Badminton) μέχρι και σήμερα, η μπάντα έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα ιδιαίτερο "δέσιμο" με το ελληνικό κοινό.

Με τούτα και με εκείνα πέρασαν τριάντα ολόκληρα χρόνια από τη δημιουργία των Tindersticks, με τον 56χρονο ιδρυτή της Stuart A. Staples να γιορτάζει την όλη αυτή πορεία με τα καλά και με τα κακά της, λέγοντας: “Ένα από τα ωραιότερα πράγματα που νιώθω για αυτό το ορόσημο είναι ότι όλα τα λάθη που κάναμε είναι δικά μας λάθη. Αν έγινε κάτι λάθος, έγινε επειδή εμείς εκείνη τη στιγμή αποφασίσαμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει και γι’ αυτό το κάναμε. Νιώθω περήφανος γι’ αυτό. Είμαστε ακόμα εδώ, επίκαιροι, ακόμα προχωράμε και όσα έχουν γίνει, έγιναν εντελώς με τους δικούς μας όρους”.

Στη χρονοκάψουλα των Tindersticks

Tindersticks AFRODITI ZAGGANA

Και αυτό το live στο Μέγαρο Μουσικής - το δεύτερο κατά σειρά καθώς οι Tindersticks έπαιξαν και την Κυριακή στον ίδιο χώρο - έγινε με τους δικούς τους όρους, “ξαναδιαβάζοντας” 30 μελωδικά χρόνια πορείας στη μουσική βιομηχανία.

Η τέλεια ακουστική της αίθουσας του ΜΜΑ και το “διψασμένο” για ταξίδι στον χρόνο ελληνικό κοινό δημιούργησαν την πιο κατάλληλη συνθήκη. Η ορχηστρική τζαζ συνάντησε τη σόουλ, την αγγλική μουσική παράδοση και τα “έγκατα” του Staples, που πολλές φορές στη σκηνή έμοιαζε να χάνεται σε έναν δικό του παράλληλο κόσμο, χαμογελώντας σε εικόνες που μόνο εκείνος έβλεπε.

Tindersticks AFRODITI ZAGGANA





Ο συνθέτης και τραγουδιστής των Tindersticks βγήκε στη σκηνή λίγο μετά τις 9.00, μόνο με τα βασικά μέλη του γκρουπ - τον keyboardist/βιμπραφωνίστα David Boulter και τον κιθαρίστα Neil Fraser. Μαζί τους έπαιξαν, σηκώνοντας υποτονικά την αυλαία της βραδιάς, ο μπασίστας Dan McKinna και ο ντράμερ Earl Harvin.

Ο chamber pop κλασικός “ήχος των Tindersticks” πλημμύρισε την αίθουσα, και η μποέμ περσόνα του Staples κυριάρχησε στη σκηνή. Ένας περιπλανώμενος μουσικός, συνεσταλμένος, με κοστούμι, καπέλο και μουστάκι (μπορεί και φαβορίτες), στάθηκε μπροστά μας αυθεντικός. Να να πει ήρεμα τις ιστορίες του και να αποχωρήσει σαν αερικό για τον επόμενο σταθμό.

Ωδή στην τρομπέτα του “Sleepy Song”

Το αρχικό σερί μελαγχολίας με τα “Willow”, “A Night So Still”, “Medicine” και “She’s gone” έφτασε να ακουμπήσει τα κατάβαθα… της απελπισίας μας, για να έρθει ξαφνικά η τρομπέτα του “Sleepy Song” και να κυκλοφορήσει γρήγορα το αίμα στις φλέβες μας.

Η παρέα στη σκηνή ξεκίνησε να μεγαλώνει με μουσικούς να αναδύονται μέσα από το σκοτάδι. Ένα κόρνο, ένας δεύτερος κιθαρίστας, η τραγουδίστρια Gina Foster και ένα ένα γκρουπ εγχόρδων, πραγματικά άλλαξαν την ατμόσφαιρα στα κομμάτια των Tindersticks.

Tindersticks AFRODITI ZAGGANA

Μετά τo “Her”, η αισθαντική φωνή του Staples επαναλαμβάνει τη φράση “For the love of that girl” στην "μελό-αλλά-μας-άρεσε" διασκευή του “Another Night In”. Τα “How He Entered”, “Trees Fall” και “Pinky in the daylight” ικανοποίησαν τους εραστές της μπάντας που χειροκρότησαν με κάθε ευκαιρία τα μάλλον φλατ “ευχαριστώ” του Staples, που ελάχιστα κουνήθηκε από το μικρόφωνο, ίσως μόνο για να πάρει την κούπα με το τσάι για τον λαιμό του.

Στο “Johnny Guitar” έδωσε ψυχούλα και άξιζε, ενώ στην πιο σόουλ στιγμή της βραδιάς στη σκηνή ανέβηκε η Gina Foster, για το “Traveling Light”. “Ευχαριστούμε που μας στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια” είπε ο Staples, σε μία λιτή και περιεκτική φράση, την οποία περιμέναμε όλη τη βραδιά και όλο δεν ερχόταν.

Encore με... Sopranos

Tindersticks AFRODITI ZAGGANA

Οι Tindersticks “αφιέρωσαν” το encore τους σε όσους λατρεύουν παλιά αγαπημένα τραγούδια τους, που δεν ακούγονται εμμονικά στα live. Όπως το “My Sister”, το “Harmony Around the Table” και το “Tiny Tears” (κομμάτι που αναβίωσε και στο επεισόδιο Isabella της σειράς “The Sopranos”).

Το “For Those” που περίμεναν όλοι όσοι είχαν δει το setlist της περασμένης βραδιάς, ένα κομμάτι που σπάνια παίζουν εδώ και 20 χρόνια, δυστυχώς δεν ακούστηκε τελικά. Αυτό που σίγουρα ακούστηκε ξεκάθαρα ήταν το δυνατό χειροκρότημα του κοινού στο Μέγαρο Μουσικής, για ένα live “τίμιο”, μελαγχολικό και αντάξιο της πορείας των Tindersticks.

*Επόμενος σταθμός το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονική.

